تعيين الخبير في مجال الاستثمار/ جمال صعب عضواً منتدباً لقيادة هذه المبادرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — فتحت شركة بريتيوم، وهي شركة مبتكرة لإدارة الاستثمارات تعمل في مجال العقارات والائتمان السكني وائتمان الشركات ولديها أصول تزيد عن 26 مليار دولار أمريكي، أول مكتب لها في الشرق الأوسط في دبي. وقد تم تعيين السيد/ جمال صعب في منصب العضو المنتدب لقيادة شركة بريتيوم وتوسيع نطاق أعمالها في الشرق الأوسط، ويمتلك السيد/ صعب خبرة تزيد عن 20 عامًا في مساعدة وخدمة المستثمرين في الشرق الأوسط.

وصرح السيد/ دون مولين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة بريتيوم: “نحن متحمسون لالتحاق السيد/ جمال بالعمل مع فريق الشركة، وأنا فخور بأنه سيمثل شركتنا في الشرق الأوسط. “إن ترسيخ أقدامنا في الشرق الأوسط يعزز التزامنا تجاه العملاء الإقليميين خلال فترة النمو الاستراتيجي المذهل للشركة.”

وصرح السيد/ صعب “يشرفني أن أتولى هذا المنصب وأُشرف على إنشاء مقر إقليمي لشركة بريتيوم وتحقيق نمو وازدهار الشركة في الشرق الأوسط”. “وتمتلك شركة بريتيوم فريق عمل وبنية تحتية قوية تساعد على تقديم فرص وحلول استثمارية مبتكرة، ويمكننا خدمة صناديق تقاعدية ومؤسسات مالية وبنوك وهيئات استثمارية عالمية بصورة أفضل والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة مع بداية تواجدنا فيها وإقامة علاقات قوية مع الشركاء المحليين”. ويتبع توسع بريتيوم في منطقة الشرق الأوسط إطلاق العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تعزز تواجد الشركة في عدد من المناطق الجغرافية لتوسع من نطاق أعمالها.

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نبذة عن شركة بريتيوم

تأسست شركة بريتيوم عام 2012 للاستفادة من فرص الاستثمار والاقراض طويلة الأجل الناشئة عن التغيرات الهيكلية والاضطرابات وعدم الكفاءة داخل الاقتصاد. وأنشأت شركة بريتيوم نظامًا تحليليًا وتشغيليًا متكاملًا داخل أسواق الإسكان والائتمان السكني وائتمان الشركات في الولايات المتحدة، وترى أن رؤيتها وخبرتها في العمل داخل هذه الأسواق تخلق ميزة إستراتيجية تميزها عن شركات الاستثمارات الآخرى. وتدير منصة شركة بريتيوم أصول بقيمة 26 مليار دولار تقريباً اعتبارًا من 30 يونيو 2021 ويعمل بها ما يقرب من 2500 شخص في 29 مكتب إقليمي. يرجى زيارة www.pretium.com لمزيد من المعلومات.

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