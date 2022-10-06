بناء أطول برج سكني من الخشب في العالم في زنجبار

سيكون برج زنجبار الذي يتكون من 28 طابقًا أول مبنى مرتفع مستدام في إفريقيا

زنجبار، تنزانيا- EQS Newswire – 6 أكتوبر 2022 – تخطط جزيرة زنجبار التي تقع في المحيط الهندي لبناء أعلى مبنى صديق للبيئة في العالم، وهو برج سكني مكون من 28 طابقًا تم تصميمة بتقنية الأخشاب الهجينة. وقد تم تسميته برج زنجبار – وتعني كلمة “برج” البرج باللغة العربية – وقد تم تصميم البرج الشاهق والمذهل ليصل ارتفاعه إلى 96 مترًا. ويُطلق على البرج اسم “القرية الخضراء العمودية”، والذي سيكون معلمًا بارزًا ليس فقط للجزيرة بل لأفريقيا بأكملها وسيكون أيضا معلمًا بيئيًا عالميًا، كونه أول مبنى خشبي في جميع أنحاء العالم يتم إنشائه بهذه النسب. وقد تم الكشف عن تصميم المبنى السكني والتجاري متعدد الاستخدامات للجمهور في مسقط، عمان في 1 أكتوبر، حيث سيكون على شكل خلية نحل مرحة علاوة على وجود إطلالات خلابة على المحيط. وقال المهندس المعماري الهولندي المولد ليندر مونز، المسؤول عن فكرة التصميم هذه: “برج زنجبار ليس مجرد مبنى رائع ولكنه نظام بيئي جديد لمستقبل المعيشة”.

من المقرر أن يقع البرج السكني الذي يضم 266 وحدة سكنية في مدينة فومبا، والتي تعد المدينة البيئية الرائدة في شرق إفريقيا والتي طورتها شركة سي بي إس الهندسية التي يديرها ألمان. وتصنف هذه المدينة كاستثمار استراتيجي وتدعمه حكومة زنجبار بشكل كامل، كما أن هذه المدينة النامية التي تقع بالقرب من العاصمة، التي يُسمح للأجانب بالشراء فيها، تمتد على شاطئ البحر بطول 1,5 كيلومتر على الساحل الجنوبي الغربي. وقد قال سيباستيان ديتزولد، الرئيس التنفيذي لشركة سي بي إس في مسقط أن: ” برج زنجبار سيكون الحدث الأبرز وامتدادًا طبيعيًا للجهود التي نبذلها بغية توفير مساكن مستدامة في إفريقيا، وبالتالي تعزيز العمالة والشركات المحلية”.

ونظرًا لوجود البحار الفيروزية والشواطئ الرملية البيضاء والمدينة الحجرية التاريخية المحمية من قبل اليونسكو، فقد حققت زنجبار نموًا سنويًا بنسبة 15٪ في السياحة في السنوات الأخيرة، فضلاً عن نمو اقتصادي بنسبة 6,8٪. وفي وقت سابق من هذا العام، امتد الأرخبيل شبه المستقل الموجود على بعد 35 كيلومترًا من ساحل تنزانيا، أيضًا في اتجاه آخر مطلقًا مبادرة لجذب شركات التكنولوجيا الأفريقية بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليار دولار.

فوائد الأخشاب

تعد الأخشاب أقدم مادة بناء في العالم. وتشهد تكنولوجيا الأخشاب حاليًا نهضة بسبب فوائدها البيئية وطول عمرها. وتعتبر منتجات الأخشاب الجديدة مثل الخشب الرقائقي المتقاطع وخشب الطبقات المصمغ بمثابة مواد البناء في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أن متر مكعب واحد من الخشب يقوم بجمع نصف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء، في حين يكون البناء الخرساني التقليدي مسؤولاً عن 25٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وسيكون برج زنجبار عند إنشائه أعلى مبنى خشبي في العالم وأول ناطحة سحاب في إفريقيا على الإطلاق باستخدام هذه التكنولوجيا المبتكرة. وقبل بضعة أسابيع، تم اعتماد برج أسنيت الذي يبلغ ارتفاعه 86.6 مترًا في ميلووكي بالولايات المتحدة كأطول مبنى هجين من الخشب في العالم من قبل مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية. ويعد “البرج الأيقوني” في مصر أعلى ناطحة سحاب تقليدية في إفريقيا، وهو عبارة عن برج مكتبي يبلغ ارتفاعه 385 مترًا ولا يزال قيد الإنشاء.

