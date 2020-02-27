ايكو تريد تسلط الضوء على أداة تسعير المحول الحفاز الرقمي مجموعة

بانكوك, 27 فبراير / شباط 2020 /PRNewswire/ — تطبيق ايكو تريد يطبق تقنية القرن الحادي والعشرين على سوق إعادة تدوير المحول العالمي للسيارات

اسعار المحولات الحفازة مؤخرًا بتزايد شعبية تطبيق أدلت شركة ايكو تريد

متوافق مع جميع الأجهزة ، يعمل تطبيق اسعار المحولات الحفازة كمحرك بحث متقدم لتسعير محولات الحفازة الخردة في مجموعة

واسعة من السيارات يتم تحديث قائمة المحولات الحفازة يوميًا لتعكس أسعار سوق تبادل المعادن مع بذل جهد مستمر لتحليل تكوين المحفزات بدقة

تعتبر ايكو تريد رائدة في إعادة تدوير المحولات الحفازة ذات المسئولية البيئية والأخلاقية في آسيا منذ أكثر من 15 عامًا ، مع الاستفادة من أحدث تقنيات إعادة التدوير وشبكة هائلة من شركاء الصناعة

وقال ماكسيم لو بريتون ، الشريك الإداري للمجموعة”كانت صناعة إعادة تدوير السيارات في حاجة ماسة إلى تحديث دليل التسعير

كان هناك منذ فترة طويلة خلل بين المشترين والبائعين في هذه الصناعة ، خاصة بالنظر إلى الكتالوج الهائل من المحولات الحفازة المتاحة. ومع تقلبات التسويق اليومية ، يمكن أن يكون تحديد المحول وتسعيره بشكل صحيح تجربة محبطة بدون مساعدة. أصبح وجود تطبيق يتم تحديثه بانتظام ويحدد بشكل صحيح ويحول محول معين في دقائق أداة لا تقدر بثمن للتجارة

تطبيق ايكو تريد : المسؤولية البيئية

عبر الإنترنت يأتي مزودًا بصور ملائمة تطبيق ايكو تريد عبارة عن دفتر أسعار

مما يسمح للمشترين والبائعين بالبحث عن قيمة المحولات الحفازة المستهلكة من قِبل الشركة المصنعة للسيارات أو المحولات

يسهل تطبيق ايكو تريد تقييم عمليات تحويل الخردة بسرعة وسهولة ، مما يوفر للبائعين المعرفة اللازمة لضمان حصولهم على صفقة عادلة من مشتري المحولات ويتم تحديث التطبيق ثلاث مرات في اليوم لتعكس التحولات في سوق المعادن الثمينة فور حدوثها

يعد شراء المحولات الحفازة وبيعها وإعادة تدويرها صناعة هائلة تغطي العالم وتتضمن خبرة كبيرة في صناعة السيارات والمعرفة التكنولوجية. المعادن الثمينة المستخدمة في بناء المحولات الحفازة نادرة ومكلفة ، حيث لا تمثل فقط مصدر إيرادات فريدًا ولكن أيضًا حاجة إلى تقنيات إعادة تدوير حديثة. ومع ذلك ، فإن حمل المعادن الثمينة المتوفرة في كل محول بعيدًا عن كونه عملية بسيطة يعتمد على لوائح معايير الانبعاثات الخاصة بكل دولة على حدة ، وأنواع الوقود ، ومجموعة متنوعة من المتغيرات الأخرى

تم إنشاء المحولات الحفازة لتقليل كمية الانبعاثات الضارة الناتجة عن محركات البنزين والديزل. تعتبر المعادن المستخدمة في المحولات موردًا محدودًا وغير قابل للتجديد يجب أولاً تقييمه احترافيًا قبل إعادة تدويره بشكل صحيح. تمثل إعادة تدوير المحولات إنجازًا تقنيًا مفيدًا بشكل جوهري ، مما يؤدي إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لكوكب الأرض

تواصل ايكو تريد توسيع نطاق ممارستها ، مستثمرة مؤخرًا في أبحاث الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لجلب التخصصات التقنية الأخرى إلى عالم إعادة تدوير السيارات

حول مجموعة يكو تريد

تأسست ” اكوتراد ” في عام 2006 وعرفت فرصة نمو في آسيا لإعادة تدوير المحولات الحفازة واستثمرت بسرعة في المعدات للتعامل مع المحولات الحفازة في تايلاند. منذ ذلك الحين، واصلنا الاستثمار بشكل كبير من خلال إنشاء المصانع والمكاتب في بنوم بنه-كمبوديا وكوالالمبور-ماليزيا وجاكرتا-إندونيسيا

لقد اكتسبنا قدرا كبيرا من الخبرة في صناعة إعادة التدوير وحصلنا على سمعة راسخة لمهنيتنا وصدقنا وشفافيتنا. تتم الموافقة على طرق أخذ العينات الخاصة بنا بشكل كامل من قبل السلطات الرائدة في الصناعة ويمكننا الآن تقديم مجموعة كاملة من الخدمات ، بما في ذلك التحليل والقطع والتكرير لجميع نماذج المحولات الحفازة ومرشحات جسيمات الديزل

وتعد الشركة الآن أكبر مشترٍ للمحولات الحفازة في جنوب شرق آسيا و هي الان في صدد تطوير عملياتها في آسيا وأوروبا وأستراليا لمواصلة نموها لتصبح واحدة من اكثر الشركات ابتكارًا في العالم

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/ media/1096290/Mock_up_AR.jpg

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