‫انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في ملهم، الرياض بحضور أكثر من 550,000 شخص

الرياض، المملكة العربية السعودية, 11 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — سيحضر نحو أكثر من نصف مليون شخص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في دورته المنطلقة لعام 2022 حيث يُعد الفعالية الأكبر من نوعها في عالم الصقارة، وسينعقد بدءًا من 25 أغسطس/آب وحتى 3 سبتمبر/أيلول.

يجذب هذا المعرض الرائع الممتد على مدار 10 أيام المتحمسين لتربية الصقور من أنحاء المعمورة إذ يحتفي بفن الصقارة وإرثه العريق الذي تناقلته الأجيال في المملكة العربية السعودية. سيبدأ الزوار جولتهم بالاطلاع على مجموعة من أرقى الصقور وأدوات الصيد الفاخرة على مستوى العالم كما سيتسنى لهم فرصة تجربة رحلات السفاري في الصحراء لقضاء أوقات استثنائية تخلدها الذاكرة. تهدف هذه الفعالية إلى تثقيف الأجيال المقبلة بخصوص أهمية الصقارة لدى المملكة العربية السعودية في سبيل الحفاظ على موروث الصقارة والصيد مع دعوة الناس من جميع أنحاء العالم إلى الالتقاء معًا تحت مظلة واحدة للاحتفال بتاريخ تربية الصقور والعادات المتأصلة المرتبطة به.

وبعد أن دخل المعرض في سنته الرابعة، فمن المتوقع أن يستقبل ما يزيد عن 550,000 شخص جاءوا من أكثر من 30 دولة مشاركة، وهذا ما يجعله الحدث الأكبر لهذه الفعالية حتى الآن. سيتمتع الزوار بفرصة شراء أدوات متطورة من الطراز العالمي والتي ستُعرض في عدة أجنحة داخل المعرض الذي يضم بين جنباته 15 قسمًا. سيحضر ما يربو عن 350 عارض لتزويد الزوار بعدد هائل من خيارات الترفيه الفريدة والمذهلة. سيتوفر أيضًا به معرض للفن المحلي والدولي وستُقام مسابقة للتصوير الفوتوغرافي في أثنائه وسيضم المعرض متحفًا ومزادًا.

يقول السيد/ وليد الطويل، المتحدث باسم المعرض: “إنه لشرف كبير أن نستضيف معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2022، ونحن متحمسون لاستقبال الكثير من الزوار والترحيب بهم في هذه الفعالية. الصقارة هي موروث متجذر في تاريخ المملكة العربية السعودية ونحن نفخر بالحفاظ على تقاليدنا وإحياء تراثنا الأصيل. سيتمكن المتحمسون والهواة من التجمع سويًا ضمن هذه الفعالية للاحتفاء بتقليد متأصل في ثقافتنا، وهذا من شأنه أن ينشر مفهوم الصقارة لدى جمهور أكبر على النطاق العالمي.”

وتابع: “لقد عملنا على مدار سنوات لتطوير هذه الفعالية وتنميتها ونشعر بالفخر الشديد لأننا نقدّم أفضل الصقور في العالم مع أدواتها ومنتجاتها وفنونها ولوازم الترفيه الخاصة بها. لا بُد أن تمنح هذه الفعالية الفرصة للناس كي يجرّبوا أن يكونوا جزءًا من هواية الصقارة الآخذة في التنامي حول العالم.”

سيُعقد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي متزامنًا مع رؤية 2030 الطموح للمملكة، والتي تهدف إلى تحويل الدولة جميعها وذلك عن طريق خلق فرص أكبر لأجل الحراك والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في بيئة طبيعية وصحية أكثر.

لمزيد من المعلومات والتذاكر، يرجى زيارة https://sfc.org.sa/sa/en/ events/index

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يحيى مهدي

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