ويعد مبنى هيئة الموانئ البالغ ارتفاعه 157 مترًا في مدينة دار السلام أعلى ناطحة سحاب في تنزانيا، أما أطول مبنى تقليدي في العالم هو برج خليفة في دبي بارتفاع 828 مترًا.

مجموعة من المتخصصين يتوجهون من نيويورك إلى سويسرا

تم التخطيط لإنشاء برج زنجبار كبرج هجين مصمم من الخشب. وتم تصميم أساس من الخرسانة المسلحة لتلبية جميع معايير الحماية من الحرائق وسلامة الحياة. وسينفذ المشروع مجموعة من كبار المتخصصين من سويسرا والنمسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والولايات المتحدة. وتعمل حدائق الأسطح الخضراء والشرفات المزروعة على تقليل انبعاثات الكربون من المبنى. وقد صرح المهندس المعماري ليندر مونز خلال حفل الإطلاق أن: ” برج زنجبار سيكون معلمًا جديدًا مرئيًا على نطاق واسع في زنجبار وخارجها، ليس فقط بسبب مظهره بل أيضًا بسبب طريقة بنائه”.

ومن المقرر أن تروّج تنزانيا للأخشاب المتوفرة محليًا كمواد بناء، وستستفيد تنزانيا والموارد الشاسعة المتوفرة لديها من أراضي الحِراجة الزراعية أيضًا من مشروع البرج الأخضر الضخم الطموح. وعلاوة على ذلك، هناك مشروع تطوير كبير للغابات في وسط تنزانيا بالقرب من إيرينجا يغطي بالفعل ضعف مساحة نيويورك؛ وذكر ديتزولد، مدير شركة سي بي إس أنه: “يمكن أن توفر صناعات الحراجة الموسعة مئات الآلاف من فرص العمل في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا”.

أسلوب مرح وأنيق يناسب أي ثقافة

يجمع الطراز المعماري اللطيف – الذي يذكرنا بخلية النحل مع أقراص العسل – بين الاتجاهات الحضرية الحديثة والثقافة المحلية. وقد أوضح المهندس المعماري مونز أن “النوافذ البانورامية والممرات الخضراء المغلقة والتصميم النموذجي سيعزز الطبيعة الخضراء للبرج ويسمح بمخططات مباني مرنة ومصممة خصيصًا لتناسب أي تفضيلات ثقافية”. ويمكن أن يمتلك السكان حديقة خارجية خاصة بهم حتى فوق سطح المبنى.

ويمثل المبنى أسلوب حياة مفعمًا بالشباب والحيوية والاستدامة، ويخصص مزيجًا من الشقق الاستوديو، والشقق ذات غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، وشقق البنتهاوس الفاخرة. ويقع البرج الأنيق على منصة متدرجة توجد بها حدائق مشتركة وخاصة، ومتاجر، ومسبح مشترك. وتتراوح أسعار الوحدات بين شقق استوديو تبدأ من 79,900 دولار إلى بنتهاوس واسع مزود بمسبح خاص في الطابق 26 بسعر 950,880 دولارًا. واختتم سيباستيان ديتزولد، مدير شركة سي بي إس حديثة قائلاً: “سيضع برج زنجبار معيارًا جديدًا للبناء في القرن الحادي والعشرين كإحدى أبرز المعالم المعمارية العالمية”.

