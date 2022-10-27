‫بيبسي تعلن نجم كرة القدم العالمي فينيسيوس جونيور كأحدث سفراء علامتها بالتوازي مع إطلاق مجموعة أزياء جديدة

تحتفي المجموعة بإعلانات كرة القدم التي أطلقتها بيبسي مطلع الألفينات، وبشعار العلامة الجديد “خليك عطشان”

نيويورك, 27 أكتوبر، 2022 /PRNewswire/ — #خليك_عطشان – أعلنت العلامة التجارية الرائدة في مجال المشروبات الغازية بيبسي عن تعيين نجم كرة القدم الموهوب فينيسيوس جونيور سفيراً لعلامتها التجارية، حيث يعد اللاعب البرازيلي أحد أكثر المواهب تألقاً في عالم كرة القدم، لاسيما بعد إحرازه لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء هذا الإعلان في وقت كشفت فيه بيبسي عن إطلاق مجموعة أزياء جديدة، من تصميم علامة (AoF) Art of Football ، المتخصصة في أزياء كرة القدم، وسيكون النجم فيني جونيور وجه الحملة التي تطلق المجموعة الجديدة من بيبسي وArt of Football التي ستكون بداية شراكة مثمرة مع بيبسي، حيث سيضع النجم لمسته الخاصة التي تعبّر عن شغفه بكرة القدم.

وتعد هذه الشراكة هي الأولى بين كل من المهاجم فيني جونيور وبيبسي، حيث يكون ظهوره مع العلامة الشهيرة تقديراً لتأثيره الرائع داخل الملعب وخارجه، وليعبّر عن أسلوبه الخاص وشغفه بعالم التصميم أيضًا. وتقدم الحملة مجموعة من الملابس المتخصصة من مجموعة Pepsi X AoF الجديدة، والتي شملت تقديم تصاميم جديدة لقطع اشتهرت في إعلانات بيبسي قبل 20 عامًا.

وقد توج فينيسيوس مؤخراً بلقب أفضل لاعب شاب في نادي ريال مدريد خلال بطولة دوري أبطال أوروبا، التي جاءت تتويجاً لأدائه المتألق في الموسم الأخير، حيث سجّل لناديه الهدف الوحيد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ليضمن لريال مدريد الفوز باللقب للمرة الرابعة عشر، ولا شكّ بأن هذا النجم يمتلك واحدة من أكثر المواهب إثارة للإعجاب في كرة القدم، ويعتبر المهاجم البرازيلي نموذجًا يجسّد حملة “خليك عطشان” من بيبسي، فقد تابع شغفه ابتداءً من لعب كرة القدم في شوارع ريو دي جانيرو بالبرازيل، وصولاً إلى الأضواء الساطعة في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد ، و”خليك عطشان” تعبر عن الأفراد الطموحين الذين يملكون إمكانيات لا حدود لها، تمامًا مثل “فيني جونيور”، الذي أوصله تصميمه ومثابرته وعزيمته إلى العالمية، ليلمع نجمه حول العالم.

وحول هذا الإعلان، قال فينيسيوس جونيور: “بصفتي سفيرًا لعلامة بيبسي، أطمح لتمثيل جيل لا يخشى التعبير عن نفسه ويسعى نحو بلوغ قمة النجاح، سواء في عالم الأزياء أو كرة القدم أو أيًا كان المجال الذي تترك فيه بصمتك في هذا العالم. أتذكر عندما كنت صغيراً أشاهد إعلانات بيبسي التي يشارك فيها نجومي المفضلين، وها أنا اليوم سفيراً لبيبسي، حيث أقوم بعرض مجموعة رائعة من الملابس، إنه بمثابة حلم يتحقق، وأتطلع بلهفة لعرض هذه المجموعة وكل ما سنقدمه معًا من تجارب ترفيهية رائعة”.

لطالما كانت هناك علاقة وثيقة بين الأزياء وكرة القدم، ومثل بيبسي، جمعتا المشجعين من حول العالم معًا، وهذا هو تماما الغرض من المجموعة الجديدة. وتعتبر Art of Football ، ومقرها المملكة المتحدة، علامة مرموقة في عالم الأزياء تختص بتصميم مجموعات أزياء أصلية وتجارب مشوّقة للمشجعين الذين يعشقون ثقافة كرة القدم والساحرة الكروية بكل ما تقدمه. وقبيل انطلاق الموسم الرياضي المرتقب، تعاونت بيبسي مع العلامة لإنشاء مجموعة تلقي الضوء على أرشيفها الغنيّ في عالم كرة القدم، حيث تستوحي المجموعة تصاميمها من قميص بيبسي الشهير لكرة القدم، والذي صدر قبل 20 عامًا من اليوم، وسيتم طرح المجموعة خلال الشهر الجاري، حيث ستضم أيضًا إكسسوارات تحمل شعار العلامتين، بما في ذلك قبّعة، وحقيبة كتف وحقيبة يد. وتكتمل المجموعة بتصميم جديد لقميص بيبسي لكرة القدم لعام 2002، الذي يمكن للمشجعين دقيقي الملاحظة مشاهدته في الإعلان الأخير للعلامة بعنوان Nutmeg Royale ‘ ، وإذا ما أمعن المشجعون النظر، سيجدون رمز الاستجابة QR المخفي، عليهم مسحه لتتاح لهم فرصة مشاهدة المجموعة الجديدة قبل أي أحد

تتمتع بيبسي بتاريخ حافل يمتد لأكثر من عقدين من الزمن في تقديم بعض من أجمل اللحظات للمعجبين من حول العالم، بمشاركة نجوم من ألمع المواهب الرياضية على الإطلاق، والإعلان عن مشاركة فيني جونيور في مجموعة بيبسي و Art of Footballهو استمرار لهذا الإرث العريق في الترفيه الكروي ورعاية المواهب الرياضية الشابة.

