‫بعد 30 عامًا – إرشادات توجيهية جديدة لجراحة إنقاص الوزن

تحل المجموعات الطبية محل بيان التوافق القديم الذي يقيد بشكل مفرط الوصول إلى جراحة فقدان الوزن في العصر الحديث

نيوبيري، فلوريدا، 21 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أصدرت اثنتان من السلطات الرائدة في العالم في مجال جراحة السمنة والأيض إرشادات سريرية جديدة قائمة على الأدلة والتي من بين عدد كبير من التوصيات توسع أهلية المريض لجراحة فقدان الوزن وتأييد الجراحة الأيضية للمرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع 2 بدءًا من مؤشر كتلة الجسم ( BMI ) البالغ 30، وهو مقياس لدهون الجسم بناءً على طول الشخص ووزنه وهو واحد من العديد من معايير الفحص المهمة للجراحة.

تهدف إرشادات ASMBS/IFSO حول مؤشرات جراحة التمثيل الغذائي والسمنة – 2022 ، المنشورة على الإنترنت اليوم في المجلات، جراحة السمنة والأمراض ذات الصلة ( SOARD ) وجراحة السمنة، إلى استبدال بيان إجماعي وضعته المعاهد الوطنية للصحة ( NIH ) منذ أكثر من 30 عامًا والذي يحدد معايير لا يزال معظم شركات التأمين والأطباء يعتمدون عليها لاتخاذ قرارات بشأن من يجب أن يحصل على جراحة فقدان الوزن، ونوعها، ومتى يجب أن يحصلوا عليها.

الجمعية الأمريكية لجراحة الأيض والسمنة ( ASMBS ) هي أكبر مجموعة من جراحي السمنة والمهنيين الصحيين المتكاملين في الولايات المتحدة، ويمثل الاتحاد الدولي لجراحة السمنة واضطرابات الأيض ( IFSO) 72 جمعية وطنية في جميع أنحاء العالم.

وقالت تيريزا لا ماسترز، دكتوراه في الطب، رئيسة ASMBS : “لقد خدم بيان إجماع NIH لعام 1991 بشأن جراحة السمنة غرضًا قيمًا لبعض الوقت، ولكن بعد أكثر من ثلاثة عقود ومئات الدراسات عالية الجودة، بما في ذلك التجارب السريرية العشوائية، لم يعد يعكس أفضل الممارسات ويفتقر إلى الصلة بالإجراءات الحديثة وتعداد المرضى “. “لقد حان الوقت لتغيير التفكير والممارسة من أجل المرضى. لقد تأخرت كثيرا”.

في عام 1991، بيان التوافق اقتصرت جراحة السمنة على المرضى الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 40 أو مؤشر كتلة الجسم 35 أو أكثر وحالة واحدة على الأقل متعلقة بالسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب. لم تكن هناك إشارات إلى الجراحة الأيضية لمرض السكري أو إشارات إلى تقنيات وإجراءات التنظير البطني الناشئة التي ستصبح الدعامة الأساسية وتجري لجراحة فقدان الوزن كجراحة آمنة أو أكثر أمانًا من العمليات الشائعة بما في ذلك جراحة المرارة واستئصال الزائدة الدودية واستبدال الركبة. كما أوصى البيان بعدم إجراء جراحة للأطفال والمراهقين حتى مع وجود مؤشرات كتلة الجسم فوق 40 لأنه لم يتم دراستها بشكل كاف.

معايير جديدة لاختيار المرضى — تغيرت الأوقات

توصي إرشادات ASMBS/IFSO الآن بجراحة التمثيل الغذائي والسمنة للأفراد الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم 35 أو أكثر “بغض النظر عن وجود أو غياب أو شدة الحالات المتعلقة بالسمنة” وأن يتم النظر فيها للأشخاص الذين يعانون من مؤشر كتلة الجسم 30-34.9 ومرض التمثيل الغذائي وفي “الأطفال والمراهقين المختارين بشكل مناسب”.

ولكن حتى بدون مرض التمثيل الغذائي، تنص الإرشادات على أنه يجب النظر في جراحة فقدان الوزن بدءًا من مؤشر كتلة الجسم 30 للأشخاص الذين لا يحققون فقدانًا كبيرًا أو دائمًا للوزن أو تحسنًا مرتبطًا بأمراض السمنة باستخدام طرق غير جراحية. كما أوصي بتعديل تعاريف السمنة باستخدام عتبات مؤشر كتلة الجسم القياسية من قبل السكان وأن ينظر الأفراد الآسيويون في جراحة فقدان الوزن بدءًا من مؤشر كتلة الجسم 27.5.

مستويات أفضل للسلامة والفعالية لجراحة فقدان الوزن في العصر الحديث

كما تنص المبادئ التوجيهية الجديدة على أن “جراحة الأيض والسمنة هي في الوقت الحالي العلاج القائم على الأدلة الأكثر فعالية للبدانة في جميع فئات مؤشر كتلة الجسم” وأن “الدراسات مع المتابعة طويلة الأجل، التي نشرت في العقود التي تلت بيان إجماع NIH لعام 1991، أظهرت باستمرار أن جراحة الأيض والسمنة تنتج نتائج فائقة لفقدان الوزن مقارنة بالعلاجات غير الجراحية”.

ويلاحظ أيضًا أن دراسات متعددة قد أظهرت تحسنًا كبيرًا في مرض الأيض وانخفاضًا في الوفيات العامة بعد الجراحة وأن “العمليات الجراحية الأقدم قد استعيض عنها بعمليات أكثر أمانًا وفعالية”. هناك عمليتان لتنظير البطن، وهما استئصال المعدة بالجلبة والمجازة المعدية Roux-en-Y (RYGB) ، وهما الآن تمثلان حوالي 90% من جميع العمليات التي يتم إجراؤها في جميع أنحاء العالم.

يحصل ما يقرب من 1 إلى 2% من المرضى المؤهلين في العالم على جراحة فقدان الوزن في أي سنة معينة. ويقول الخبراء إن بيان توافق الآراء المفرط في التقييد منذ عام 1991 قد أسهم في الاستخدام المحدود لهذه المعاملة المأمونة والفعالة التي ثبتت فعاليتها. على الصعيد العالمي، كان أكثر من 650 مليون بالغ يعانون من السمنة في عام 2016، وهو ما يمثل حوالي 13% من السكان البالغين في العالم. أبلغ مركز مكافحة الأمراض أن 42% من الأمريكيين يعانون من السمنة، وهو أعلى معدل على الإطلاق في الولايات المتحدة

وقال سكوت شيكورا، دكتوراه في الطب، رئيس IFSO : “توفر المبادئ التوجيهية ASMBS/IFSO إعادة تعيين مهمة عندما يتعلق الأمر بعلاج السمنة”. “يجب على شركات التأمين وصانعي السياسات ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى أن يولوا اهتمامًا وثيقًا والعمل على إزالة الحواجز والتفكير القديم الذي يمنع الوصول إلى واحدة من أكثر العمليات أمانًا وفعالية ودراسة في الطب.”