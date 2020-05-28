بوبو فارما توقع عقدا لحملة إعلانات لعبة البيسبول

سيؤول، كوريا الجنوبية، 28 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — وقعت شركة يويو فارما Yuyu Pharma (الرئيس التنفيذي روبرت ونسانغ يو، KRX 000220)، وهي شركة مواد صيدلانية كورية، مؤخرا عقد دعاية وإعلان مع صحيفة كوريا إيكونوميك، التي تمتلك حقوق أعمال الدعاية والإعلان لميدان جامسيل للبيسبول في سيؤول. وكجزء من حملة الإعلانات الجديدة، سيتم رسم شعار يويو فارما على طول خط القاعدة الأول في الأستاد وسيكون مرئيا خلال الألعاب المغطاة تلفزيونيا.

استادجامسيل للبيسبول، الذي تأسس في العام 1980، هو موطن لعبة البيسبول الكورية المحترفة بالإضافة إلى الاستاد المحلي لدوسان بيرز وأل جي توينز، وهما فريقان شهيران من فرق رابطة البيسبول الكورية.

ستسلط الحملة الإعلانيةيويو فارماالضوء على الشركة في جميع أنحاء العالم، حيث يتم بث مباريات رابطة البيسبول الكورية في الخارج إلى 130 دولة، بما في ذلك في الأميركتان وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. سيوفر الموضع القاعدي الأول للإعلان للشركة تعرضًا واسعًا لجذب العملاء المحتملين والمواهب والمزيد من الشراكات.

وصرح روبرت يو، الرئيس التنفيذي لشركةيويو فارما: “من خلال إعلانات البيسبول، نتوقع أن تؤدي الحملة الجديدة إلى تأثير مضاعف، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وتأمين المواهب المتميزة استنادًا إلى تعزيز الشركات المعترف بها، ليس فقط في كوريا ولكن أيضًا في الخارج“.

عن يويو فارما

يويو فارما (KRX: 000220) هي شركة للمواد الصيدلانية تأسست العام 1941. تقوم الشركة بتصنيع وتوزيع وتسويق المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية والأغذية الطبية في كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. تركز شركة يويو فارماحاليًا على تطوير أدوية جديدة لعلاج تضخم البروستات ومتلازمة جفاف العين.

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