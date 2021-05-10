بدأت سيجين تصدير أحدثفحوصات متحورات كوفيد- 19 للعالم بأسره للمساعدة علىاحتواء انتشار الجائحة

بإمكان سيجين أن تنتج 300,000 اختبار من الفحوصات التشخيصية لمتحورات كوفيد-19 التي بإمكانها اجراء الفحوصات لـ30 مليون شخص كل شهر.

سيول، كوريا الجنوبية, 10 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة سيجين ، وهي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في التشخيص الجزيئي، أنها حصلت على تصريح من وزارة الأغذية وسلامة الأدوية في كوريا الجنوبية للبدء في تصدير فحوصات متحورات كوفيد-19 إلى كل الدول حول العالم. وقد صرحت شركة التكنولوجيا الحيوية الرائدة بأن توفيرها للفحوصات التشخيصية لمتحورات فيروس كورونا سيؤدي إلى توحيد الجهود العالمية في مكافحة الوباء، إلى جانب المزيد من المتغيرات الفيروسية المعدية والفتاكة.

يتم شحن أحدث فحوصات كوفيد-19 من سيجين، وهي فحصAllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay وفحص”AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay “إلى أكثر من 20 دولة حول العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية الأكثر تضررًا مثل المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وكذلك تشيلي. وقد حصل كلا الفحصين مسبقًا على علامة CE-IVD في اذار.

بعد أن استطاعت في السابق الحصول على تجهيزات إنتاج واسعة النطاق للإنتاج الضخم، صرحت سيجين إن بإمكانها إنتاج 300.000 فحص تشخيصي للمتحورات قادرة على فحص وتشخيص حالة 30 مليون شخص كل شهر.

صرح الدكتور جونغ يون تشون، الرئيس التنفيذي لسيجين، قائلًا: “ستخفف الفحوصات التشخيصية لمتحورات كوفيد-19 الأعباء على المهنيين الطبيين في جميع أنحاء العالم، ببساطة من خلال توفير فحص لمتغيرات الوباء عن طريق اختبار PCR بسيط، مما يسمح بإجراءات أكثر شمولاً للوقاية من العدوى والتعامل مع الوباء”.

يمكن للفحص التشخيصي الأول من نوعه في العالم على الإطلاق ‘‘AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay, الكشف عن كوفيد-19 وفحص العديد من متغيرات الفيروس في نفس الوقت خلال أقل من ساعتين بواسطة فحص PCR RT-. يمكن للفحص التنبؤ بأنواع مختلفة من الفيروسات بما في ذلك B.1.1.7, B.1.351 وP.1. كما يمكن استخدام اختبار’AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay,’ جنبًا إلى جنب مع فحص ‘AllplexTM RV Essential Assay‘ لتشخيص 17 من الفيروسات المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي.

يمكن لفحص ‘AllplexTM SARS-CoV-2 Variants I Assay‘ الكشف والتمييز بين الطفرات الموجودة بالإضافة إلى تقديم رؤية مسبقة ومتعمقة على أي نوع جديد مشتبه فيه. هذا النوع من الفحوصات التشخيصية بإمكانه التعرف على الطفرات في عدة أنواع من بينهاB.1.1.7, B.1.351, P.1 وB.1.525, باستخدام العديد من تقنيات سيجين , والتي من ضمنها طريقة (multiplex real-time PCR method of mTOCETM), وهي تكنولوجيا حديثة ورائدة لا يستطيع أحد الاستفادة منها سوى سيجين. كما تتيح أحدث أنواع الفحوصات لدى سيجين أخذ عينات اللعاب لتصبح خيارًا حيويًا وفعالا .

يقول د. تشون “أتمنى أن يستطيع الناس في جميع أنحاء العالم استئناف حياتهم المعتادة والعودة إلى العيش حياة صحية من خلال الفحوصات التشخيصية لمتغيرات كوفيد-19 من إنتاج سيجين.” “وستواصل سيجين مراقبة تطورات الفيروس عن كثب وتقديم فحوصات متنوعة إضافية للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس ووضع حد للوباء “.

انتشر نوع فيروس كورونا، الذي تم التعرف عليه لأول مرة في المملكة المتحدة العام الماضي، إلى أكثر من 114 دولة حول العالم، ليصبح أكثر سلالات كوفيد-19 شيوعًا في الولايات المتحدة والمعروفة أيضًا باسم B.1.1.7. وقد أثبت ما يسمى بـ “النوع البريطاني” أنه ليس فقط أكثر عدوى ولكنه أيضًا الأكثر فتكًا، مما يثير القلق في جميع أنحاء العالم. ومن الأنواع الأخرى المثيرة للقلق، B.1.351، وهو النوع الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا حيث وُجد أنه يقلل من فعالية بعض اللقاحات، مما أدى إلى زيادة الطلب على فحوصات تشخيصية لمتحورات كوفيد-19 أكثر سرعة ودقة.

حول شركة سيجين.

تأسست الشركة في سيول بكوريا الجنوبية عام 2000 وتمتلك أفرع في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك والبرازيل والشرق الأوسط. شركة سيجين هي شركة أبحاث تشخيصية معملية رائدة في تحويل المفاهيم والتصورات إلى منتجات عبر أنشطتها الرائدة في البحث والتطوير. تمتلك سيجين تقنياتها الأصلية الحاصلة على براءة اختراع بما في ذلك DPO الخاص ببلمرة العديد من الأهداف في أنبوب واحد ؛ و™TOCE ، الخاصة باكتشاف العديد من الأهداف في قناة واحدة، و™MuDT ، وهي أول تقنية PCR RT- في العالم توفر قيم Ct فردية لأهداف متعددة في قناة واحدة للفحوصات الكمية.؛ وتكنولوجيا mTOCE للكشف عن الطفرات المتعددة. باستخدام تقنيات التشخيص الجزيئي المتطورة (MDx) المطبقة على عدة التشخيص والأدوات الأخرى، عززت سيجين من حساسية وخصوصية تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR الى مستويات غير مسبوقة، مما يوفر منتجات PCR تتستهدف وتكتشف العديد من جينات مسببات الأمراض في وقت واحد، مما يوفرفي وقت الاختبار والتكلفة. وتستمر سيجين في وضع مقاييس جديدة لـMDx لتوفير ابتكارات جديدة وفعالة التكاليف.

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