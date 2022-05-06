‫باحثو نايت-هينيسي يعلنون عن باحثين جدد في مجموعتهم الخامسة يمثلون 27 دولة و 35 برنامج شهادة جامعية في ستانفورد

يعلن باحثو نايت هينيسي عن 70 باحثًا جديدًا، مع باحثين لأول مرة من بلجيكا وجامايكا واليابان وليبيا وبيرو والمملكة العربية السعودية وصربيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا ومقدونيا الشمالية وفيتنام.

ستانفورد، كاليفورنيا، 6 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلن باحثو نايت هينيسي ( https://kh.stanford.edu/ ) في جامعة ستانفورد عن مجموعته لعام 2022 المكونة من 70 باحثًا جديدًا، مع طلاب من 27 دولة، سيتابعون الدرجات العلمية في 35 برنامجًا للدراسات العليا في جميع مدارس الدراسات العليا السبع في ستانفورد. تتوفر ملفات تعريف باحثي نايت-هينيسي لعام 2022 هنا( https://http://kh.stanford. edu/scholars ) وإحصاءات موجزة متاحة هنا ( PDF ) .

ينمي ويدعم باحثو نايت-هينيسي مجتمعًا متعدد التخصصات ومتعدد الثقافات من طلاب الدراسات العليا من جميع أنحاء جامعة ستانفورد ويقدمون تجارب جذابة تعد الخريجين ليكونوا قادة متبصرين وشجعان وتعاونيين يعالجون التحديات المعقدة التي تواجه العالم. يشارك الباحثين من برنامج نايت هينيسي في برنامج ذا كينج للقيادة العالمي ” The King Global Leadership Program ” ويتلقون الدعم المالي لفترة تصل إلى ثلاث سنوات للمشاركة في أحد برامج الدراسات العليا في أي من كليات الدراسات العليا السبع الموجودين في جامعة ستانفورد.

وقال جون ل. هينيسي، الرئيس الفخري ومدير عائلة شريرام لباحثي نايت هينيسي: “بينما نواجه العديد من التحديات – بما في ذلك الوباء والعدالة العرقية وتغير المناخ والصراعات المستمرة – فإن إنجازات هؤلاء الباحثين الجدد وتفانيهم ووعدهم يعطيني الأمل في مستقبل أفضل”.

يطور باحثو نايت-هينيسي القادة الناشئين الذين لديهم منظور قوي متعدد التخصصات ومتعدد الثقافات، والتزام بالصالح العام، والأدوات اللازمة لدفع التغيير الهادف. يعد برنامج الملك للقيادة العالمية جزءًا أساسيًا من تجربة باحثي نايت-هينيسي ويقدم مجموعة واسعة من ورش العمل والمحاضرات والمشاريع والخبرات التي تكمل تعليم الخريجين المدرسي وتساعدهم على تحقيق أهدافهم القيادية.

لا يوجد لدى باحثي نايت هينيسي حصص أو قيود على أساس المنطقة أو الكلية أو الجامعة أو مجال الدراسة أو الطموح الوظيفي. من بين الباحثين الجدد لعام 2022، 50% منهم إناث و 46% منهم يحملون جواز سفر من بلد غير الولايات المتحدة. ثلاثة وستون في المئة من الباحثين الأمريكيين يعرفون على أنهم شخص ملون، و13% خدموا في الجيش الأمريكي. حصل الباحثين على شهادات جامعية في 13 مؤسسة دولية و 29 مؤسسة أمريكية. سبعة عشر في المئة هم أول من يذهب إلى الكلية في عائلتهم.

الفوج الافتتاحي المسجل في عام 2018، والفوج الخامس يرفع إجمالي عدد الباحثين إلى 339 حتى الآن. يتم اختيار الباحثين وفقًا لما يتضح منهم من استقلالية في الفكر والقيادة الهادفة والعقلية المدنية. قالت تينا سيليج، المديرة التنفيذية لباحثي نايت-هينيسي: “إنه لمن دواعي سروري العمل مع الباحثين، الذين يأتون من جميع أنحاء العالم وعبر الجامعة، وهم يبنون مجتمعًا مكرس للمساهمة في تحقيق الصالح العام”.

سيفتتح الطلب الخاص بفوج 2023 من باحثين نايت هينيسي في يوليو ومن المقرر أن يتم في أكتوبر 2022. يقدم البرنامج جلسات تعليمية عبر الإنترنت لوصف المجتمع وبرنامج تطوير القيادة وعملية الإلتحاق.

معلومات حول برنامج باحثي نايت هينيسي

تم الإعلان عنه في عام 2016، تم تسمية باحثي نايت هينيسي نسبة إلى فيل نايت، ماجستير إدارة الأعمال 62، فاعل خير ومؤسس مشارك لشركة نايك، وجون هينيسي، رئيس مجلس إدارة Alphabet Inc . ورئيس ستانفورد (2000-2016). يُعد برنامج باحثي نايت هينيسي أكبر برنامج للزمالة مقدم بالكامل للخريجين في العالم.

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