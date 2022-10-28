برامج العصر الجديد والشهادات الأوروبية المرموقة مع كلية بريتس إمبريال Britts Imperial الجامعية في الإمارات العربية المتحدة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — الإمارات العربية المتحدة من بين الوجهات الأكثر شعبية للطلاب الدوليين، لأن العديد من الجامعات العالمية أنشأت حرمها الجامعي هنا. تشتهر الدولة أيضًا بتنوع تجارب الحياة ونوعية الحياة العالية.

تساعد الدراسة في الإمارات العربية المتحدة على التعرف على العديد من الثقافات المختلفة. أكثر من 150 شخصا بجنسيات مختلفة يعتبرون دولة الإمارات العربية المتحدة موطنهم. يشكل السكان المحليون حوالي 10٪ من إجمالي السكان، والباقي مواطنون أجانب من دول أخرى. ومع ذلك، خلقت الإمارات العربية المتحدة ظروفًا معيشية وعمل لكي لا يشعر أحد بأنه أجنبي في هذا البلد. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستوى العالي من الأمن والسلامة الشخصية، وغياب ضريبة الشركات والدخل، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة هي أيضًا بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل الإمارات العربية المتحدة المركز التعليمي التالي للطلاب الدوليين.

تقع كلية بريتس إمبريال Britts Imperial الجامعية في قلب الشارقة، وتوفر منصة فريدة من نوعها للمتعلمين من جميع أنحاء العالم للحصول على شهادات أوروبية مرموقة في الشرق الأوسط. تمثل كلية بريتس إمبريال الجامعية بالإمارات العربي المتحدة مركز أكاديمي، وشريك تعليمي لجامعات بريطانية وأوروبية رفيعة المستوى، ومعترف بها عالميا، وتقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه التي تمنحها هذه الجامعات.

بريتس إمبريال Britts Imperial هو أيضًا أول حرم جامعي خارجي لمدرسة Euclea Business School التي مقرها في فرنسا، وهي مؤسسة خاصة تمنح درجات علمية في التعليم العالي، ورائدة في البحث والتعليم التي تقدم مجموعة من برامج التعليم العالي المناسبة لجميع أنواع الملفات والمهن، مع شهادات معترف بها من قبل الدولة (شهادات RNCP ) ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية.

تعمل المؤسستان الأكثر شهرة من قارتين مختلفتين في العالم معًا، على تمكين الطلاب في جميع أنحاء العالم من التواصل مع أقرانهم من زوايا مختلفة وتعلم أيديولوجيات الأعمال والصناعة ذات الصلة. وبالتالي، تمنح المؤسستان الطلاب نظرة ثاقبة في الأعمال التجارية الدولية وتكنولوجيا المعلومات والضيافة والرعاية الصحية و البلوكتشين والعديد من تخصصات العصر الجديد هذه، مما يؤدي في الوقت نفسه إلى تطوير مسيرتهم المهنية وتطورهم على المستوى المهني والشخصي، وإعدادهم للتحول من متعلمين عالميين إلى قادة عالميين.

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