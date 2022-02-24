‫‫ بلون أسود وهيكل معدني بالكامل… كاسيو تطرح طرازًا جديدًا من ساعات G-SHOCK المتميزة في الأسواق

يتميز هذا الطراز الجديد من ساعات كاسيو بطلاء متعدّد الطبقات

طوكيو, 24 فبراير 2022/PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة كاسيو المحدودة لأجهزة الكمبيوتر عن إطلاقها ساعات GMW-B5000MB؛ وهي أحدث طراز من سلسلة ساعات GMW-B5000 (الساعات الأولى من نوعها المصمّمة بهيكل معدني بالكامل) من علامتها التجارية المقاومة للصدمات G-SHOCK. ويتميّز هذا الطراز الجديد من الساعات “GMW-B5000MB” بمجموعة طلاءات فريدة باللون الأسود تضفي مظهرًا أنيقًا على تصميمها.

تتميّز ساعات GMW-B5000MB بجودتها العالية ومقاومتها للصدمات، كما أنّ كل جزء من أجزائها مصقول بمواد تلميع* متعدّدة الطبقات؛ وهو ما يضفي عليها مظهرًا جذابًا فريدًا، ويجعل ملمسها ناعمًا ومريحًا لليد.

وبالإضافة إلى الطلاءات المميزة لأجزائها الداخلية، تأتي الساعة الجديدة بسطح خارجي مصقول بأكمله بطلاء أيوني أسود يُكسبها مظهرًا أسود غير لامع. كما تضفي خطوط الطلاء على الأجزاء البارزة على جانب إطار الساعة وجوانب حزامها ملمسًا معدنيًا ودرجة منخفضة من اللمعان. وفي المقابل، يضفي الطلاء العاكس طبقة لامعة على سطح براغي الساعة وأزرارها وأجزائها الأخرى.

ومن خلال هذا الطراز الأخير، تضيف شركة كاسيو عملية جديدة لطلاء الساعات؛ فبعد الانتهاء من الطلاء الأيوني الأسود الأولي، يُصقل السطح العلوي لإطار الساعة مجدّدًا بخطوط طلاء لامعة تُكسب السطح السفلي للإطار المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ لمعانًا فضيًا. ويتمتع هذا الطراز بتصميم عالي الجودة بتفاصيل جذابة بفضل التكامل الأنيق والسلس بين المظهر الفضي للفولاذ المقاوم للصدأ لإطار الساعة واللون الأسود غير اللامع لهيكلها والطلاءات المتعددة لكل جزء من أجزائها؛ وهو ما يمنح الساعة مظهرًا أنيقًا ومتميّزًا.

* تقنية صقل للأسطح الخارجية لأجزاء الساعة عن طريق رشها بمواد كاشطة نقية

وبالإضافة إلى تصميمها الرائع، تتمتع ساعات GMW-B5000MB بأداء قوي وخصائص متميزة؛ حيث يمكن للساعة استقبال موجات الراديو تلقائيًا ويدويًا، كما يمكن توصيلها بالهواتف الذكية ( Smartphone Link) ، وهو ما يمكّن مالكوها من استخدام تطبيق G-SHOCK Connected لضبط الوقت بدقة، وإدارة المنبهات وضبط التوقيتات العالمية وغير ذلك من الإعدادات على نحوٍ سهل. كما يمكن للساعة -عند إقرانها بهذا التطبيق- تشغيل خاصية التذكير وخاصية تتبع موقع الهاتف بسهولة.

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