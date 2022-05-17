‫بدأ عمل BigPay في غانا مع Amlock، حل شركة Azentio للكشف عن الجرائم المالية وإدارتها

سنغفورة، 17 ماي/أيار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Azentio للبرمجيات (“Azentio“) اليوم، وهي شركة تكنولوجيا مقرها سنغافورة مملوكة من قبل الصناديق الاستثمارية وتتلقى المشورة من طرف Apax Partners ، أن BigPay ، وهي شركة حلول الدفع الرقمية العالمية والتي مقرها في غانا، قد بدأت العمل مع Amlock™ ، حل Azentio للكشف عن الجرائم المالية وإدارتها (FCDMS).

سوف يفي Amlock ™ بمتطلبات BigPay من أجل عملية فعالة لمراقبة المعاملات، من خلال نظام سير العمل عبر الإنترنت. الميزة الفريدة لسير العمل هذا هي قدرة النظام على تجميع أو ربط الحسابات التابعة للعميل والتحقيق في جميع المعاملات والتنبيهات الأساسية تحت هوية واحدة.

نشأت تحديات الأعمال التي تواجه BigPay على حساب الأشكال المختلفة للمعاملات الواردة من مصادر مختلفة مثل البنوك ومحافظ الهواتف المحمولة. كانت هناك حاجة ملحة إلى شكل موحد لمواصلة معالجة المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، كان من الصعب وصل وربط العملاء بمعاملاتهم، مع استخدام العملاء لمختلف طرق الدفع والحسابات.

لمواجهة هذا التحدي، اختارت BigPay حل Amlock™ لتعيين معاملات العملاء من خلال قنوات مختلفة، إلى رمز ملف معلومات العميل الفريد (CIF). علاوة على ذلك، فإن سير عمل الحالة عبر الإنترنت للحل يسهل تجميع تنبيهات العملاء في هوية واحدة لتسهيل مراقبة المعاملات. مع ميزة Amlock™ لوصل العملاء، يمكن BigPay الآن ربط حسابات العملاء في مختلف المؤسسات المصرفية/محافظ الهاتف المحمول. سيساعد هذا BigPay على تلبية متطلبات نموذج العمل الفريد الخاص بها.

تتعاون BigPay حاليا مع مشغلي تحويل الأموال (MTOs) مثل World Remit و Ria Money Transfer و Western Union وغيرها لمعالجة المدفوعات والخطط الإضافية لتوسيع نظام شركائها البيئي. يوفر Amlock™ قابلية التوسع اللازمة لمراقبة المدفوعات وإنشاء إخطارات التنبيه ذات الصلة بناء على مكتبة القواعد الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، يسهل سير عمل حالة Amlock ™ تجميع التنبيهات المتنوعة المتعلقة بالعميل لإجراء مراجعة شاملة لأي نشاط مشبوه. وهذا يمكِّن BigPay من الامتثال الكامل للوائح والمبادئ التوجيهية المنصوص عليها من قبل بنك غانا ومركز الاستخبارات المالية الغاني (FIC) والالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال (المعدل). كما تقوم Amlock ™ أيضا بإنشاء تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وفقا للمتطلبات التنظيمية في غانا.

صرح إسحاق تيتيه ، المدير العام لِـ BigPay: “يمكننا أن نشهد على احترافية وإبداع فريق مشروع Azentio بتزويدنا بالدعم المطلوب. لقد كان تفانيهم والتزامهم بإكمال المشروع بنجاح ملحوظا. تأكد رئيس المشروع راجيش جيديلا وفريقه من أن تتم معالجة أهداف أعمالنا. نحن واثقون من التوصية بخدمات Azentio لأي شركة تبحث عن شريك لحلول مكافحة غسيل الأموال “.

قال توني كينير، الرئيس التنفيذي لشركة Azentio: “يسعدنا أن نكون شركاء مع BigPay، التي ارتقت بحلول الدفع الرقمية إلى آفاق جديدة على الرغم من كونها من الشركات الجديدة التي دخلت السوق. أنا متأكد من أن الميزات المتقدمة لـ Amlock ™ بما في ذلك أداة سير عمل الحالة عبر الإنترنت، ستساعد BigPay على ضمان الدقة في الحفاظ على سجلات العملاء وتحسين إدارة المخاطر ذات الصلة طوال دورة حياة العميل الكاملة. “

نبذة عن Azentio

توفر Azentio للبرمجيات منتجات برمجية خاصة بالمهام بالغة الأهمية للعملاء في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين. ويتوفر لدى Azentio أكثر من 900 عميل في أكثر من 65 دولة، مع فريق يضم أكثر من 2,000 موظف عبر فروعها المنتشرة في 9 دول على مستوى العالم. شركة Azentio للبرمجيات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة (Azentio Software Private Limited) هي شركة مملوكة بالكامل من طرف الصناديق الاستثمارية تتلقى الاستشارات من قِبَل شركة Apax Partners.