شكر وتقدير:

برج زنجبار – فن الحياة الحضرية

التطوير والتسويق

شركة سي بي إس زنجبار ليمتد

زنجبار، تنزانيا www.cps.africa

فكرة التصميم

ليندر مونز إنك

نيويورك، الولايات المتحدة: www.laud.nl

الهندسة المعمارية

أو أم تي أركتكتس ش.م.م

برلين، ألمانيا www.omt-architects.com

بيرك هيلمير أوند فرنزل أركتكتن ش.م.م

شتوتجارت، ألمانيا www.bhundf.com

هندسة الانشاءات

نيبرز هيلبج للهندسة المتقدمة

شتوتحارت، ألمانيا www.knippershelbig.com

خدمات البناء

زوتاري

دار السلام، تنزانيا www.zutari.com

الحماية من الحرائق وسلامة الحياة

إيجنس لاستشارات تصميمات مكافحة الحرائق

زيورخ، سويسرا www.ignis-consulting.eu

كيه إس آي سمارت براندشوتس

زيورخ، سويسرا www.ksi-brandschutz.ch

مساح الكميات

ويب أورونو أند بارتنرز دار السلام، تنزانيا

مكونات الخشب وتجميعه

بيندرهولز

فيوجن، النمسا www.binderholz.com

فولكس.هاوس

مدينة زنجبار، تنزانيا www.volks.house

تحميل الصور:

الصورة 1: https://bit.ly/3RwIiC2، معلم بارز في المناطق الاستوائية: برج زنجبار، المصمم بتقنية الخشب الرقائقي المتقاطع الصديق للبيئة وتقنية خشب الطبقات المصمغ، والذي يعمل كعازل للبرودة والحرارة، ولا يفقد قوته الهيكلية عند التعرض للنار. وتسمح التقنية الدقيقة بتجميع مباني الخشب الرقائقي المتقاطع الجاهزة بسرعة طابق واحد في الأسبوع. (تقدم بواسطة شركة سي بي إس)

الصورة 2: https://bit.ly/3SNOkPK، برج الطاقة الخضراء: سيكون برج زنجبار المخطط إنشائه بارتفاع 96 مترًا علامة بارزة في مدينة فومبا وخارجها. وتضم التنمية البيئية المتنامية على الساحل الجنوبي الغربي لزنجبار بالفعل أكثر من 1,000 وحدة سكنية وستكون في نهاية المطاف موطنًا لـ 20,000 نسمة. وقد بدأت عمليات بيع وحدات برج زنجبار؛ ويمكن أن تبدأ عملية الانشاء نهاية 2023/2024 (تقدم بواسطة شركة سي بي إس)

حول شركة سي بي إس:

شركة سي بي إس هي شركة عقارية قائمة في تنزانيا ذات خلفية ألمانية تعمل على تطوير مجتمعات حضرية مفعمة بالحياة وبأسعار معقولة. وينصب تركيز الشركة على الاستدامة وتمكين الشركات المحلية. وتنفذ شركة سي بي إس حاليًا مشروعين إنشائيين كبيرين في زنجبار، ويوجد المزيد من المشاريع الإفريقية قيد التخطيط. وتعد مدينة فومبا بمثابة التنمية الحضرية الأسرع نموًا في تنزانيا في أعمال البستنة المعمرة، وإعادة تدوير النفايات بنسبة 94 ٪، والرعاية الصحية، والمرافق التعليمية بإجمالي قدره 400 مليون دولار لإيواء 20,000 شخص في نهاية المطاف. ويعد ذا سول أول منتجع ترفيهي سكني في زنجبار على طول الساحل الشرقي لجزيرة السياحة الاستوائية يوجد به المئات من شقق العطلات. وتمتلك زنجبار بالفعل مصنعًا للبيوت الجاهزة المصنوعة من الخشب الرقائقي المتقاطع، والذي يُسمى (.Volks.house Ltd) يعمل به 80 عاملاً. وينحدر مؤسسو شركة سي بي إس، سيباستيان ديتزولد وزوجته كاترين وشقيقه توبياس ديتزولد من لايبزيغ، وعاشوا في تنزانيا لعقود.

توزعها مجموعة (إيه بي أو) بالنيابة عن شركة (سي بي إس زينجبار ليمتد).

للاستفسارات الصحفية:

سي بي إس كومينكيشن

باراكا ستراتو موشا

البريد الإلكتروني: Barakamosha@cps-live.com