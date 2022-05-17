‫ اهتمام كبير بحلول CATL لتخزين الطاقة في معرض ees Europe لعام 2022

ميونخ، 16 مايو 2022 / PRNewswire / — شاركت شركة أمبريكس المعاصرة للتكنولوجيا المحدودة CATL) )، وهي شركة عالمية رائدة متخصّصة في ابتكار تقنيات وحلول جديدة لتخزين الطاقة، في معرض ees Europe لعام 2022 (وهو أكبر وأهم معرض دولي للبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة في أوروبا) والذي عُقد في مركز معارض ميسي ميونخ “ Messe München ” بمدينة ميونخ في المدّة من 11 إلى 13 مايو. وقد لقيت حلول CATL لتخزين الطاقة الحائزة على جوائز والملائمة لجميع سيناريوهات الاستخدام اهتمامًا كبيرًا من الحضور.

وقد استعرضت شركة CATL خلال المعرض منتجاتها المتطوّرة التي يمكن استخدامها في مختلف سيناريوهات توليد الطاقة، ونقلها وتوزيعها، واستهلاكها. وفاز نظام EnerOne ، وهو نظام بطاريات معيارية لتخزين الطاقة مزوّد بسائل تبريد ويمكن تركيبه في مناطق مفتوحة، في 10 مايو بجائزة معرض ees لهذا العام. وهذا المنتج الرائد مزوّد بخلايا فوسفات حديد وليثيوم بسعة 280 أمبيرًا – ساعة يمكن شحنها وتفريغها لعدد دورات يصل إلى 10000 دورة، ويتميّز بطول عمره الافتراضي، وتكامله العالي، وتوفيره درجة عالية من الأمان. ويمكن ضبط التفاوت بين درجات حرارة خلايا EnerOne في نطاق 3 درجات مئوية، وهو ما يُعدّ نقلة كبيرة في هذا المجال نظرًا لأنّ متوسط ضبط التفاوت بين درجات الحرارة كان يتراوح بين 5 و8 درجات مئوية. وتبلغ المساحة التي يشغلها هذا النظام 1.69 متر مربع، وهي مساحة أقل بنسبة 35% من المساحات التي تشغلها الأنظمة التي تستخدم حلول تبريد الهواء التقليدية، كما أنّ هذا النظام يلائم المحوّلات التي يتراوح جهدها التشغيلي بين 600 و1500 فولت. وبفضل تصميمه المعياري، يمكن لهذا النظام التكيّف مع مجموعة متنوعة من سيناريوهات الاستخدام.

ولتلبية احتياجات الأسواق من حلول تخزين الطاقة الملائمة لجميع الظروف الجوية مثل درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة، والأماكن مثل الصحراء والمحيطات، فقد طوّرت شركة CATL نظام EnerC المبتكر، وهو نظام بطاريات داخل حاوية مزوّد بسائل تبريد. ويتمتع نظام EnerC بدرجة عالية من الحماية من الأتربة والمياه IP55) )، ومقاومة التآكل C5) )، لذا يمكنه تلبية متطلبات الحماية من مختلف الظروف المناخية القاسية؛ وهو ما يضمن تشغيل النظام بأكمله بأمان وموثوقية لمدّة 20 عامًا. ويتميّز التصميم المبتكر للتبريد بالسوائل لهذا النظام بتكامله وكفاءته العالية، لذا يمكن أن تصل كثافة طاقته إلى 259.7 كيلو واط في الساعة لكل متر مربع؛ بزيادة قدرها 200% تقريبًا عن أنظمة تبريد الهواء التقليدية.

وفيما يتعلق باستهلاك الطاقة، فقد أنتجت شركة CATL نظام EnerU وهو نظام فعّال للغاية يُستخدم مع مزوّدات الطاقة الاحتياطية ( UPS ) ويوفر حلًا مبتكرًا لاستبدال بطاريات الرصاص الحمضية الاحتياطية ببطاريات أيونات ليثيوم مراعية للبيئة. ومن خلال تحكّمه في المقاومة العالية لمواد بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، يحقق حل 6 C لنظام EnerU أداءً عالي الطاقة ودرجة عالية من الأمان في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى توفيره الأمان على مستوى الخلايا، يضمن نظام EnerU تحقيق المزيد من الأمان على مستوى النظام بأكمله من خلال طرق ميكانيكية ومواد عزل حراري؛ وهو ما يضمن عدم حدوث انتشار حراري إلى الخلايا المجاورة في حالة حدوث “هروب حراري” من إحدى الخلايا.

كما استعرضت شركة CATL في معرض ees Europe لعام 2022 وحدات بطارياتها 48100 التي تُستخدم في محطات التقوية، والتي تتميّز بصغر حجمها وخفة وزنها. وبفضل استخدامه لخلايا فوسفات الحديد والليثيوم الآمنة بدرجة كبيرة وتصميمه المعياري 3U ؛ يتميّز هذا المنتج بتحسين استغلال المساحات بدرجة كبيرة والعمر الافتراضي الطويل. ويمكن لمحطة التقوية الواحدة أن تستوعب 16 مجموعة من بطاريات 48100 كحدٍ أقصى، ويمكن تعديل عدد المجموعات بمرونة لتلبية متطلبات المدد الزمنية المختلفة للنسخ الاحتياطي للأنظمة، وهو ما يجعلها متوافقة مع عدّة سيناريوهات للاستخدام.

وبخلاف استعراضها لأحدث تقنياتها ومنتجاتها من البطاريات في جناحها رقم B1.440 ، شاركت شركة CATL في منتدى إنترسولار ( Intersolar Forum ) لتبادل الرؤى وطرح الأفكار المبتكرة حول مستقبل تخزين الطاقة مع غيرها من الشركات العاملة في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أنّ أعمال تخزين الطاقة لشركة CATL قد شهدت نقلة كبيرة في عام 2021؛ حيث كانت منتجاتها هي الأعلى مبيعًا في سوق بطاريات تخزين الطاقة على المستوى العالمي، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ الشركة. وقد عقدت CATL مجموعة من الشراكات مع مجموعة من الشركات الصينية المرموقة العاملة في قطاع الطاقة، مثل: شركة China National Energy ، وشركة SPIC ، وشركة China Huadian ، ومجموعة China Three Gorges ، وشركة China Energy Engineering ؛ وذلك بالإضافة إلى عقدها شراكات مع مجموعة كبيرة من الشركات الدولية الرئيسية العاملة في قطاع الطاقة مثل شركة NextEra ، وشركة Fluence ، وشركة Wartsila ، وشركة Tesla ، وشركة Powin ، وشركة Schneider Electric ، وشركة Eaton ؛ وهو ما مكّنها من طرح حلولها المتقدّمة لتخزين الطاقة في الأسواق الرئيسية مثل أسواق الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وغيرها من الأسواق. وستتعاون CATL في المستقبل مع المزيد من الشركاء لتعزيز التحوّل إلى استخدام الطاقة المستدامة، والمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق هدف الحياد الكربوني.

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