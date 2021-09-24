بولمان تقدم فريق اللياقة البدنية

سوف يستضيف فريق حديث من سفراء اللياقة البدنية معسكرات تدريب تنشيطية، مع تحفيزضيوف بولمان والمسافرين للاهتمام باللياقة البدنية، وتنشيط أجسامهم وتحفيز عقولهم.

باريس، 24/سبتمبر/PRNewswire/ 2021/ — فنادق ومنتجعات بولمان تسعد العلامة التجارية الرائدة في مجموعة أكور أن تقدم فريق بولمان للياقة البدنية – وهي مجموعة استثنائية من سفراء اللياقة البدنية حول العالم، وقد تم اختيارهم خصيصًا لقيادة مبادرات بولمان لرفاهية الحياة واللياقة البدنية، كما تمثل بولمان باور فيتس، وتشرف على المجموعة الكاملة من دورات بولمان إكس لي ميلز الحية، إلى جانب الإشراف على معسكرات التدريب داخل المنشآت، والفعاليات الأخرى الخاصة.

يقدم بولمان باور فيتنيس للضيوف تجربة تمرين ديناميكية وحيوية ومتطورة تمحي الحدود بين صالة الألعاب الرياضية التقليدية داخل الفندق وعلامة اللياقة البدنية بوتيك، وبعد إعلان فريق بولمان للياقة البدنية الذي يتيح المزيد من الإمكانات، تسعد بولمان مع شريك العلامة التجارية للياقة البدنية ميلز بتقديم مجموعة متنوعة من محترفي اللياقة البدنية المشهورين في ليز ميلز: أنتوني أوكسفورد Oxford, ماكسيم فيجنت, فيونا فرانسيكا جاري مولهولاند جيمس توماس و جوجو زورونج.

قال مهدي حميسي نائب الرئيس الأول، الولاء، والشراكات، مجموعة أكور “نشعر بالحماسة للإعلان عن فريق بولمان للياقة البدنية، وباعتبارنا قادة مؤثرين في عالم اللياقة البدنية وسفراء مخصصين حاليًا لبولمان باور فيتيس، فسوف يساعدونا في إحياء شراكتنا الاستراتيجية العالمية مع لي ميلز داخل فنادق بولمان حول العالم ، وبناءً على التطلع نحو المستقبل، والتواصل الفائق، والطموح، يختار ضيوف بولمان أعضاء كل فريق لياقة بدنية لتمثيل شغف بولمان باللياقة البدنية والأداء، ولتحقيق أقصى استفادة من البرنامج الموسع حديثًا، ستعمل أيضا عن كثب مع أعضاء الفريق لإظهار مزايا بولمان داخل مجتمعاتها الخاصة، وإضافة قيمة أكبر لعشاق اللياقة البدنية المحليين، إلى جانب حذب أعضاء جدد لعالم بولمان”

تُعد بولمان أكثر من مجرد صالة ألعاب، حيث تنتقل إلى حقبة جديدة من تنوع التدريب، والتقنية المدمجة، ودعم مجتمع متشابه الفكر لمساعدة ضيوف بولمان على البقاء على القمة في ألعاب اللياقة البدنية الخاصة بهم. وتعمل الشراكة مع لي ميلز على إطلاق العنان للتجربة الكاملة لمجتمع بولمان باور فيتيس، مع الاستفادة من أكبر مبتكر في العالم لفصول لياقة بدنية جماعية مصممة للتمارين الرياضية والموسيقى. وبالتالي، تُعد بولمان إكس لي ميلز أول فندق بوتيكي للياقة البدنية حول العالم يقدم فصول لياقة بدنية مبتكرة على مدار الساعة، ووسائل راحة داخل الغرفة للياقة البدنية، إلى جانب معسكرات التدريب المليئة بالتحديات وفعاليات فريق اللياقة البدنية.

