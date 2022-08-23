‫بالتعاون مع تحالف ماما، تواصل Hisense دعم تعليم الأطفال المحلي في جنوب إفريقيا

Elkana Childcare هي منظمة مكرسة لتحويل حياة الأطفال الذين يعيشون في ظروف ريفية، والتي لها تأثير ضار على نموهم الإيجابي ومستقبلهم. يهدف التبرع إلى تحسين تعليم الأطفال في المنطقة، وتحديداً مهارات القراءة والكتابة والاستماع.

يمكن للأطفال تحميل برنامج/تطبيق PalFish على جهاز Hisense الخاصة بهم أو استخدام التطبيق على أجهزة أخرى. PalFish عبارة عن منصة تعليمية ومكتبة كتب مصورة عبر الإنترنت لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من السنتين إلى 12 عامًا، مما يساعدهم على إعادة تخيل تعلمهم من خلال حلولها الرقمية ومنتجاتها التعليمية المخصصة. برنامج PalFish والأجهزة التي تبرعت بها Hisense هي أدوات يستخدمها المعلمون في Elkana لتعزيز قدراتهم التعليمية والتفاعل مع الأطفال. تفتخر شركة Hisense بمساعدة المجتمع حيثما أمكن ذلك، وهذه ليست سوى بداية علاقة Hisense ورعاية الأطفال في Elkana .

شاركت Hisense أيضًا بنشاط في العديد من أنشطة الرعاية الاجتماعية في جنوب إفريقيا، حيث ساهمت في المجتمع المحلي بهدف تقديم الدعم على المدى الطويل. كما أرسلوا الدعم إلى المسنين الوحيدين في مؤسسات التقاعد المحلية، وتبرعوا بأجهزة التلفزيون والضروريات اليومية إلى مركز رعاية الأطفال غير الربحي في جوهانسبرج وساهموا في مستشفى الأطفال التابع للصليب الأحمر بجنوب إفريقيا بالإضافة إلى مشاريع أخرى للمساعدة بنشاط في حل مشاكل التعليم والتوظيف في المنطقة الأفريقية.

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