وحول الحملة الجديدة قال غوستافو رينا، المدير الأول للتسويق العالمي لدى علامة بيبسي: “يسعدنا أن نرحب بانضمام فيني جونيور إلى فريق بيبسي، فهو واحد من ألمع نجوم الكرة، ويمثل الجيل الجديد من المواهب التي تطمح لخوض تجارب ممتعة وتحقيق طموحات كبيرة. لدينا تاريخ حافل في التعاون مع أفضل المواهب، وقد كان فيني جونيور الخيار الأول ليكون سفيرنا الجديد لكرة القدم لما يمتع به من شغف في كل ما يقوم به، وحبّه العميق للرياضة والأزياء. وكنّا حريصين على الإعلان عن هذه الشراكة الجديدة بالتزامن مع إطلاق مجموعة Art of Football ، لنظهر اهتماماتنا المشتركة ونحتفي بتاريخنا الكروي الترفيهي العريق”.

ويمثل إطلاق مجموعة بيبسي و Art of Football جزءًا أساسيًا من الحملة العالمية الجديدة للعلامة بعنوان “خليك عطشان”، التي تحتفي بالتعطش للمرح والإثارة والنتائج غير المتوقعة. كما يمثل الإعلان عن الشراكة مع فيني جونيور و Art of Footballالمرحلة الأولى ضمن سلسلة من الحملات العالمية التي سيتم إطلاقها في إطار الحملة الجديدة للعلامة، والتي تهدف لإشباع شغف المستهلكين بعدة أشياء بما فيها كرة القدم والترفيه والأزياء.

لمزيد من المعلومات عن مجموعة بيبسي و Art of Football، يمكنكم متابعة قنوات بيبسي العالمية عبر انستجرام وتويتر وفيسبوك.

ترقبوا المزيد من البرامج المشوقة بمشاركة النجم فيني جونيور خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

للاستفسارات الإعلامية:

pepsicomediarelations@pepsico. com

نبذة عن فينيسيوس جونيور

وُلد فيني جونيور في مدينة ساو غونسالو في ريو دي جانيرو، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي فلامينغو، وكانت موهبته واضحة للعيان منذ بداياته، ليتنقل هذا النجم من نادي فلامينغو إلى نادي ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو، حتى قبل ظهوره الاحترافي لأول مرة. وفي النادي الإسباني، لمع اسم جونيور بسرعة من خلال الفوز بسبعة ألقاب، كان أهمها في دوري أبطال أوروبا، حيث سجّل الهدف الوحيد لفريقه في المباراة النهائية ضدّ نادي ليفربول. وبعمر 22 عامًا، ساهم أسلوب فيني المميز في اللعب في تألق اسمه عن البقية، فهو الآن واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ويلمع اسم فيني خارج أرض الملعب أيضًا فهو من أهم مناصري التغيير الاجتماعي، ولديه معهد فيني جونيور، الذي يركز على تحسين نظام التعليم في البرازيل. وقد صرّح النجم مؤخرًا بأن أحد أعظم أحلامه هو بناء مدرسة عامة باسمه، ويعتبر فيني اليوم اللاعب الأعلى قيمة في العالم، بقيمة تبلغ نحو 250 مليون يورو، وذلك بحسب مرصد الدراسات الرياضية السويسري CIES .

نُبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات “بيبسيكو” بواقع أكثر من مليار مرة في اليوم فيما يزيد عن 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2021 بصافي إيرادات بلغ 79 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن “ليز” و”دوريتوس” و”شيتوس” و”جاتوريد” و”بيبسي كولا” و”ماونتن ديو” و”كويكر”. وتشمل منتجات “بيبسيكو” تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي .

وتشكل استراتيجية بيبسيكو الإيجابية “ pep+ ” محور عمليات “بيبسيكو” لتكون شركة رائدة في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، وتمثل pep+ استراتيجية تحول شاملة، تكون فيها الاستدامة في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. و تتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com ، أو تابعونا على تويتر أو انستجرام أو فيسبوك ، أو لينكدإن @PepsiCo

نبذة عن Art of Football

نحن نعتقد بأن كرة القدم هي مجتمع متكامل وليست سلعة، وتنبع قوة مجتمع AOF من أفراد مجتمعنا، والشغف المشترك الذي يجمعنا معًا كفريق واحد. وتتمثل رسالة العلامة في إلهام التعبير الإبداعي، والاحتفاء بالأصالة والدعوة للتآزر ودعم المجتمع وخلق أهداف مشتركة معًا، كفريق واحد متكاتف.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1930494/Pepsi_Vini_Jr. jpg