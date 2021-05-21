بالتعاون مع شركائنا من رواد هذا المجال، تمكنت تويا سمارت من تقديم قيمة استثنائية في مجال إنترنت الأشياء في الشرق الأوسط

شنجن – الصين، 21 مايو 2021 /وكالة أنباء بي آر إن نيوزوير/ — مع زيادة تعقيد أنظمة المنازل الذكية في ظل ما يستجد من التطورات التقنية وسلوكيات المستهلك، تبرز الحاجة الدائمة إلى تطوير منصات التشغيل لمواكبة هذه المتغيرات. في فبراير عام 2021، تبنت شركة آر بي إم ايه نتوركس (RPMAnetworks)، إحدى شركات تقديم حلول إنترنت الأشياء سريعة النمو العاملة بالإمارات العربية المتحدة، جهدًا تعاونيًا جديدًا مع تويا سمارت (مدرجة في بورصة نيويورك باسم: TUYA)، واحدة من أكبر منصات خدمات إنترنت الأشياء السحابية في العالم، للتوسع في قنوات توزيع مختلف خدمات المنازل الذكية على مستوى أسواق مجلس التعاون الخليجي وغيرها.

تتصدر شركة آر بي إم ايه نتوركس كبرى الشركات المحلية المهتمة بتصميم حلول إنترنت الأشياء وتنفيذها وتشغيلها مع نظامها السحابي “LINC Connect” لتيسير عمليات الاتصال بين أنظمة إنترنت الأشياء والاتصال من آلة إلى أخرى (Machine-to-Machine) عبر نظام “LINC Air” الخاص بها.

وبفضل الشراكة بين آر بي إم ايه نتوركس وتويا سمارت، نجحت الشركتان في تطوير وتحسين حلول منازل ذكية جديدة في منطقة الخليج، إلى جانب تطبيق “Hala Home” القائم على منصة إنترت الأشياء التابعة لشركة تويا سمارت.

وفي تصريح له، ذكر جوني لي، مدير عام شركة تويا سمارت في منطقة أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن شركة آر بي إم ايه نتوركس “قد حققت العديد من المزايا في مجال إنترنت الأشياء والمنازل الذكية في منطقة الخليج، ونتطلع إلى دعم شبكات آر بي إم ايه نتوركس لتيسير تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء الخاصة بها، بما يمكننا من السيطرة على سوق المنازل الذكية في المنطقة.”

قد تساعد أيضًا الشراكات الفعالة على الابتكار والتحسين في عملية تطوير المنتجات. في ديسمبر عام 2020، أعلنت Nexleds، إحدى كبرى شركات منتجات الإضاءة في الشرق الأوسط، وتويا سمارت عن عقد شراكة في مجال أنظمة المنازل الذكية.

كواحدة من الشركات ذات التقنية العالية، تهتم Nexleds بتصنيع منتجات إضاءة ليد LED وتسويقها في الخارج وتقديم الدعم الفني لمستخدميها. تشكل الأجهزة الذكية جزءًا حيويًا في أي من بيوت القرن الحادي والعشرين. لذا، فقد دخلت Nexleds في شراكة مع تويا سمارت للمساهمة في الجهود المبذولة للتحول إلى المنازل الذكية وتمكين المستخدمين من الاستمتاع بنمط حياة ذكي وتعزيز فرص تحقيق ذلك.

“ويسعدنا في تويا سمارت أن ندعم إطلاق خط منتجات المنازل الذكية التابع لشركة Nexleds. وقد يسرت منصة تويا جهود الشركة للتوسع في عروض منتجاتها وتوفير حلول جديدة لعملاءها. وإننا لنتطلع إلى استمرار شراكتنا ونجاحنا سويًا،” حسبما أضاف جوني لي.

يعتمد مستقبل ونجاح المنازل الذكية على توفير منصات مفتوحة قادرة على تحقيق التغيير ودعم الابتكار والتحسينات التي يحتاجها المستخدم النهائي. ويستمر تطلع تويا سمارت إلى مزيد من شراكات التعاون، مع حرصها الدائم على تعزيز الشراكات القائمة بالفعل، إذ تسعى الشركة نحو التحول إلى نمط حياة ذكي.

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