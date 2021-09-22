أعلنت شركة برينستون نيوجيرسي وهاميلتون، إقليم برمودا, 22 سبتمبر 2021 /بي ار نيوزواير/ — MIAX®، الشركة المبتكرة والمشغلة لأسواق الأوراق المالية عالية الأداء والمنتجات والخدمات، اليوم أن بورصة برمودا (BSXTM) المؤسسة المملوكة بالكامل لشركة ميامي إنترناشيونال القابضة، الشركة الأم لمياكس، قد أتمت بنجاح نشر بيانات أسهم رأس مال MIAX PearlTM لعشر شركات أمريكية متداولة بنشاط على شبكة بايث. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها من بورصة برمودا لتوفير بيانات عالية الدقة لشبكة بايث. وتشتهر بورصة برمودا أنها تمتلك إطارًا تنظيميًا قويًا للتكنولوجيا المالية والإطار التنظيمي الرقمي الذي أنشأته حكومة برمودا مع إقرار قانون الأصول الرقمية للأعمال التجارية عام 2018 (DABA).

تعد بيانات سوق أسهم رأس مال مياكس بيرل من بين أولى بيانات سوق تبادل الأسهم الأمريكية المقدمة إلى شبكة بايث وتم نشرها لأول مرة على شبكة بايث في 13 سبتمبر 2021. تنشر بورصة برمودا بيانات السوق بناءً على أعلى وأقل أسهم رأس مال مياكس بيرل من حيث التدوال المُختار والتي يتم دمجها وتقديمها إلى شبكة بايث على فترات يُقدر وقتها بـ 400 مللي ثانية للالتزام بمتطلبات الشبكة.

وأفاد توماس ب غالاغر، رئيس بورصة برمودا ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مياكس: “يسر بورصة برمودا أن تبدأ في نشر بيانات سوق أسهم رأس المال لمياكس بيرل على شبكة بايث، ونحن نتوقع مزيد من التوسع في نطاق البيانات التي ننشرها على الشبكة بسرعة”. “يمثل نشر بيانات سوق الأسهم الأمريكية عالية الدقة على شبكة بايث مبادرة مهمة للمشاركة في سوق بيانات أوراكل المصمم لدعم أسواق التمويل اللامركزي في المستقبل.”

تشمل المجموعة الأولية المكونة من 10 شركات التي تم نشرها على شبكة بايث؛ شركة آبل (AAPL) و شركة ايه ام سي إنترتينمنت القابضة (AMC) وشركة أمازون.كوم (AMZN) وشركة جينيرال إلكتريك (GE) وشركة جيم ستوب (GME) وشركة جوجل (GOOG) وشركة نيتفلكس (NFLX) وInvesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ) وSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) وشركة تسلا (TSLA).

وأضاف ديف أولسن، رئيس وكبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة جامب تريدينج، “إن نجاح شبكة بايث يتماشى بشكل وثيق مع جودة بيانات السوق التي يتم نشرها على أوراكل. وتمثل إضافة بيانات سوق أسهم رأس المال لمياكس بيرل تحولًا حاسمًا لشبكة بايث حيث أن توفر بيانات سوق عالية الدقة من بورصات الأسهم الأمريكية أمر غير مسبوق في مجال التمويل اللامركزي”.

جهات التواصل مع الشركة

MIAX/BSX

أندي نايبو، النائب الأول، كبير مسؤولي الاتصالات

‎609-524-3272

anybo@miami-holdings.com

نُبذة عن مياكس

تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال القابضة الشركة الأم لمياكس، بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية (MIAX‎®‎‎)‎ ذات المسؤولية المحدودة، ومياكس بيرل ‎ (MIAX Pearl‎®‎‎)‎ذات المسؤولية المحدودة، ومياكس ايميرالد ‎(MIAX Emerald‎®‎‎)‎ ذات المسؤولية المحدودة، وبورصة مينيابوليس للحبوب ‎ (MGEX)‎ذات المسؤولية المحدودة، وبورصة برمودا (BSX).

مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد هي عبارة عن بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من تقنية مياكس الرائدة في الصناعة وبنيتها التحتية لإتاحة خيارات الإدراج للتداول الأمريكية للشركات الأعضاء فيها. تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر سبايكس للتقلب

(SPIKES® Volatility Index) (مؤشر:سبايك)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يوماً في صناديق SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال بورصة مياكس بيرل إيكوتيز

(MIAX Pearl Equities™‎).

بورصة مينيابوليس للحبوب هي بورصة مسجلة بلجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات آجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد بورصة مينيابوليس للحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك القمح الربيعي الأحمر القاسي و سبايكس فيوتشرز. بالإضافة إلى ذلك، بورصة مينيابوليس للحبوب هي سوق للعقود المحددة (DCM) ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) بموجب لجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقاً للعقود المحددة منظمة مقاصة للمشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

بورصة برمودا هي عبارة عن سوق أوراق مالية دولي إلكتروني رائد تنظمه هيئة النقد في برمودا (BMA)، وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات السوق الرأس مالية مثل الأسهم، والمسائل المتعلقة بالديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذون المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وهي عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، وبورصة برمودا معترف بها عالمياً، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تقع المكاتب التنفيذية لمياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، إلى جانب مكاتب إضافية تقع في ميامي وفي الولايات التالية: فلوريدا، ومنيابوليس، وهاملتون، وبرمودا.

للمزيد من المعلومات حول مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com.

للمزيد من المعلومات حول بورصة مينيابوليس للحبوب، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.mgex.com.

للمزيد من المعلومات حول بورصة برمودا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.BSX.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات الاستشرافية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضاً أو التماساً أو بيعاً في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عموماً كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلاً” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيراً” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكاً لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالأطراف الثالثة لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالأطراف الأخرى هي لتحديد سلع و/أو خدمات متماثلة للأطراف الأخرى ويجب اعتبارها استخداماً عادلاً بموجب قانون العلامات التجارية.

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