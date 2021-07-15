بيت كلاوت تُدرج على أسينديكس، ليستمر النمو المذهل

تقوم بيت كلاوت بتوسيع شبكتها مما يوفر المزيد من الفرص للمستخدمين للتحويل

سنغافورة, 14 يوليو 2021 /PRNewswire/ — أسينديكس، وهي منصة مالية عالمية للعملات المشفرة مع مجموعة منتجات شاملة، متحمسة للإعلان عن إدراج توكن بيت كلاوت (CLOUT) يوم 14 يوليو في تمام الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت العالمي.

بيت كلاوت هي أول شبكة اجتماعية تم إنشاؤها باستخدام بلوكتشين مخصص كأساس لها. ويسمح هذا النوع الجديد من الشبكات الاجتماعية لأي منشئ محتوى بالحصول على توكن خاص به يمكن لمتابعيه شراؤه وبيعه.

بيت كلاوت هو سوق قائم على التوكنات للمشاركة في سمعة شخص ما (أو شيء ما) وتأثيره. فإذا انتشر أحد المؤثرين على إنستغرام لشيء مبهج، فإن توكنه سيقدَّر بالقيمة. وإذا قال أحد المؤثرين شيئًا غير مناسب على تويتر، فقد يضر ذلك بقيمة توكنه. ومن الناحية النظرية، فإن كل إجراء عام يقوم به أي شخص يجعل سعر التوكن لمنشئ المحتوى عرضة للتقلبات وبالتالي يمكن تداوله في السوق.

قال شون ماغواير، الشريك في سيكويا، أحد المستثمرين الأوائل في بيت كلاوت: “تعد بيت كلاوت بمثابة اضطراب للوضع الراهن للعملات المشفرة ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد بدأت للتو”. “يسعدنا أن نحظى بدعم أسينديكس لبيت كلاوت، مما يمكّن العالم من تداول زوج كلاوت مقابل الدولار والانضمام إلى هذا النوع المختلف تمامًا من الشبكات الاجتماعية.”

حيث قال آندي آرتز، الشريك في سوشيال كابيتال: “يتعلق بيت كلاوت بالأفراد بملكية الوسائط التي ينشئونها”. “من خلال تقديم بروتوكول مفتوح للشبكات الاجتماعية اللامركزية، فإن بيت كلاوت عبارة عن تجميع للعملات المعدنية والتوكنات المصممة لإنشاء أول سوق مفتوح حقيقي للأفكار. من خلال الشراكة مع أسينديكس، فإن بيت كلاوت ليس النمو الوحيد المستمر؛ بل المبدعين أيضًا.”

قال جوني شتايندورف، الشريك في ديستربيوتد جلوبال: “اجتذبت بيت كلاوت نظامًا بيئيًا ضخمًا يضم أكثر من 120 مشروعًا تطويرًا جديدًا والشركات التي تُبنى عليه”. “باعتبارها شبكة لامركزية ومفتوحة المصدر ومركزة على المبدعين، فإن بيت كلاوت لديها القدرة على التطور لتصبح طبقة الشبكة الاجتماعية الأولى لويب 3.”

اليوم، المنشور الذي يتم إرساله إلى منصة وسائط اجتماعية تقليدية ينتمي إلى شركة، وليس المنشئ الذي نشره. في المقابل، يعد بيت كلاوت مشروعًا لامركزيًا مفتوح المصدر بالكامل ولا توجد شركة وراءه – إنه مجرد توكنات وتعليمات برمجية. وهذا يعني أن كل منشئ محتوى لديه علاقة مباشرة مع متابعيه دون وسطاء، مما يفتح طرقًا جديدة للتفاعل وتحقيق الدخل لا تستند إلى الإعلانات. تشبه بنية بيت كلاوت بنية بيتكوين، إلا أنها يمكن أن تدعم ميزات إضافية وبيانات شبكة اجتماعية معقدة مثل المنشورات وملفات التعريف والمتابعين وميزات المضاربة، وأكثر من ذلك بكثير مع زيادة الإنتاجية والنطاق.

تمتلك بلوكتشين بيت كلاوت عملة مشفرة أصلية خاصة بها، تسمى بيت كلاوت (CLOUT) والتي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها للقيام بجميع أنواع الأشياء على المنصة، بما في ذلك شراء “عملات منشئ المحتوى”. يمكن لأي شخص شراء عملة بيت كلاوت المشفرة باستخدام بيتكوين في دقائق من خلال آلية “المقايضة الذرية” اللامركزية المضمنة في التطبيق والمتاحة على صفحة “شراء بيت كلاوت”. تم تحديد عدد توكنات CLOUT المتداولة بحوالي 10.8 ملايين، أي ما يقرب من نصف عدد بيتكوين، مما يجعلها نادرة بشكل طبيعي.

منشئ ومهندس بيت كلاوت الرئيسي، المعروف باسم @diamondhands، هو جزء من مجموعة من المطورين الذين قاموا بإنشاء بلوكتشين بيت كلاوت بقصد تحويلها إلى قوة إيجابية دائمة للبشرية يمكنها إعادة المنافسة والابتكار إلى الإنترنت.

يشمل داعمو بيت كلاوت قائمة رائعة من أصحاب رؤوس الأموال في وادي السيليكون – سيكويا وسوشيال كابيتال وأندريسن هورويتز وتي كيو فنتشرز وديستربيوتد غلوبال تيماسيك وأرينغتون كابيتال ولونغ جورني فنتشرز وأيديو وأليكسيس أوهانيان – جنبًا إلى جنب مع مستثمري العملات المشفرة البارزين كوين بيز فنتشرز ووينكلفوس كابيتال وبلوكتشينج وسيبيل كابيتال وبانتيرا وبولي تشين وديجيتال كارنسي غروب.

نبذة عن أسينديكس

أسينديكس (بيتماكس سابقًا) عبارة عن منصة مالية عالمية للعملات المشفرة مع مجموعة منتجات شاملة بما في ذلك التداول الفوري والهامش والعقود الآجلة وخدمات المحفظة ودعم التكديس لأكثر من 150 مشروع بلوكتشين مثل بيتكوين وإيثر وريبل. تم إطلاق أسينديكس في عام 2018، وهي تخدم أكثر من مليون عميل من الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم من خلال منصة تداول عالية السيولة وحلول حفظ آمنة.

برزت أسينديكس كمنصة رائدة من حيث عائد الاستثمار في “عروض التبادل الأولية” من خلال دعم بعض المشاريع الأكثر ابتكارًا في الصناعة من النظام البيئي للتمويل اللامركزي مثل ثورتشين وإكس داي ستيك وسيروم. يحصل مستخدمو أسينديكس على وصول حصري إلى نقاط إير دروبس المميزة والقدرة على شراء التوكنات في أقرب مرحلة ممكنة.

لمعرفة المزيد حول كيفية الاستفادة من أسينديكس لأفضل الممارسات من كل من وول ستريت والنظام البيئي للعملات المشفرة لجلب أفضل العملات الرقمية لمستخدميها، يرجى زيارة www.AscendEX.com.

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