بيتزا إن تُعلِن عن اتفاقية وَكالة متعددة الوحدات في قطر

تُوفِّر الصفقة الدولية خمسة متاجر جديدة للبلاد، مع فرصة لفتح المزيد من المواقع

دالاس، 17 أغسطس 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم- Pizza Inn أنها قد أبرمت اتفاقية تطوير دولية مع المرخص له الرئيسي السيد وليد حيدر، رئيس مجلس إدارة شركة أزاليا للاستثمار ذات المسؤولية المحدودة (Azalea Investment LLC) في دبي، بالإمارات العربية المتحدة. وسيتم افتتاح خمسة متاجر لبيتزا إن في قطر، ومن المتوقع افتتاح أول متجر في مدينة الدوحة في مارس 2022. وقد قام السيد وليد بتوقيع اتفاقية من أجل توفير خمسة متاجر بيتزا إن في قطر، مع خيار فتح متاجر جديدة إضافية.

قال الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مطاعم ريف (NASDAQ: RAVE)، براندون سولانو، “إن مجموعة مطاعم ريف (RAVE) متحمسة للسيد وليد من أجل المساعدة في توسيع وجود بيتزا إن في الشرق الأوسط. وبمجرد افتتاح هذه المتاجر الخمسة الجديدة، سيكون لدى بيتزا إن 37 موقعًا دوليًا في جميع أنحاء العالم”. “إن معايير السيد وليد للتميز والالتزام تجاه بيتزا إن ستضع الأساس لتحقيق نجاح هائل لهذه المواقع الجديدة في قطر”.

ويقول السيد وليد، “أتطلع إلى تقديم هذه العلامة التجارية الشهيرة للبيتزا إلى قطر”. “ستكون عجينة بيتزا إن المصنوعة بداخل المطعم، والمكونات الطازجة عالية الجودة بمثابة وجهة مفضلة للأشخاص الذين يعيشون في هذه المجتمعات. أنا سعيد بهذه الفرصة لتأسيس وتنمية بيتزا إن في هذه المنطقة”.

وتشتهر بيتزا إن بعجينة البيتزا الطازجة المصنوعة بداخل المطعم، والمكونات عالية الجودة، والخدمة الاستثنائية. كما تمزج البيتزا الأصلية للعلامة التجارية بين المكونات المفضلة لدى الجميع من أجل خلق مزيج من النكهات الجذابة. وعلى العكس من منافسيها، فإن عجينة البيتزا المصنوعة بداخل المطعم من بيتزا إن تُصنع من الصفر كل صباح في كل متجر ولا يتم تجميدها أو صنعها في المصنع أبدًا.

للمطعم الأقرب إليك، ولمزيد من المعلومات حول القائمة بأكملها، قم بزيارة pizzainn.com . كما يمكن العثور على معلومات مَنْح الوَكالة على pizzainn.com/franchise .

حول بيتزا إن

تأسست بيتزا إن في عام 1958، وهي عبارة عن سلسلة بيتزا دولية تتميز بالبيتزا التقليدية والمتخصصة، بالإضافة إلى المعكرونة الطازجة، والساندويتشات، والحلويات. بيتزا إن هي شركة تابعة لمجموعة مطاعم ريف المتحدة (RAVE Restaurant Group, Inc.) (NASDAQ: RAVE) ومقرها في دالاس. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة pizzainn.com .

حول مجموعة مطاعم ريف المتحدة

تمتلك مجموعة مطاعم ريف -ومقرها في دالاس [NASDAQ: RAVE]- وتُشغِّل وتمنح الوَكالة و/أو تمنح التراخيص لأكثر من 200 مطعم تابع لشركة باي فايف بيتزا (Pie Five Pizza) وبيتزا إن وأكشاك بيتزا إن إكسبريس محليًا ودوليًا. بيتزا إن هي سلسلة دولية تتميز بالبيتزا الطازجة، إلى جانب السَلَطات، والمعكرونة، والحلويات. شركة “باي فايف بيتزا” هي شركة رائدة في مجال البيتزا السريعة العارضة، وهو مجال سريع النمو. وتقوم بيتزا إن إكسبريس، أو PIE، بتطوير فرص فريدة من نوعها لتقديم بيتزا طازجة من منافذ بيع غير تقليدية. وقد تم إدراج الأسهم العادية للشركة في بورصة ناسداك تحت الرمز “RAVE“. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.raverg.com .

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