‫ بهدف توزيع المنتجات مع “مجموعة تامر”، الوكيل الحصريّ في المملكة اتفاقية تجمع بين “سلولاريتي” و”مجموعة سي إتش ترايدنغ”

ستصبح “مجموعة تامر” الوكيل الحصري لمنتجات المواد الحيوية من “سلولاريتي” في المملكة العربية السعودية، مما يتيح الوصول إلى المنتجات الصّحية والمواد الحيوية التجديدية الحلال المعتمدة من “سلولاريتي”

فلورهام بارك، نيو جيرسي، الرياض، جدة , 11 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم “سلولاريتي” (المسجّلة في بورصة ناسداك تحت الرمز CELU)، وهي شركة التكنولوجيا الحيوية التي تعنى بتطوير علاجات الخلايا الخيفية المستخرجة من المشيمة ومنتجات المواد الحيوية، ومقرّها الولايات المتحدة، ومجموعة “سي إتش ترايدنغ”، الشركة الدولية للاستيراد والتصدير والتجارة، عقد اتفاقية توزيع حصرية مع “مجموعة تامر”. وستصبح شركة “تامر” الرائدة في توزيع منتجات الرعاية الصّحية في الشرق الأوسط، الوكيل الحصريّ لمنتجات الطب التجديديّ من “سلولاريتي” في المملكة العربية السعودية.

وحول الاتفاقية قال أيمن تامر، الرئيس والشريك الإداري لمجموعة “تامر”: “تتيح منتجات المواد الحيوية التجديدية الحلال المعتمدة من “سلولاريتي” لمجموعة “تامر” تحقيق طموحاتنا المتمثّلة بالمساهمة في تعزيز صحة الأفراد والمجتمع ككلّ، إضافة إلى دعم خطة رؤية السعودية 2030 للابتكار والتطوير في مجال الرعاية الصحية.

من جهته، قال الدكتور ياسر خطاب، الرئيس التنفيذي لمجموعة تامر للرعاية الصحية: “نتطلّع إلى الشراكة مع “سلولاريتي” و”مجموعة سي إتش ترايدنغ” في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ضمن إطار هذه الاتفاقية الواعدة التي عقدناها، وتسهيل الوصول غير المسبوق لكافة أفراد المجتمع إلى هذه العلاجات المتطوّرة.”

وبحسب أحدث تحليل أجرته Emergent Research ، بلغت قيمة سوق الأدوية التجديدية العالمي 9.80 مليار دولار عام 2021 ويُتوقّع أن ينمو بمعدل سنوي مركّب يبلغ 15.9% لتصل قيمته إلى 37.10 مليار دولار عام 2030.

وقال سيد زيان، الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة سي إتش ترايدنغ”: ” تعدّ المملكة العربية السعودية سوقًا رئيسيًا لمنتجات المواد الحيوية التجديدية التجارية من “سلولاريتي. ” ونتطلّع للشراكة مع مجموعة “تامر” ودعمها في التزامها بتطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة”.

وستتولّى “مجموعة سي إتش ترايدنغ” بموجب هذه الاتفاقية توزيع المنتجات في أكثر من م ا ئة من الدول الأعضاء في المنظمات الحكومية الدولية التالية (“الأسواق الإسلامية”) أو المرتبطة بها :

– منظمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة في أربع قارات .

– مجلس التعاون الخليجي الذي يضمّ البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

– الاتحاد الأفريقي، ويضم 55 دولة .

وقال الدكتور روبرت ج. حريري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ومؤسّس شركة “سلولاريتي”: “يعدّ إعلان اليوم خطوة مهمة في إستراتيجية الأسواق الإسلامية التي تنتهجها شركة “سلولاريتي” للمجيء بمنتجات المواد الحيويةالتجديدية الحلال المبتكرة والمتوافقة مع معايير شركة Circle H الدولية المعترف بها عالميًا إلى سوق المملكة العربية السعودية لمعالجة الأمراض التنكسية. وتؤكّد هذه الخطوة فعالية نموذج الأعمال الفريد الذي نتّبعه والذي تنتج عنه علاجات خلوية متعددة ، ومواد حيوية متقدمة ومشتقات من مصدر واحد ، وعمليات التصنيع الخاصة بنا.”

