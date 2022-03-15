‫”بينانس” تحصل على رخصة مزود خدمة تداول الأصول المشفرة بمملكة البحرين

المنامة،, 14 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت “بينانس”، وهي مزود البنية التحتية للعملات المشفرة وتقنية سلاسل الكتل الرقمية “البلوكتشين”، عن حصولها على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسيرة “بينانس” باعتبارها أول رخصة تمنح لها كمزود لخدمة أصول التشفيربمنطقة دول مجلس التعاون الخليجية، وهو ما يعزز التزامها لتكون الاولى ضمن شركات المجموعة للامتثال بالأنظمة التشريعية في المنطقة.

وفي تصريح للسيد “تشانغبينغ زاو” المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”بينانس” بهذه المناسبة قال فيه:

“تشكل الرخصة الممنوحة لنا من مملكة البحرين علامة فارقة في مسيرتنا لنكون مرخصين ومنظمين بشكل كامل على مستوى العالم، وأود بهذه المناسبة أن أشكر “فريق البحرين” ممثلاً بالقيادة ذات الرؤية السديدة ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك على ما تم بذله من جهد عظيم لتسهيل تحقيق هذا الإنجاز، فقد أظهر “فريق البحرين”بُعد نظر كبير في تطويره للوائح التنظيمية للتشفير، كما أنه يوفر الحماية التنظيمية التي يجب أن يتوقع أن يحصل عليها العملاء من المشرعين في جميع أنحاء العالم.”

وأضاف زاو قائلاً:

“أنا فخور جداً بالعمل الكبير الذي أنجزه فريق “بينانس” لتلبية المعايير القوية لمصرف البحرين المركزي، وذلك لن يقتصر فقط على المستوى المحلي وإنما العالمي أيضاً على صعيد تلبية متطلبات المشرعين، بل وحتى تجاوز تطلعاتهم من خلال حماية العملاء والمستخدمين وفقاً لسياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصارمة”.

وستتيح رخصة أصول التشفير لـ”بينانس” القيام بتوفير تداول الأصول المشفرة وخدمات الرعاية والوصاية وإدارة المحافظ للعملاء وذلك بإشراف من المشرعين في مملكة البحرين.

ومن جانبه صرح سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي قائلاً: “يعتبر تطوير التشريعات المتواكب مع التوجهات العالمية للخدمات المالية أحد أبرز اهداف مصرف البحرين المركزي، حيث أننا سنستمر في العمل مع شركائنا وقيادات الصناعة مثل “بينانس” من خلال تطوير التشريعات الداعمة للابتكار وافضل الممارسات في القطاع”.

وقال سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين:

“ساهم “فريق البحرين” في تأسيس بنية تحتية ذات مصاف عالمي لدعم النمو السريع لصناعة التشفير وسلاسل الكتل الرقمية “البلوكتشين” وذلك من خلال وجود التشريعات القوية، والمواهب المتعددة في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة، وسيعزز تعاوننا مع قيادات الصناعة ومنهم “بينانس” من مهمتنا في تطوير مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لهذه الصناعة”.

نبذة حول “بينانس”:

تشكل “بينانس” بيئة داعمة ورائدة على مستوى العالم لتقنية سلاسل الكتل الرقمية “البلوكتشين” كما أنها مزود للبنية التحتية للعملات المشفرة إلى جانب إتاحتها مجموعة من المنتجات المالية التي تشمل أكبر تبادل للأصول الرقمية من حيث الحجم، كما وتحظى منصة “بينانس” بثقة الملايين في جميع أنحاء العالم، فهي مخصصة لزيادة حرية الأموال للمستخدمين، وتتميز بمحفظة لا مثيل لها بما تشمله من منتجات وعروض التشفير، بما في ذلك التجارة، والتمويل، والتعليم، والبيانات، والبحث والسلع الاجتماعية والاستثمار والاحتضان واللامركزية وحلول البنية التحتية وغيرها.

وللمزيد من المعلومات ، قم بزيارة:https://www.binance.com

نبذة حول مصرف البحرين المركزي:

يعتبر مصرف البحرين المركزي مؤسسة عامة أنشئت في 6 سبتمبر 2006 بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ويُعنى مصرف البحرين المركزي بمسؤولية المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين، وقد خلف مؤسسة نقد البحرين التي كانت تقوم في السابق بمهام البنك المركزي والتشريع والتنظيم منذ تأسيسها في 1973، حيث اكتسب مصرف البحرين المركزي السجل الحافل لمؤسسة نقد البحرين على مدى 33 عاماً إلى جانب مجموعة كبيرة من المسؤوليات تشمل دعم وتنفيذ السياسة النقدية، ويتولى أيضاً إصدار أدوات الدين، وإصدار العملة الوطنية، والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات في البحرين.

كما ويسعى مصرف البحرين المركزي باعتباره المشرع الوحيد للقطاع المالي في البحرين إلى أن تشمل مسؤولياته جميع أوجه العمل المصرفي والتأمين وأنشطة الاستثمار والأعمال والأسواق المالية، إذ يساهم النطاق العريض من المسؤوليات التي يضطلع بها مصرف البحرين المركزي في اتباع سياسة متماسكة لجميع القطاع المالي في المملكة، وهو ما يتيح إطارًا تنظيميًا مباشرًا وفعالًا لشركات الخدمات المالية التي تزاول أعمالها في البحرين.

نبذة حول مجلس التنمية الاقتصادية البحرين:

مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.

ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.

ويتسم قطاع الخدمات المالية في المملكة بالقوة والحيوية حيث يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات الفرعية الرئيسية ومن بينها التمويل الإسلامي.

لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول البحرين يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.bahrain.com.

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