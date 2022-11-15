‫بيان صحفي: يتيح استثمار ICANN في إفريقيا وصولاً أسرع وأكثر أمانًا للإنترنت عبر القارة

مجموعة خوادم الجذر الخامسة المُدارة من قبل ICANN على مستوى العالم ستنطلق قريباً في نيروبي، كينيا

نيروبي، كينيا – 15 نوفمبر (تشرين الأول) 2022 /PRNewswire/ — سيتمكن مستخدمو الإنترنت في إفريقيا قريبًا من الوصول بشكل أسرع إلى الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت والتمتع بحماية أفضل من الهجمات الإلكترونية. حيث تعمل مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ( ICANN ) بالتعاون مع شركائها الإقليميين على نشر مجموعة خادم الجذر المُدارة من قبل ICANN (والتي يرمز لها IMRS ) في نيروبي، كينيا. ICANN هي منظمة عالمية غير ربحية تقوم بتنسيق نظام أسماء النطاقات ( DNS ) وتلعب دورًا رئيسيًا في ضمان شبكة إنترنت عالمية وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.

وتساعد مجموعة IMRS على تحسين البنية التحتية لنظام DNS في أي بلد أو إقليم أو منطقة في العالم. وهي ضرورية جداً لتحفيز الوصول إلى الإنترنت وتعزيز استقرار الإنترنت. وستعمل مجموعة IMRS على التقليل من تأثير الهجمات الإلكترونية المحتملة في جميع أنحاء إفريقيا. إن أحد أكثر أنواع الهجمات شيوعًا هو هجمات رفض الخدمة الموزعة والتي تحصل من خلال إغراق الخوادم بفيض من الاستعلامات أو بحركة بيانات مكثفة عبر الإنترنت. وتوفر مجموعات IMRS عرض نطاق ترددي أعلى وقدرة على معالجة البيانات للتخفيف جزئياً من حركة البيانات هذه.

وقال يوران ماربي، رئيس ICANN ومديرها التنفيذي: “إن تحسين وصول المستخدمين إلى الإنترنت في إفريقيا وسلامتهم أثناء استخدامهم له، هو جزء من مهمة ICANN للمساعدة في جعل الإنترنت أكثر أمانًا واستقرارًا ومرونة في جميع أنحاء العالم”. وأضاف، “لم يكن تركيب وتنصيب هذه المجموعة الجديدة لنظام IMRS ممكنًا بدون مشاركة المجتمع المحلي. نحن ممتنون للحكومة الكينية لدعمها والتزامها بالنهوض بإمكانية الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء إفريقيا”.

وقال السيد إيليو أوالو، معالي الأمين العام لمجلس الوزراء المعني بالمعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، “يتماشى تركيب مجموعة IMRS مع مهمتنا المتمثلة في التحول الرقمي ليس فقط لبلدنا بل للقارة بأكملها وذلك من خلال التنظيم والشراكة والابتكار. نحن فخورون بالمساعدة في توفير إنترنت أكثر مرونة لجمهور أكبر في إفريقيا”.

يضمن تثبيت مجموعة IMRS هذه في إفريقيا إمكانية الرد على استعلامات الإنترنت داخل المنطقة، مما يحد من اعتمادها على الشبكات والخوادم في أجزاء أخرى من العالم. تعمل مجموعة IMRS أيضًا على تعزيز المرونة الوطنية والإقليمية من خلال المساعدة على ابقاء حركة البيانات عبر خادم الجذر محلياً.

هذا المشروع هو نتيجة سنوات من التعاون بين المجتمع التقني المحلي والإقليمي و ICANN وغيرهم. وقالت فيونا أسونجا، الرئيس التنفيذي لمزودي خدمات التكنولوجيا من كينيا، وهي منظمة غير ربحية تمثل مصالح مزودي خدمات التكنولوجيا في كينيا، “نحن ندرك أن وجود مجموعة IMRS في نقطة التبادل في كينيا ( KIXP ) سيحسّن خدمات الإنترنت في قارتنا لمستخدمي الإنترنت نظرًا لوجود شركات اتصالات من جميع أنحاء القارة في موقع KIXP .”

وتعمل ICANN بنشاط مع المجتمع الفني الأفريقي منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتوفر تنمية القدرات للعديد من المنظمات الفنية والعمل بشكل وثيق مع مجموعة مشغلي الشبكات الأفريقية والشركاء مثل منظمة نطاقات المستوى الأعلى في إفريقيا ومركز معلومات الشبكة الأفريقية.

هناك خمس مجموعات من IMRS في العالم، اثنتان في أمريكا الشمالية وواحدة في أوروبا وواحدة في آسيا وأحدثهم في إفريقيا. وسيتم تثبيت ثلاث مجموعات اضافية من IMRS في العامين المقبلين.

تشجع ICANN مشغلي الشبكات المؤهلين لاستضافة مجموعات IMRS في بلداتهم أو منطقتهم لخدمة بيانات الجذر. ويمكن للأطراف الراغبة بالانخراط في هذا العمل التواصل مع ICANN عبر البريد الإلكتروني: queries.nairobiec@icann.org .

المصادر الإعلامية:

الأسئلة والأجوبة عن ICANN في أفريقيا

الأسئلة والأجوبة حول مجموعات خادم الجذر المُدار من قبل ICANN (والتي يرمز لها IMRS )

نبذة عن ICANN

مهمة ICANN هي ضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة. فللتواصل مع شخص آخر عبر الإنترنت، ينبغي عليك أن تكتب عنوانًا -اسم أو رقم- في جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر. يجب أن يكون هذا العنوان فريدًا من نوعه لكي يتسنى للحواسيب أن تجد بعضها البعض. وتساعد ICANN في تنسيق ودعم هذه المعرّفات الفريدة في جميع أنحاء العالم. تأسست ICANN في عام 1998 لتكون مؤسسة غير هادفة للربح ذات منفعة عامة تضم مجتمعًا من المشاركين من جميع أنحاء العالم.

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