ايه إم إن تحقق إنجازًا فارقًا بمليار مكالمة هاتفية في السنة

لندن, 13 يوليو / تموز 2020 /PRNewswire/ — يسر شركة أفريكا موبايل نتوركس ايه إم إن “Africa Mobile Networks (AMN)” أن تعلن عن الوصول إلى أكثر من مليار مكالمة هاتفية سنويًا للمشتركين في المناطق الريفية غير المتصلة سابقًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

في يونيو 2020، عالجت شركة ايه إم إن حوالي 91.623.22 مكالمة صوتية، وهو ما يمثل معدل سنوي قدره 1.1 مليار مكالمة سنويًا، بالإضافة إلى ما يقرب من 6 تيرابايت (6000 جيجا بايت) من البيانات. يتم توفير هذه الخدمات للمستخدمين الريفيين في أفريقيا جنوب الصحراء الذين كانوا في السابق غير متصلين في الغالب قبل وصول استثمار شركة ايه إم إن في البنية التحتية لشبكة الهاتف المحمول. حيث تمتلك ايه إم إن وتدير الآن ما يقرب من 1200 محطة قاعدية تخدم 4 ملايين نسمة في 8 دول وهي: نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وغينيا وزامبيا وبيساو وليبيريا والكونغو. توفر ايه إم إن خدمات شبكات الهاتف المحمول 2 جيجا/ 3 جيجا/ 4 جيجا نيابة عن مشغلي شبكات الهاتف المحمول رفيعي المستوى المرخص لهم في كل من هذه البلدان.

تقوم ايه إم إن بتركيب محطات أساسية جديدة بمعدل 200 محطة شهريًا، وسيكون لديها بحلول نهاية عام 2020 ما يقرب من 2000 محطة أساسية. تهدف ايه إم إن إلى توفير خدمات شبكة الهاتف المحمول لأكثر من 60 مليون شخص فيما يقرب من 30 دولة مع أكثر من 20000 محطة أساسية. وتتوافر حلول ايه إم إن في كل مكان بنسبة 100% دون قيود بسبب توصيل الطاقة أو شبكة الاتصالات، ويمكن استخدامها للاتصال بأي مكان في جميع أنحاء القارة دون استثناءات.

نجاح شركة ايه إم إن قائم على حلول النفقات الرأسمالية والتشغيلية المنخفضة للغاية، ونموذج تجاري مبتكر كامل لخدمات الشبكات مثل خدمة (NaaS)، وهو ما يُمكّن ايه إم إن من تقديم خدمات شبكة الهاتف المحمول اقتصاديًا للمجتمعات الأصغر أكثر من أي وقت مضى. إنً ايه إم إن قادرة الآن على خدمة التجمعات الصغيرة التي تتكون من 500 شخص مع الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. تتعاون جميع الشركات الرئيسية الإفريقية من الدرجة الأولى مع ايه إم إن لتوسيع تغطية شبكتها في التجمعات الريفية في الدول الإفريقية. تقدم ايه إم إن نموذج NaaS الجاهز مع نماذج تجارية للمشاركة في حصص الأرباح ونماذج تشغيلية ، حيث تعني مشاركة الإيرادات عدم وجود مخاطر تشغيلية بالإضافة إلى عدم وجود استثمار في النفقات الرأسمالية للمشغل، ويتيح النموذج التشغيلي إنشاء المواقع في أي مكان يحدده المشغل.

نبذة عنايه إم إن

يقع مقر شركة أفريكا موبايل نتوركس، التي تأسست في عام 2013، في المملكة المتحدة مع شركات تشغيل فرعية في 10 دول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. تتمثل رؤية ايه إم إن في توفير خدمات الاتصالات لأي مجتمع من أي حجم في إفريقيا بأسعار معقولة مثل خدمات الاتصالات الصوتية والبيانات الأساسية. تتمثل مهمة ايه إم إن في بناء أكثر من 20000 محطة قاعدة لشبكة الهاتف المحمول، وتقديم خدمات اتصالات 2 جيجا و3 جيجا و4 جيجا (و5 جيجا لاحقًا) للمجتمعات التي لم تكن متصلة سابقًا. شركة ايه إم إن تدعمها انتيلسات “Intelsat“، المشغل لأكبر شبكة اتصالات ساتلية (متصلة بالقمر الصناعي) وأرضية متكاملة في العالم، كمستثمر ومساهم للاستفادة من قدرة الأقمار الصناعية عالية الجودة في مجال الاتصالات في جميع أنحاء أفريقيا. تتمتع ايه إم إن بشراكة قوية مع عملاق الإنترنت العالمي لتسريع إدراج خدمات 3 جيجا / 4 جيجا لتزويد المستخدمين الريفيين بالوصول إلى نفس المعلومات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي يتمتع بها بقية الناس في أنحاء العالم.

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1213012/AMN_20m_Tower_ DRC.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1213013/AMN_12m_Tower_ Zambia.jpg