‫بايونير تختار شركة ThtaRay من أجل مراقبة معاملات الدفع العالمية العابرة للحدود

نيويورك، 7 مارس 2022 /PRNewswire/ — ستتعاون شركتي ThetaRay، مقدم الخدمات الرائد المختص في تقنية مراقبة المعاملات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وشركة بايونير (المدرجة في بورصة نازداك تحت اسم: بايو (PAYO))، وهي شركة تكنولوجية تجارية تدعم المدفوعات والنمو للاقتصاد العالمي الجديد، من أجل مراقبة المدفوعات العالمية العابرة للحدود على منصة بايونير. وسيتم استخدام حل أصداء البرمجيات كخدمة من ThetaRay من أجل مراقبة ملايين المعاملات سنويًا.

يسلط الاتفاق طويل الأجل، من أجل نشر نظام الأصداء الخاص ThetaRay، الضوء على توسع ThetaRay في سوق مدفوعات التكنولوجيا المالية بسبب حل البرمجيات كخدمة السحابي بعد سنوات من النجاح في الصناعة المصرفية. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل الربع الثاني من عام 2022، عندما تبدأ ThetaRay في مراقبة المدفوعات الرقمية والخدمات الأخرى التي تقدمها بايونير لعملائها. وتعد تقنية الأصداء الحل الأكثر تقدمًا في الصناعة من أجل منع الجريمة المالية للمدفوعات العابرة للحدود.

وصرحت جاني غود، كبيرة مسؤولي الامتثال في بايونير، قائلة: “نحتاج، مع تزايد صرامة اللوائح، إلى إيجاد نظام من أجل مراقبة المعاملات يعمل بالذكاء الاصطناعي وأكثر كفاءة ولا يتطلب وقتًا ونفقات التطوير الفوري. وحل ThetaRay السحابي قابل للتطوير تمامًا مع أعمالنا، حيث نقوم بتوسيع العلاقات مع مقدمي خدمات الدفع والبنوك على مستوى العالم من أجل منح المزيد من القيمة لعملائنا”.

وتُعد خدمة المدفوعات العابرة للحدود معاملات مهمة جدا تربط الاقتصادات المحلية في جميع أنحاء العالم بالنظام المالي العالمي. ولكن غالبًا ما تنطوي على سلسلة معقدة من البنوك التي تعمل عبر عملات متعددة في بلدان مختلفة، مما يخلق تحديًا للتقنيات المالية والبنوك للحصول على الشفافية الكاملة للمستفيدين. ويوفر حل ThetaRay، من خلال توفير الرؤية الكاملة عبر مسارات المعاملات المعقدة العابرة للحدود، منصة تساعد على حماية التقنيات المالية والبنوك من خطر استغلال غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات مع تمكين الشركاء من زيادة حجم تحويلاتهم.

وصرح مارك غازيت، الرئيس التنفيذي لشركة ThetaRay، قائلًا: “تفهم بايونير، بصفتها الشريك العالمي للمدفوعات الرقمية، بشكل أفضل معظم المعاملات الآمنة العابرة للحدود. “إن سحر حل الأصداء الخاص بـ ThetaRay هو أنه لا يحمي فقط من تهديدات غسل الأموال؛ بل قد يمكّن أيضًا التقنيات المالية والبنوك من زيادة نموها وإيراداتها، وتحسين خدمة العملاء، والمساعدة في تقليل عدم المساواة المالية من خلال تقديم الخدمات في المناطق التقليدية المعزولين مصرفيًا. ونحن نتطلع إلى التعاون مع بايونير من أجل جلب الثقة إلى الاقتصاد العالمي الجديد”.

وأضاف شاي دوفوف، نائب رئيس الحسابات الاستراتيجية لشركة ThetaRay، قائلًا: “تواصل بايونير تعزيز مكانتها كشركة رائدة في السوق ومبتكرة للتجارة الرقمية، ونتطلع إلى التعاون معها في مكافحة غسل الأموال”.

ويتضمن التعاون نموذج تسعير فريد ومرن تتلقى من خلاله ThetaRay رسومًا أساسية من أجل تغطية ملايين المعاملات سنويًا ولن يزيد من الرسوم إلا إذا تجاوزت بايونير هذا الحد ونمت أعمالها.

ويعتمد حل الأصدا على شكل متقدم من الذكاء الاصطناعي يُدعى الحدس الاصطناعي الذي يمكن أن يحاكي المشاعر البشرية، والتصورات، والاستدلالات، والفرضيات، والاستنتاج من أجل اتخاذ قرارات أفضل. ويتيح ذلك الاكتشاف السريع لكل من تهديدات غسيل الأموال المعروفة وغير المعروفة، بمعدل اكتشاف لا مثيل له بنسبة 95% وخفض النتائج الإيجابية الزائفة بنسبة 90% مقارنةً بالحلول القائمة على القواعد.

نُبذة عن ThetaRay :

يوفر الحل الرائد لشركة ThetaRay والمدعوم “بتقنيات الذكاء الاصطناعي” للبنوك إمكانية مراقبة المدفوعات العابرة للحدود بطريقة آمنة وموثوقة، وهو ما يمكّنها من توسيع أعمالها. كما يحسن الحل الرائد رضا العملاء، ويقلل من تكاليف الامتثال، ويزيد من تغطية المخاطر. وتعد تقنية ThetaRay هي عرض البرمجيات كخدمة المجمع الوحيدة الذي يحلل حركة سويفت ومؤشرات المخاطر وبيانات العميل/الدافع/المدفوع من أجل اكتشاف الحالات المشبوهة التي تشير إلى نشاط غسيل الأموال عبر مسارات المعاملات المعقدة العابرة للحدود. وتستفيد المنظمات المالية التي تعتمد على نظم حيوية غير متجانسة ومعقدة إلى حد كبير من معدلات ThetaRay الإيجابية المنخفضة والمرتفعة.

مارك بريندل من فيوجون (Fusion) للعلاقات العامة mark.prindle@fusionpr.com