‫ بيورسوفتوير تنتج جسرا “للعودة إلى العمل” للمهنيات النساء بعد أخذ استراحة من وظائفهن

سنغافورة ونويدا، الهند, 30 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — تعمل شركة بيورسوفتوير PureSoftware على تعزيز ثقافة الدعم وتكافؤ الفرص والنمو من خلال برامج متعددة. أحد أهم هذه البرامج هو برنامج “العودة إلى العمل” ، الذي تم إطلاقه في العام 2021، والذي يشجع النساء على إعادة الانخراط في حياتهن المهنية.

وفقًا لدراسة حديثة أجراها معهد تي أف آي ريسيرتش فإن “العديد من النساء في الهند يتسربن من القوى العاملة في الشركة لتربية الأطفال ورعاية أفراد الأسرة المسنين، ولأسباب أخرى. ولكن فقط أقل من 58٪ من النساء الهنديات يلتحقن بالعمل بدوام كامل بعد أخذ استراحة من العمل “.

من خلال برنامج “العودة إلى العمل”، توفر بيورسوفتوير فرصًا وتدعم النساء لإعادة الاندماج في العمل واستئناف حياتهن المهنية في الشركة بعد فترة انقطاع. وهو برنامج يشمل تدريبًا منظمًا وتوجيهًا مركّزًا وخيارات عمل مرنة وتعلمًا أثناء العمل لضمان حصول المرأة على عودة ثانية ناجحة إلى العمل.

يقول سمير جاين، كبير مسؤولي الأعمال في بيورسوفتوير </967 “إن النموذج يتغير بسرعة، ويرغب المزيد من النساء في العودة إلى العمل بعد انقطاع وظيفي وبدء مسيرة مهنية 2.0. في بيورسوفتوير، تشكل النساء 30٪ من القوة العاملة. وفكرة أن إعادة تشكيل المهارات بشكل عادل في القوى العاملة هي جزء أساسي من نجاح وازدهار شركتنا في المستقبل.”

وفي حديثه عن برنامج العودة إلى العمل، يضيف سمير ، “برنامج العودة إلى العمل هو جسر للعودة إلى العمل مع وظيفة بدوام كامل للنساء. وهو موجه نحو تزويدهن بإمكانية الوصول إلى القيادة والموجهين المناسبين، على التدريب على الوظائف لتعزيز مهاراتهم، وتوفير الفرص لاستيعابهم مرة أخرى في القوى العاملة. يستهدف البرنامج التعلم ورفع المهارات من خلال التوجيه ومسارات التعلم المصممة جيدًا. لدينا الآن العديد من هؤلاء النساء اللائي يشاركن معنا ويعملن بشكل جيد للغاية.”

يسمح البرنامج للنساء باستعادة قابليتهن للتوظيف من خلال تدريب إضافي ويقدم لهن خبرة عملية في العمل على المشاريع التي تتوافق مع مجموعة مهاراتهن. يمكن للنساء ذوات الخبرة في مجال التكنولوجيا التقدم مباشرة من خلال صفحة برنامج “العودة إلى العمل” في بيورسوفتوير.

نبذة عن شركة بيورسوفتوير PureSoftware

بيورسوفتوير ( PureSoftware ) هي شركة عالمية لمنتجات البرمجيات والخدمات الرقمية تقود التحول لأفضل المؤسسات في العالم في مختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والرعاية الصحية والألعاب والترفيه.

للتواصل الإعلامي:

أميتاب تشودري

amitabh.chaudhary@ puresoftware.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1850280/PureSoftware_ Sameer_Jain.jpg