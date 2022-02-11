‫بالتعاون مع شركة PureSoftware… مجموعة Absa تُطلق حافظة “Spark by Absa” الرقمية

غابوروني، وبتسوانا، وسنغافورة,11 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أطلقت مجموعة Absa المحدودة (AGL)، بالتعاون مع شركة PureSoftware، الحافظة الرقمية “Spark by Absa” في بتسوانا. كما أتمّت المجموعة بنجاح نقل خدمات تطبيق Timiza المصرفية المقدّمة لمواطني كينيا إلى منصة Arttha المدعومة من قبل شركة PureSoftware .

حافظة “Spark by Absa” الرقمية هي حساب مصرفي مبتكر يعمل بطريقة مستقلة عن الحساب المصرفي الأصلي المرتبط به، ويمكن للعملاء استخدامها من أيّ هاتف ذكي. ومن خلال هذه الحافظة يمكن لعملاء مجموعة Absa ولغير عملائها إجراء العديد من المعاملات المالية.

كما تُتيح حافظة Spark للمستخدمين إمكانية إجراء العديد من المعاملات المالية بطريقة سهلة، مثل سداد المدفوعات واستلامها إلكترونيًا، ودفع الفواتير، وشحن أرصدة هواتفهم، وسحب النقود من أيّ ماكينة صراف آلي تابعة لمجموعة Absa، وتحويل الأموال من حافظة Spark إلى أيّ حساب مصرفي آخر. وبالإضافة إلى هذه الميزات، تتيح حافظة Spark لعملاء تطبيق Timiza الادخار حسب أهدافهم المحدّدة، والتقدم بطلبات للحصول على قروض موافق عليها مبدئيًا، والعديد من الميزات الأخرى.

وتُعدّ حافظة Spark حلًا متكاملًا واقتصاديًا يناسب العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ نظرًا لأنّ العميل غير مطالب بدفع أيّ رسوم سوى رسوم العمليات التي يجريها فقط.

وفي تعليقه على إطلاق هذه الحافظة الجديدة، قال مانوج بوري ، المسؤول الإعلامي لإدارة العمليات الإقليمية لمجموعة Absa بأفريقيا: «توفر حافظة “Spark by Absa” الرقمية وتطبيق Timiza حلًا متكاملًا تم تصميمه لتلبية احتياجات العملاء؛ حيث يُتيح هذا الحل للمستخدمين إمكانية إجراء معاملات مصرفية بسلاسة من أيّ مكان وبأيّ هاتف ذكي من خلال حسابات العملات الافتراضية والحسابات المصرفية التقليدية. لذا، فهذا الحل مناسب تمامًا لأيّ شخص يبحث عن خدمات مصرفية فعّالة وعالية الأداء ومنخفضة التكلفة. كما يأتي إطلاقنا لحافظة “Spark by Absa” الرقمية ونقل خدمات تطبيق Timiza المصرفية إلى منصة Arttha في إطار تعزيز إستراتيجيتنا لتلبية احتياجات العملاء خلال جائحة كوفيد-19؛ حيث يوفر هذا الحل الرقمي الجديد طرق دفع بديلة عن الدفع النقدي».

وأضاف بوري: «وبوصفنا شركة متخصّصة في تقديم الخدمات المالية، فإنّنا نعمل على مساعدة عملائنا على تكوين ثرواتهم وتنميتها وحمايتها، كما نسعى في الوقت نفسه إلى المساهمة في تعزيز التنمية والاستدامة في أفريقيا. ويُسعدنا للغاية إطلاق حافظة Spark الجديدة التي تتمتع بميزات كبيرة تُمكّن العملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة مواردهم المالية ومعاملاتهم على نحو مريح وفعّال، كما تُسهم في زيادة إمكانية حصول فئات عديدة من سكان أفريقيا على خدمات مصرفية ومالية متكاملة.

ومن جانبه، قال مانيش شارما ، الرئيس التنفيذي لشركة PureSoftware: «نسعى -من خلال منصة Arttha– إلى زيادة إمكانية حصول العملاء على الخدمات المالية في الأسواق الناشئة، ونحن متحمسون للتعاون مع مجموعة Absa لتحقيق هذا الهدف المشترك». وأضاف: «إنّ الحلول المتقدّمة التي تقدّمها منصة Arttha لمعالجة المدفوعات وتقديم القروض عبر قنوات رقمية وتقديم الخدمات المصرفية عبر وكلاء ستُمكّن مجموعة Absa من تقديم تجربة سهلة الاستخدام لعملائها في الدول الأفريقية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة ونظام بيانات الخدمة الإضافية غير المنظمة (USSD)، وهو ما سيساعدها على تعزيز نموها وكفاءة الخدمات التي تقدّمها لعملائها. ونحن نفخر بحصولنا على هذه الفرصة الرائعة التي ستُتيح لنا المساهمة في تسهيل حصول فئات عديدة على الخدمات المصرفية في أفريقيا وتسريع إتاحة الخدمات المالية للجميع في هذه القارة».

عن مجموعة Absa المحدودة:

مجموعة Absa المحدودة (“مجموعة Absa“) هي مجموعة مُدرجة في بورصة جوهانسبرج، وتُعدّ واحدة من أكبر المجموعات التي تقدّم خدمات مالية متنوعة في أفريقيا.

تقدّم مجموعة Absa مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لعملائها من الأفراد والشركات، وخدمات مصرفية استثمارية، وخدمات إدارة ثروات واستثمارات، وحلول تأمين.

تزاول مجموعة Absa أنشطتها في 14 دولة أفريقية، وتمتلك أغلبية الأسهم في بعض البنوك العاملة في بتسوانا وغانا وكينيا وموريشيوس وموزمبيق وسيشل وجنوب أفريقيا وتنزانيا (بنك Absa تنزانيا والبنك الوطني للتجارة) وأوغندا وزامبيا، كما تقدّم خدمات تأمين في بتسوانا وكينيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا. وتمتلك المجموعة أيضًا مكاتب تمثيلية في ناميبيا ونيجيريا، وهيئات أوراق مالية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

عن شركة PureSoftware ومنصة Arttha :

شركة PureSoftware هي شركة عالمية متخصّصة في تقديم الحلول والخدمات البرمجية. وتركّز الشركة في أعمالها على توفير تجربة متميّزة لعملائها وتسريع الوقت المستغرق في إنجاز مهامهم وتحسين نتائج أعمالهم من خلال استخدام مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية، وأنظمة الأتمتة الآلية، ونماذج الأعمال غير الخطية. وتُعدّ منصة Arttha التابعة للشركة واحدة من أسرع منصات التكنولوجيا المالية نموًا، وتساعد هذه المنصة الشركات على استخدام حلول رقمية لتقديم خدمات مصرفية للعملاء من الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخدمات مصرفية عبر وكلاء (بدون فروع بنكية)، وقروض عبر قنوات رقمية، وخدمات دفع، وخدمات لمعالجة المدفوعات الخاصّة بالشركات التجارية. وعلى مدار ما يقرب من عقد من الزمان، وفرت منصة Arttha قيمة مضافة لعملائها، وأصبحت خدماتها المصغرة الجاهزة القائمة على السحابة الخيار المفضّل للمصارف ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية الذين يتطلعون إلى زيادة حلولهم ومنتجاتهم الرقمية.

للتواصل الإعلامي:

أميتاب تشودري

amitabh.chaudhary@ puresoftware.com