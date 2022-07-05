‫ “بي إن واي ميلون” وبنك الإمارات دبي الوطني يعلنان عن تحالف استراتيجي لتسريع وتيرة نموأسواق رأس المال في دولة الإمارات

التعاون المشترك يرتكز على القدرات العالمية لشركة “بي إن واي ميلون” والخبرات الإقليمية والانتشار الواسع لبنك الإمارات دبي الوطني

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 يوليو / تموز 2022 /PRNewswire/ — أعلن كل منبنك “بي إن واي ميلون”، أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا اليوم، عن تحالف استراتيجي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجمع هذا التحالف بين الانتشار العالمي لبنك “بي إن واي ميلون” والخبرات الإقليمية التي يتمتع بها بنك الإمارات دبي الوطني، لإتاحة الفرص أمام العملاء في دولة الإمارات والعالم للحصول على البنية التحتية الداعمة لأسواق رأس المال الرائدة والتكنولوجيا المتطورة ودخول الأسواق العالمية.

وفي معرض تعليقه على هذا التحالف الاستراتيجي، قال روبين فينس، المرشّح لتولي منصب الرئيس التنفيذي لبنك “بي إن واي ميلون”: “إننا نفخر بتاريخنا الطويل في منطقة الشرق الأوسط ونعتز بمواصلة تعزيز هذا الإرث الغني والاستمرار بأداء دور مهم في الإطار المالي من خلال هذا التحالف الاستراتيجي مع بنك الإمارات دبي الوطني، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتطلع إلى هذا التعاون لدعم رؤيتنا في نشر ثقافة مالية قائمة على الثقة والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.”

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني : “يأتي هذا التعاون الاستراتيجي خلال فترة محورية من التحوّل الذي تشهده أسواق رأس المال في دولة الإمارات، ما يعكس التزامنا المستمر في بنك الإمارات دبي الوطني إزاء تعزيز البنية التحتية للسوق المحلي. وتجمع هذه الشراكة بين نقاط القوة الحقيقية لبنك الإمارات دبي الوطني، وما نملكه من انتشار واسع وسمعة طويلة الأمد كشريك يمكن للأفراد والشركات في الدولة الوثوق به في مجال الخدمات المالية، إلى جانب خبرة “بي إن واي ميلون” العالمية كأكبر بنك لحفظ الاستثمارات في العالم، بما يعود بالفائدة على المستثمرين في المنطقة والمستثمرين الأجانب على حدٍ سواء”.

ويهدف هذا التحالف في القطاع والذي يكمل نقاط القوة لدى الطرفين إلى زيادة فرص وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق الديناميكي للدولة من خلال الرقمنة. وتشهد دولة الإمارات حالياً توسعاً في أسواق رأس المال من خلال إدراج أسهم جديدة في أسواق البورصة ، حيث شهدت سيولة السوق ارتفاعاً ملحوظاً في كلّ من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال أكاش شاه، الرئيس التنفيذي للنمو في “بي إن واي ميلون : “سنعمل على تحقيق التحوّل على مستوى تجربة العميل بفضل تميّز بنك الإمارات دبي الوطني على المستوى الإقليمي، إضافة إلى خبرتنا العالمية. ونعتقد أن هذا هو الوقت الأنسب لهذه الخطوة، خاصة مع دخول عدد من كبرى الشركات المحلية إلى السوق في إطار طفرة الاكتتابات العامة التي تشهدها الدولة. وسيساعد هذا التحالف الاستثنائي في إنشاء البنية التحتية التي تساعد على تحقيق قيمة طويلة الأجل من المنظومة المالية الوطنية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وقدرة المستثمرين على الحصول على الخدمات اللازمة”.

بدوره عبر أحمد القاسم ، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني بالقول: ” يسعدنا قيادة هذا التحالف الاستراتيجي الذي سيسهم في تعزيز خدماتنا للمستثمرين في الدولة بشكل كبير، من خلال تمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة مطلقة. كما بات بمقدور المستثمرين الأجانب الآن أيضاً الاستفادة من الفرص الفريدة التي توفرها الاكتتابات العامة المقرّرة في دولة الإمارات، مما يعزز قاعدة المستثمرين والسيولة في البورصة المحلية.”

ويشار إلى أن “بي إن واي ميلون” يعمل مع مجموعة واسعة من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والحكومات والعملاء الآخرين في جميع أنحاء المنطقة، ويقدم خدمات الأصول والخدمات الإضافية وخدمات ثقة الشركات والخدمات المرتبطة بالخزينة.

وتخدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني طيفاً متنوعاً من العملاء والشركات والحكومات والمؤسسات، من خلال توفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات المصرفية والخدمات المصرفية الإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

نبذة عن بي إن واي ميلون

تعتبر “بي إن واي ميلون” شركة استثمارات عالمية تُركز على مساعدة عملائها في إدارة وخدمة أصولهم المالية طوال الدورة الاستثمارية. ومن خلال خدماتها المالية للمؤسسات والشركات والمستثمرين من الأفراد، تقدم الشركة خدمات الاستثمار وإدارة الثروات بناءً على أسس راسخة في 35 دولة. وحتى تاريخ مارس 2022 ، كانت الشركة تتعامل مع .5 45 تريليون دولار من الأصول تحت الحفظ و/ أو الإدارة، و 2.43 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. كما تعمل الشركة كنقطة اتصال واحدة للعملاء ممن يتطلعون إلى إنشاء وتداول وحفظ وإدارة وخدمة وتوزيع وإعادة هيكلة الاستثمارات. كما تُعد علامة تجارية تابعة لشركة “بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن” التي تحمل الرمز ( BK ) في بورصة نيويورك.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقعها الالكتروني: www.bnymellon.com ، كما يمكن متابعة صفحتها على “تويتر” (@ BNYMellon )، أو زيارة غرفة الأخبار www.bnymellon.com/newsroom لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد “بنك الإمارات دبي الوطني” المدرج في “سوق دبي المالي” بالرمز ( Emirates NBD ) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 14 مليون عميل. وكما في 31 مارس 2022 بلغ مجموع أصوله 694 مليار درهم (تعادل تقريباً 189 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 901 فرعاً إضافة إلى 4060 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني باقة من المنتجات والخدمات المالية للأفراد والشركات، والجهات الحكومية، والمؤسسات بما في ذلك تقديم الأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة، E20. البنك الرقمي المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، و Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية. يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني في المشاركة ودعم أهم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي في مجال الخدمات المصرفية.

اتصال:

Garrett Marquis

+1 (949) 683-1503 (m)

garrett.marquis@bnymellon.com

Ibrahim Sowaidan

Senior Vice President

Head – Group Corporate Affairs

Emirates NBD

Telephone: +971 4 609 4113 / +971 50 6538937

e-mail: ibrahims@emiratesnbd. com

Tricia Kaul

Vice-president, Finance Practice

asda’a bcw, Dubai, UAE

Tel: 971-4-4507600

Email: Tricia.Kaul@bcw-global. com

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