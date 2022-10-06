‫بمناسبة إطلاق حملتها الدولية الجديدة “خليك عطشان” بيبسي تطرح الفيديو الدعائي لفيلم من بطولة ليونيل ميسي وبول بوغبا ورونالدينيو

– الفيديو المليء بالحركة يجمع نجوم كرة القدم العالميين يؤدون حركة “الكوبري الملكية” “ Nutmeg Royale “ ، معلنًا عن ولادة فلسفة علامة بيبسي الجديدة التي سترسم شكل جميع حملاتها الدولية المستقبلية

6 أكتوبر،/PRNewswire/ — #خليك_عطشان – أعلنت بيبسي اليوم عن إطلاق حملة “خليك عطشان”، وهي فلسفة العلامة الدولية الجديدة، من خلال طرح فيديو دعائي تشويقي (الرابط) عن فيلمها المقبل لكرة القدم بعنوان “ Nutmeg Royale “، من بطولة نجوم كرة القدم ليونيل ميسي ورونالدينيو وبول بوغبا. وتشير الحملة الجديدة إلى التعطش الكبير والمستمر للحصول على نتائج ممتعة ومشوقة وغير متوقعة، وهي عنوان لرسالة علامة بيبسي الجديدة المبتكرة، والتي سترسم معالم جميع برامجها الدولية المستقبلية.

يشار إلى أن “ خليك عطشان ” مستوحاة من “ جيل متعطش “ ، للفضول وحب الاطلاع، ولذلك فهي تكرّم وتحتفي بمن يتبعون شغفهم لخوض تجارب مشوقة وغير متوقعة. إن هذه الحملة هي عبارة عن طريقة تفكير مشتركة بين العلامة والمستهلكين، وسوف يتم تنفيذها من خلال مجموعة من التجارب والمحتوى عبر المنتجات والاهتمامات والغايات مثل كرة القدم والموسيقى.

ولتوضيح فكرة حملة “خليك عطشان”، طرحت بيبسي الفيديو الدعائي لفيلمها المقبل “ Nutmeg Royale ” الذي يتمحور حول كرة القدم، ويعرض الفيديو الجديد بعضًا من أمهر الحركات في عالم كرة القدم وأكثرها حنكة، ويلقي الضوء على حجم الإثارة والتشويق الناتج عن الحركة والأشياء المذهلة والمفاجئة التي قد تحدث حين يجتمع أنجح لاعبي كرة القدم في العالم معًا.

إن حركة “ nutmeg ” أو “الكوبري”، تتطلب الكثير من الثقة والمهارة ودقة التوقيت، وهي مزيج بين التقنيات التقليدية والأسلوب الحرّ، إنها خدعة خاصة بالمغامرين، الذين يتعطشون للإثارة في عالم كرة القدم. ويظهر الفيديو الدعائي ميسي ورونالدينيو وروغبا يلعبون بشيء سيلاحظه فقط مشجعو كرة القدم دقيقو الملاحظة. وتكريمًا لقميص بيبسي لكرة القدم لسنة 2002 الشهير، فمن المقرر أن يتضمن إعلان هذا العام مجموعة من هذا القميص، في إشارة إلى تأثير العلامة العريق وغير المسبوق في ثقافة كرة القدم.

وتعليقًا على إطلاق الإعلان في المنطقة، قال غوستافو رينا، المدير الأول لل تسويق العالمي لدى علامة بيبسي: “لطالماكانتثقافةالشبابهيالشعلة التيتغذيعلامةبيبسي،سواءعلىمستو ىابتكارالمنتجاتأوالاستفادةمنال أشياءالتيتحركالثقافاتلتقديمتجا ربترفيهيةغيرمسبوقة،و“خليكعطشان ” هيبمثابةتعهدمنّابالاحتفاءبالرغ بةالدائمةلتحديماهومعتادوقضاءوق تممتع،وهيكذلكوسيلةلترسيخالعلاق ةالقويةالتيتجمعنابالمستهلكينمن خلالاهتماماتناالمشتركةبأشياءمث لكرةالقدموالموسيقىوالتجاربالفر يدة،وبالطبع،الاستمتاعبمذاقأفضل كولا“.



وقد بدأت الأسواق من حول العالم بإطلاق حملاتها المحلية في إطار حملة “خليك عطشان”، وجميعها ترد في سياق الركائز الثلاثة للحملة المتمثلة في السعي وراء التشويق والمفاجآت لإشباع الفضول. ففي أواخر العام 2021، أطلقت علامة بيبسي في مصر أول حملة تحت شعار “خليك عطشان”، من بطولة نجم كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح، والذي احتفل بالتعطش لبلوغ النجاح. وتضمنت الحملة إعلانًا وعرضًا مذهلًا ثلاثي الأبعاد على مبنى مجمع التحرير في القاهرة. كما كانت بيبسي في أمريكا اللاتينية في طليعة مقدمي الحملة الجديدة في مارس 2022، حيث احتفت الحملة المحلية بتراث المنطقة العريق في مجال الطعام، مع التركيز على الاستمتاع بالوجبات وتشجيع الناس على الخروج عن المعتاد وتجربة أحاسيس ومذاقات جديدة.

ترقبوا قريبًا إطلاق فيلم Nutmeg Royale ، والكثير من المفاجآت الرائعة والمشوقة من بيبسي خلال الأسابيع المقبلة. يمكن للمشجعين المشاركة في الحوار عبر الإنترنت من خلال متابعة الهاشتاق #خليك_عطشان #THIRSTYFORMORE ، #PepsiNutmeg ، @PepsiGlobal

للاستفسارات الإعلامية:

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نُبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات “بيبسيكو” بواقع مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2021 بصافي إيرادات بلغ 79 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن “ليز” و”دوريتوس” و”شيتوس” و”جاتوريد” و”بيبسي كولا” و” “ماونتن ديو” و”كويكر”، و”صودا ستريم”. وتشمل منتجات “بيبسيكو” تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن علامات تجارية رائدة يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي .

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون شركة رائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية “بيبسيكو الإيجابية” pep+ ، التي تمثل استراتيجية تحول شاملة، تضع الاستدامة في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. و تتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1910326/Pepsi_NUTMEG_ ROYALE.jpg