قالت آنا هينوود، مديرة التسويق: “نشعر بالحماس الشديد للشراكة مع بولمان، وتقديم لي ميلز تحت الطلب في جميع فنادق بولمان التي تساعد الكثير من الأشخاص للوصول إلى مزايا اللياقة البدنية، ومساعدتنا في مهمتنا بشأن خلق كوكب يتمتع بلياقة بدنية أكبر،. “نسعى لاستمتاع الجمهور بما نقدمه، ونعتقد أن البث المباشر التعاوني المستوحى من تدريبات لي ميلز بودي بامب سيساعد الأشخاص حول العالم على الانطلاق في رحلة اللياقة البدنية الخاصة بهم نحو الصحة والسعادة”

في نوفمبر، تعاون كلا من بولمان ولي ميلز بهدف تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس لأكبر فئة لياقة بدنية افتراضية، سيتم استضافة الحدث داخل دبي في بولمان دبي داون تاون، بحضور 6 سفراء من فريق باور فيتنيس لتعليم الأجزاء المنفصلة من فصول اللياقة البدنية الافتراضية التي سثبث بصورة حية حول العالم.

صرحت إملين براون، نائب الرئيس العالمي، والرفاهية، والعلامات التجارية الفاخرة والمميزة، أكور “يُعد الإعلان عن أفراد الفريق الجديد بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، وخطوة تالية مثيرة، ونحن نعمل على دفع تغيير وجه اللياقة البدنية الفندقية من خلال تجربة باور فيتنيس. ونلاحظ بوضوح طلب العميل للابتكار في مفهوم اللياقة البدنية، ونستمع باهتمام لهذه الرؤى الثاقبة من خلال خلق هذا البرنامج، من خلال السفراء الموهوبين المعاصرين، والشراكة مع لي ميلز نسعد بتزويد ضيوفنا بعروض العمل الملهمة والمليئة بالتحديات، مما يسمح لهم بأفضل شعور وتحقيق أفضل أداء، بغض النظر عن مكان تواجدهم،

وخلال الشهور القادمة، والعام المقبل، سوف يعمل قفريق بولمان للياقة البدنية مع أولويات بولمان المختارة لخلق تجارب وفاعليات تفاعلية لمعسكرات اللياقة البدنية الموجهة نحو النتائج في أغلب الوجهات العالمية الجميلة.

تسعد فنادق ومنتجعات بولمان بتقديم فريق بولمان للياقة البدنية:

أنتوني أكسفورد – يقع في المملكة المتحدة، ومتخصص في مجال الصحة واللياقة البدنية لمدة 13 عام، حيث تعهد بمجموعة متنوعة من الأدوار بما في ذلك اللياقة البدنية والمبيعات والتسويق. وحديثًا، ومن خلال دورة كمدرب وشريك في لي ميلز المملكة المتحدة، يقدم أنتوني دروسًا عالية المستوى وتدريبًا للمدربين، كما مثل العلامة التجارية على نطاق عالمي، وبصفته مدرب شخصي، يتمتع بقاعدة كبيرة من العملاء، ويعمل شخصيًا أو عبر الإنترنت.

ماكسيم فيجانت – مدرب شخصي ومدرب لياقة بدنية، وقد عمل ماكسيم مع لي ميلز في نيو زيلندا، وكاليفورنيا، وفلوريدا، وأمستردام، إلى جانب موطنه الرئيسي فرنسا حيث عمل مدربًا محترفًا لصالح لي ميلز، ويُعد ماكسيم بطل دولي في فنون الدفاع عن النفس، وحائز على جائزة Elite BodyAttack Challenge في معرض اللياقة البدنية العالمي في باريس 2016.

فيونا فرانسيسكا – تشتهر بشخصية اللياقة البدنية في الشرق الأوسط لعام 2020، وقد حازت على جائزة Hall of Wellness إلى جانب عملها كمدرب دولي محترف ومقدم لصالح لي ميلز، وباعتبارها مدرب صحي عبر الإنترنت، فهي تحظى بشهرة واسعة في دبي، وهونج كونج، وأندونسيا بسبب أفلام الفصول التدريبية الرئيسية، والعروض، إلى جانب فصول اللياقة البدنية لمجموعة لي ميلز.