وتشمل مجموعة منتجات المواد الحيوية التجارية لشركة “سلولاريتي”:

– Biovance® ، وهو غشاء سلوي بشري منزوع الخلية ومجفف مستخرج من مشيمة امرأة حملها صحيّ ومكتمل المدة. ® Bioovance عبارة عن بنية مصفوفة سليمة خارج الخلية تُستخدم في الولايات المتحدة وتوفّر دعامة طبيعية لعملية التئام الجروح في الجسم.

– Biovance® 3L و Biovance® 3L Ocular : هما منتجا غشاء سلوي بشري ثلاثي الطبقات يركّزان على أسواق الجراحة والعين ويتوفران بشكل صفائح وأقراص.

– Interfyl® : مصفوفة نسيج ضامّ بشري مستخرج من مشيمة امرأة حملها صحيّ ومكتمل المدة. يُستخدم المنتج في الولايات المتحدة لاستبدال الأنسجة اللحافية التالفة أو غير الكافية الناتجة عن الجروح أو الصدمات أو الجراحات، أو استكمالها.

– CentaFlex : مصفوفة مشيمة بشرية منزوعة الخلايا مستخرجة من الحبل السرّي وتُستخدم في الولايات المتحدة كغطاء جراحي أو غلاف أو حاجز لحماية إصلاح الأنسجة التالفة ودعمه.

ويُتوقّع أن تصبح منتجات المواد الحيوية هذه متوفرة في المملكة العربية السعودية عام 2023 بعد الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية. كما يُتوقع أن تكون “مجموعة تامر” الشريك الإستراتيجي المحلي لمجموعة “سيليولاريتي” و”مجموعة سي إتش ترايدنغ” فيما يتعلّق بنموذج أعمال Lifebank من “سيلولارتي” لبنك دم المشيمة والحبل السري، بالإضافة إلى أعمال بنك أمصال جديد وغيرها من عمليات التعاون المحتملة في مجال البحث والتطوير.

حول “سلولاريتي”

يقع ال مقرّ الرئيسي لـ “سلولاريتي” (المسجّلة في بورصة ناسداك تحت الرمز CELU ) في فلورهام بارك، نيو جيرسي في الولايات المتحدة، وهي شركة تكنولوجيا حيوية في المرحلة السريرية تقود التطور في الطب الخلويّ من خلال تطوير علاجات الخلايا الخيفية الم ستخرج ة من المشيمة والمحفوظة بالتبريد، بما في ذلك البرامج العلاجية التي تستخدم الخلايا القاتلة الطبيعية غير المعدّلة، والمعدلة وراثيًا، والخلايا التائية المهندسة باستخدام خلايا CAR-T ، وخلايا اللحمية الملتصقة التي تشبه اللحمة المتوسطة. و تستهدف هذه البرامج العلاجية مؤشّرات السرطان والأمراض المعدية والتنكسية. كما تقوم شركة “سلولاريتي” بتطوير مواد حيوية مبتكرة مشتقة أيضًا من مشيمة ما بعد الولادة وتصنيعها، وترى أنها قادرة من خلال الاستفادة من البيولوجيا الفريدة للمشيمة وتوفّرها، على تطوير حلول علاجية تلبّي الحاجة العالمية إلى علاجات فعّالة يمكن الوصول إليها بأسعار مناسبة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع: www.celularity.com .

حول “مجموعة سي إتش ترايدنغ”

“مجموعة سي إتش ترايدنغ” جزء من مجموعة شركات CH Group (www.chgroupus.com) . تشكّل CH Group تكتلًا متنوعًا يستهدف ثماني قطاعات اقتصادية هي قطاع الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والتمويل ومستحضرات التجميل والسياحة والأزياء والإعلام / الترفيه. وتقدّم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول متعددة الجنسيات، وتقوم مهمّتها العالمية على ربط وتطوير وتعزيز كافة جوانب نمط الحياة الصحي والمنتِج محليًا وعالميًا.

