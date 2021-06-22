بهوان سايبرتك وتيبكو يوسّعان شراكة استراتيجية

قدرات مجمّعة موسعة لتقديم حلول التحويل المؤسسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة بهوان سايبرتيك (BCT)، وهي المزود العالمي لحلول التحول الرقمي، وشركة تيبكو سوفتوير، الشركة العالمية الرائدة في بيانات المؤسسات، اليوم عن تمديد شراكتهما الاستراتيجية حتى عام 2027 مع بهوان سايبرتك كشريك استراتيجي يوجد مقره في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند لتلبية متطلبات العملاء والشركاء المحليين.

تغطي هذه الشراكة جميع مجموعات منتجات وحلول كونكت ويونيفاي وبريديكت الخاصة بتيبكو. ستركز الشركتان على زيادة اتساع وعمق الحلول التي تلبي الاحتياجات المتزايدة في المنطقة. وسيواصل البنك المركزي التونسي التعامل مع متطلبات تيبكو لجميع العملاء المحليين والشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند.

مع استمرار بهوان سايبرتيك في تطوير الحلول باستخدام تقنية تيبكو، ستستفيد تيبكو من معرفة المجال العميقة لبهوان سايبرتيك، وقدرات الحلول القوية وقاعدة عملائها العملاقة. وتهدف كلتا الشركتين إلى تقديم أفضل حلول التحول الرقمي بشكل مشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. أنشأت بهوان سايبرتيك مركزًا للتميز في بونه بالهند للتركيز حصريًا على حلول تيبكو. وقد ساعد هذا بهوان سايبرتيك في توسيع نطاق عملياتها وتوظيف أفضل المواهب لتلبية الطلب المتزايد عالميًا على خدمات تيبكو.

بدأت شراكة بهوان سايبرتيك وتيبكو في عام 2016 مع قيام بهوان سايبرتيك باستخدام تقنيات تيبكو لتقديم حلول تكامل وتحليلات قوية لعملائها. وقد عمل الجمع بين الملكية الفكرية لبهوان سايبرتيك وتقنيات تيبكو على تمكين كلا الشركتين من تقديم عرض قيمة فريد عبر القطاعات. شهد التحالف اعتمادًا قويًا لحلوله المؤسسية من خلال الاستحواذ على عملاء رئيسيين عبر مؤسسات الاتصالات والبنوك والتصنيع والمؤسسات الحكومية. بناءً على هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم تمديد الشراكة لتشمل الهند في عام 2018، وتمكن بهوان سايبرتيك من بناء حصة سوقية كبيرة لخدمات تيبكو منذ ذلك الحين.

حصلت بهوان سايبرتيك على جائزة الشريك الاستراتيجي لتيبكو لعام 2018 وجائزة تيبكو لشريك العام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020. وتُعد هذه الجوائز اعترافًا بالتزام بهوان سايبرتيك بهذه العلاقة والشغف الذي يدفع بها للابتكار والتميز في الأعمال.

وتعليقًا على هذا الإنجاز الهام، قال السيد فيش سرينيفاسان، نائب الرئيس التنفيذي بششركة بهوان سايبرتيك: “إن هذا معلمٌ هام في علاقتنا مع تيبكو. وسنواصل الاستثمار في التوسعات وملتزمون بتعميق قدراتنا المشتركة”. وأضاف أنه “بالتعاون مع تيبكو، ستعمل خبرات بهوان سايبرتيك وقدرات الحلول على تمكين الشركات من تسريع رحلات التحول وتحقيق نتائج أعمال أسرع”.

وفي حديثه عن تمديد الشراكة، قال توني بيلر، نائب الرئيس الأول للنظم البيئية الشريكة في جميع أنحاء العالم ومبيعات OEالشركات المصنّعة للمعدات الأصلية، بشركة تيبكو: “يقدم فريق بهوان سايبرتيك التكنولوجيا العميقة والخبرة في المجال، مما يضيف قيمة هائلة إلى حلولنا الرقمية المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. ويساعدنا هذا على توسيع وتعزيز قاعدة عملائنا وموقعنا القيادي عبر قطاعات متنوعة في المنطقة. بالتعاون مع بهوان سايبرتيك، نتطلع إلى تزويد عملائنا الحاليين والمستقبليين بمجموعة أوسع من الحلول المبتكرة القائمة على البيانات لدعم التحولات الرقمية الأسرع والأكثر ذكاءً”.

نبذة عن مجموعة بهوان سايبرتك

تأسست مجموعة بهوان سايبرتيك (BCT) في عام 1999، وهي مزود عالمي لحلول التحول الرقمي القائمة على بروتوكول الإنترنت والتي تستفيد من محفظتها من بروتوكولات الإنترنت المبتكرة وRETINA وrt360 وCueTrans في مجالات التجربة الرقمية والتحليلات التنبؤية وإدارة رحلة التحول الرقمي عبر أمريكا الشمالية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وإفريقيا وآسيا. وفي إطار دفع الابتكار من خلال نماذج الأعمال التجارية القائمة على النتائج وحلول الملكية الفكرية القوية، تكون مجموعة بهوان سايبرتيك شريك موثوق به والتي لديها أكثر من 1000 عميل و500 شركة تشمل شركات فورتشن 500. وفي ظل وجود الإمكانات القوية في التقنيات الرقمية، يوجد لدى مجموعة بهوان سايبرتيك أكثر من 3,000 موظف من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص الذين يقدمون حلولًا لقطاعات النفط والغاز والاتصالات والطاقة والحكومة والبنوك والتجزئة وفي مختلف قطاعات إدارة سلسلة التوريد / الخدمات اللوجستية. مع التركيز على الابتكار المشترك، دخلت بهوان سايبرتيك في شراكة مع منظمات تقنية عالمية رائدة مثل تيبكو وأوراكل وآي بي إم لتقديم قيمة متمايزة للعملاء. تحظى بهوان سايبرتيك بالتقدير على مستوى CMMi 5 وهي منظمة حاصلة على شهادة الأيزو. اعرف المزيد عن بهوان سايبرتك على www.bahwancybertek.com

نبذة عن تيبكو

تطلق شركة تيبكو سوفتوير إمكانات البيانات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً. كما أن منصة الاتصال الذكية الخاصة بنا تربط بسلاسة أي تطبيق أو مصدر بيانات؛ وتوحّد البيانات بذكاء لزيادة الوصول والثقة والتحكم؛ وتتوقع بثقة النتائج في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع. تعرف على كيفية إتاحة حلول لأهم تحديات الأعمال التي يواجهها عملاؤنا من خلال تيبكو على www.tibco.com .

تيبكو وشعار تيبكو هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة تيبكو سوفتوير و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى. جميع أسماء المنتجات والشركات والعلامات الأخرى المذكورة في هذا المستند هي ملك لأصحابها المعنيين وهي مذكورة للتعريف.

كافيثا كيه كيه

+91 99520 90129

kavithakk@bahwancybertek.com