جاري مول هولاند – يوجد في أوكلاند، ويشتهر بقدرته على “تعزيز القوى الخارقة” لأفراد فريقه وإيجاد الخبرات في خلق المحتوى، والاستراتيجية، والترفيه، والإنتاج الرقمي. وبصفته مدير حسابات رفيع المستوى في أنفو، يتمتع جاري بتاريخ من المشروعات التي حازت على جوائز في الترفيه، والبث، وصناعة الوسائط الرقمية على المستوى العالمي مع طيران نيوزيلندا كأحد أفضل الحسابات.

جيمس توماس – خريج جامعة روتجرز،ومتخصص في ممارسة العلوم، ويقيم حاليًا في شيكاغو، ويتعلم منذ ما يقارب عشر سنوات كمدرب وطني ومقدم للي ميلز، وعمل في العديد من التخصصات مع عدد من أندية النخبة مثل نادي ميد تاون لألعاب القوى في شيكاغو، وإكونوكس في مدينة نيو يورك.

جوجو زورونج يتمتع جوجو بما يزيد عن 10 سنوات من الخبرة مع لي ميلز، وحاليا يعمل مدرب متقدم للي ميلز في الصين، وباعتباره سباح محترف، ومدرب تربية رياضية، وريبوك، قدم جوجو أوراق اعتماد فريدة مع شهادة الأكاديمية الأسيوية لمهنيي الرياضة واللياقة البدنية في التغذية وإدارة الوزن، واللياقة المائية والتدريب الرئيسي.

نبذة عن بولمان

تضع فنادق ومنتجعات بولمان إيقاعًا جديدًا في السفر العالمي، والحياة، وتقدم تجربة ملهمة، وحيوية وثرية لرواد الأعمال الجدد، كما ترحب بولمان بالضيوف وتمنحهم المساحة التي يحتاجونها للتركيز زالعمل واللعب، وتتمتع بولمان بتفكير متقدم، وتواصل فعال، وشغف بالفن واللياقة البدنية، كما تحتفظ بروح المغامرة، والطموح المنفتح التي يقودها لتصبح علامة تجارية رائدة في مجال السفر لما يزيد عن 150 عام. وحاليًا، تضم بولمان ما يزيد عن 140 مرفق في وجهات نابضة بالحياة وعالمية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الفنادق الرائدة مثل بولمان باريس بيرسي، وبولمان سوتشو تشونجهوي في الصين العظمة، وبولمان المالديف ماموتا. فيرمونت جزء من مجموعة أكور، وهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تتكون من أكثر من 5100 عقار و 10000 مكان للطعام والشراب في 110 دولة.

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نبذة عن لي ميلز

تُعد لي ميلز شركة رائدة عالميًا في مجموعة اللياقة البدنية ومبتكر ل 20 برنامج متوافر في منشآت اللياقة البدنية الرائدة حول العالم. وتتضمن برامج لي ميلز أول تدريب جماعي عالمي للتمرين على المقاومة من خلال (فنون الدفاع عن النفس)، و(ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة)، و(اليوجا)، و(التدريب المتقدم عالي الكثافة لمدة 30 دقيقة)، إلى جانب تجربة الدورة المؤثرة الثورية، ويتم تحديث كل تمرين وتصميم حركات جديدة كل ثلاثة أشهر،

وقد تأسست الشركة على يد لي ميلز، وهو لاعب أولمبي لأربع مرات ومدرب أساسي لفريق سباقات المضمار والميدان في نيوزيلندا، وهو الذي افتتح أول صالة العاب رياضية له في عام 1968 بهدف إيصال التدريب الرياضي للنخبة للجماهير. وحاليًا، تُقدم تدريبات لي ميلز من خلال 140000 مدرب معتمد في 21000 نادي عبر 100 دولة، ويتاح التدريب بشكل مباشر، وفي صورة بث من خلال فصول افتراضية وغامرة، وأيضا من خلال منصة بث LES MILLS+