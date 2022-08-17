‫بناء اتصالات الهيدروجين في مؤتمر ومعرض وجوائز Connecting Green Hydrogen في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023

يركز المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بشكل أساسي على الموضوعات الساخنة والتطورات المستقبلية والآفاق حول صناعة الهيدروجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك ستة أجزاء: قمة CGHM الاستراتيجية، معرض CGHM المباشر، جوائز مستقبل الهيدروجين، برنامج التنوع والشمول، أكثر من 10 حزم رعاية متنوعة، برامج شبكات CGHM2023 . في الوقت نفسه، سيكون لديها حضور أكثر من 80 متحدثًا محترفًا في صناعة الهيدروجين لتقديم CGHM2023 وإعداد لجان للحضور لمناقشتها.

الشركات الحكومية والصناعية المتميزة في CGHM2022 :

الحكومة والجمعيات والمرافق: وزارة الطاقة والبنية التحتية الإمارات العربية المتحدة | وزارة الاستثمار السعودية | وزارة الطاقة والمناجم والبيئة، المغرب | وزارة الطاقة والمعادن عمان | هيئة كهرباء ومياه دبي | التنمية الدولية الاسكتلندية | إدارة التجارة الدولية | السفارة البريطانية في أبوظبي | ميناء روتردام والخ

النفط والغاز، IPPs ، الصناعية: Saudi Aramco | Scatec ASA | Petroleum Development Oman | ACWA Power | Masen | EDF RENEWABLES | Eni | InterContinental Energy | AMEA Power | Octopus Hydrogen | Snam | Vitol | H2 Green Steel | Microsoft | Amazon | Evonik | Walter Tosto Spa | Petrofac | Repsol | Hyundai Motor Company | RHI Magnesita | Emirates National Oil Company Group (ENOC) | Engie وإلخ.

نبذة عن Leader Associates

Leader Associates هي شركة دولية منظمة للأحداث في مجال الطاقة النظيفة. تلتزم Leader Associates بالطاقة النظيفة وتقف في طليعة الاستدامة البيئية. نحن نضع الثقة في عملنا لجعل الطاقة المتجددة متاحة وبأسعار معقولة من خلال منصات الأعمال العملية والبرامج غير التجارية. أثناء الإبحار من برث، أستراليا الغربية في عام 2015، استضافت Leader Associates بنجاح أكثر من 100 حدث للطاقة النظيفة عبر 5 قارات وفي أكثر من 20 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول CHGM2023 ، يرجى زيارة https://www.mena.gh2events. com/

للتواصل:

Cami Wang

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cami@leader-associates.com