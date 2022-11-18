‫بوغوتا، عاصمة كولومبيا، تعزز العلاقات التجارية في آسيا

تقع كولومبيا في أميركا الجنوبية، وتوفر فرصًا تجارية رائعة، وبفضل عدد سكانها الذي يزيد عن 11 مليون نسمة، تدين بوغوتا، عاصمتها، بموقعها الاستراتيجي، وقوتها العاملة الماهرة والموهوبة والقادرة على المنافسة.

تهتم الشركات الآسيوية جدًا بمنطقة بوغوتا، خاصة لتطوير مشاريع تعهيد الخدمات المهنية.

في العقد الماضي، تلقت منطقة بوغوتا 115 مشروعًا جديدًا ومتوسعًا للاستثمار الأجنبي المباشر من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بقيمة 1.313 مليون دولار أميركي.

بوغوتا، كولومبيا، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، 2022 / PRNewswire / — ينفذ ممثلو مجموعة “استثمر في بوغوتا”، وهي وكالة جذب الاستثمار في بوغوتا، أجندة ترويجية في الفلبين، بهدف الترويج للمدينة بين شركات تعهيد العمليات التجارية ذات الاهتمام بالتوسع في أميركا اللاتينية لعملياتها القريبة من الشاطئ باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

خلال دخوله إلى الدولة الآسيوية، عقد الفريق الترويجي اجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وقام بتقييم خارطة الطريق لقطاع شركات التعهيد التجاري للعمليات هناك، والتعرف على التحديات والاحتياجات التي تواجهها الشركات في ذلك البلد من أجل تنميتها. وتشير إيزابيلا مونيوز، المديرة التنفيذية لـ “استثمر في بوغوتا” “توفر لنا تجربة الفلبين رؤى ذات صلة كدولة وكوسيط ترويجي، لتحديد المكان الذي نريد (ويجب علينا) أن نذهب إليه في ممارستنا للتخصص الذكي.”

“إن منطقة بوغوتا واضحة فيما يتعلق بفرصتها لتعزيز الأعمال التجارية مع آسيا. في العقد الماضي، تلقت بوغوتا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ 115 مشروعًا جديدًا للاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع، بقيمة 1313 مليون دولار أميركي، التي أوجدت بدورها أكثر من 8300 فرصة عمل. هذه تمثل 8.7٪ من إجمالي المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة بوغوتا”، كما أضافت مونيوز. هذه تمثل 8.7٪ من إجمالي المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة بوغوتا” ، كما أضافت مونيوز.”

ساهم توافر العمالة وجودتها وتكلفتها، والتطورات من حيث ثنائية اللغة والموقع الاستراتيجي للمنطقة في جعل المستثمرين ينظرون إليها كوجهة مثالية لأنشطة خدماتهم.

استثمارات من آسيا والمحيط الهادئ

تتركز 66.1٪ من المشاريع الاستثمارية التي تلقتها كولومبيا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منطقة مدينة بوغوتا. وحاز قطاع خدمات الشركات على بعض أكبر عدد من مشاريع آسيا والمحيط الهادئ التي تم تنفيذها في منطقة بوغوتا، بتركيز 13.9٪. وهو قطاع يتمتع بقدرة كبيرة على توليد فرص العمل، حيث استحوذ على 24.1٪ من الوظائف التي ولدها الاستثمار الأجنبي المباشر من هذه المنطقة الشرقية.

وفضلا عن خدمات الشركات، فإن القطاعات الأخرى ذات الصلة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من آسيا والمحيط الهادئ هي الأدوية (12.2٪)، والمنتجات الاستهلاكية (11.3٪)، والاتصالات (9.6٪)، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (6.1%) والسيارات (7.8٪). والخدمات المالية (6.1٪) وغيرها (29.6%).

الصين هي المستثمر الآسيوي الرئيسي في منطقة بوغوتا، مع 32.2٪ من المشاريع. كما تبرز اليابان (20.9٪) والهند (16.5٪) وأستراليا (11.3٪) وكوريا (10.4%)

الاستثمارات في شركات التعهيد التجارية

تعتبر كولومبيا، وقبل كل شيء، عاصمتها بوغوتا لاعبان مهمان في صناعة التعهيد ( BPO ) العالمية. الدولة هي الوجهة الأولى في المنطقة لتطوير عمليات تعهيد العمليات التجارية وفقًا لمؤشر الثقة في عمليات التعهيد الخارجي للعمليات البحرية 2021، والثالثة في سوق تعهيد العمليات التجارية في أميركا اللاتينية (وتحتل المرتبة 13 عالميًا) وفقًا لتقرير مؤشر موقع الخدمات العالمية 2021.

خلال السنوات الخمس الماضية، حقق هذا القطاع في كولومبيا متوسط نمو سنوي بلغ 16٪، وبرز باعتباره القطاع الأسرع نموًا في المنطقة. إن السمات التي تتمتع بها بوغوتا لتوفير الخدمات المهنية تجعلها الكتلة الرئيسية لتعهيد الأعمال التجارية وتعهيد المعرفة الخارجية في كولومبيا، إذ تمثل عائدات القطاع 67% من دخل البلاد، و70% من العمليات و 69% من العمالة التي تولدها هذه الصناعة.