تركّز “ سي إتش ترايدنغ” على الاستيراد / التصدير الدولي والتجارة مع منح الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وكانت قد استجابت للطلب العالمي بتحديد سلاسل التوريد وتأمينها من خلال طرح منتجات مبتكرة من الولايات المتحدة، وتطوير شبكة توزيع سلع متينة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع: www.chgroupus.com

حول “مجموعة تامر”

“مجموعة تامر” شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية، والعناية بالجمال، والمنتجات الفاخرة، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، وشركة خدمات لوجستية تابعة لطرف ثالث تلبّي الطلب المتزايد الناشئ في المجتمعات السعودية والشرق أوسطية. ويشكّل الاستيراد والتوزيع والترويج والتسويق والتصنيع الأعمال الرئيسية للمجموعة .

تقدم “مجموعة تامر” ومقرّها جدة في السعودية، خدماتها لعدد من الشركات الرائدة حول العالم من خلال مجموعة متنوعة من الاتفاقيات والشراكات والمشاريع المشتركة. واكتسبت الشركة مكانة خاصة في السوق السعودي بفضل نهجها المميز في الأعمال والخدمات والتعامل مع محافظ العملاء.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع: www.tamergroup.com

بيانات “سلولاريتي” التطلّعية

يشمل هذا البيان الصحافي بيانات تطلّعية بالصورة المعرّف بها في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، والفقرة 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 بصيغته المعدّلة، والفقرة 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934 بصيغته المعدّلة. وتعتبر كافة البيانات باستثناء بيانات الحقائق التاريخية “بيانات تطلعية”، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأحداث المستقبلية. ويمكن تحديد البيانات التطلعية في بعض الحالات من خلال مصطلحات مثل “توقّع”، “اعتقد”، “يمكن”، “يدرس” ، “يواصل”، “يقدّر”، “يعتزم”، “يحتمل”، “يسعى”، “ينبغي”، “يهدف”، “سوف” وسائر المصطلحات المشابهة ذات المعنى المماثل. و تتضمّن البيانات التطلعية في هذا البيان الصح ا في بيانات صريحة أو ضمنيّة تتعلق بفرص منتجات “سلولاريتي” في السوق، والنموّ في سوق المواد الحيوية المتجددة في العالم؛ وتوقيت الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية، وقدرة “سلولاريتي” على العمل في المملكة العربية السعودية والأسواق الإسلامية، وتطوير فرص المنتجات الحيوية المتجددة في المرحلة التجارية والمنتجات الاستقصائية في المملكة العربية السعودية والأسواق الإسلامية والأسواق الدولية الأوسع، وكذلك تأسيس أعمال البنوك الحيوية في السعودية والأسواق الإسلامية وغيرها من العوامل، . كما يمكن أن تتسبّب عوامل عدة في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر الملازمة لتطوير التكنولوجيا الحيوية، والمتعلقة بتطوير علاجات خلوية جديدة، والتجربة السريرية وعملية الموافقة التنظيمية؛ والمخاطر المرتبطة بالسيولة الحالية لشركة “سلولاريتي”، إضافة إلى التطورات المتعلقة بمنافسي وقطاع “سلولاريتي” وعوامل الخطر الموضحة تحت عنوان “عوامل الخطر” في تقرير “سلولاريتي” السنويّ بشأن النموذج 10-K المقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 31 مارس 2022، بصيغته المعدّلة في 15 يوليو 2022، والوثائق الأخرى المقدّمة للهيئة. وقد تتفاقم هذه المخاطر والشكوك بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة بما في ذلك التضخّم ومشاكل سلاسل التوريد والاضطرابات الاقتصادية بشكل عام. فإذا تحققت أيّ من هذه المخاطر أو ثبتت عدم صحة الافتراضات الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. وقد تكون هنالك مخاطر إضافية ليست “سلولاريتي” على علم بها، أو من غير المرجح أن تراها حاليًا، وقد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. كذلك، حيث تعكس هذه البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط الحالية لشركة “سلولاريتي” المتعلقة بالأحداث والآراء المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وقد تتسبّب الأحداث والتطورات اللاحقة بتغيّر التقييمات. وبالتالي، يجب عدم اعتبار البيانات التطلعية ممثلة لآراء “سلولاريتي” اعتبارًا من أي تاريخ لاحق، ولا تُعتبر “سلولاريتي” ملزمة بتحديث البيانات التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف بعد هذا التاريخ، سواءً أكان ذلك نتيجة بروز معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

للاستفسار الإعلامي

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Simon Hailes

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