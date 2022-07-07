‫ انطلاق الجيل الخامس المتقدم، وفتح أُفق جديد للجيل الخامس عالميًا

بكين، 7 يوليو 2022 / PRNewswire / — تقرير إخباري من C114 حول موضوع الجيل الخامس المتقدم ( 5G-Advanced) ، والذي كان محور النقاش خلال فعالية اليوم العالمي للاتصالات ( World Telecom Day ) الأخيرة:

خلال اليوم العالمي للاتصالات لهذا العام، اجتذب موضوع تطور الجيل الخامس ( 5G ) اهتمام ومناقشة العديد من المشغلين. بعد الكشف عن الجيل الخامس المتقدم العام الماضي، حدد مشروع شراكة الجيل الثالث ( 3GPP ) أول 28 عنصرًا بحثيًا للإصدار 18 في ديسمبر، حيث نقلت البحوث التكنولوجية وتوحيد الجيل الخامس المتقدم إلى مرحلة جديدة من التطبيق العملي.

أطلقت شركة تشاينا موبايل (شركة الصين للاتصالات المتنقلة – China Mobile ) برنامج “حوكمة الصين لصناعة ابتكار الجيل الخامس المتقدم” (“ 5G-Advanced Innovation-Industry Chain Convergence “) مع شركاء الصناعة العام الماضي. في 6 يونيو 2022، شاركت تشاينا موبايل إنجازات البرنامج في مؤتمر وأعلنت عن خطط جديدة لتنفيذ المرحلة التالية من تطور الجيل الخامس بناءً على شبكات عالية الجودة وشبكات ذكية ومبسطة وأهداف منخفضة الكربون. وفي الآونة الأخيرة، اقترحت شركة تشاينا يونيكوم (شركة الصين المتحدة لشبكات الاتصالات المحدودة – China Unicom ) حلولها التقنية الثلاثة للجيل الخامس المتقدم: رؤية جديدة ذكية، ووصلة صاعدة ذكية، واستشعار فائق ذكي. أطلقت شركة تشاينا يونيكوم حل Super TimeFreq Folding للجيل الخامس المتقدم. ويدمج هذا الحل الجديد عرض النطاق الترددي الكبير للوصلة الصاعدة وزمن وصول منخفض وموثوقية عالية وقدرة كبيرة جدًا في شبكة واحدة، مما يمكّن المشغلين بشكل أفضل من دعم الإنتاج الصناعي الأساسي باستخدام شبكات الجيل الخامس عالية الأداء.

تطور الجيل الخامس إلى الجيل الخامس المتقدم لمواصلة إفادة الصناعات المختلفة

سرعان ما تجد شبكة الجيل الخامس نفسها عاملاً تمكينيًا مهمًا لإنترنت الأشياء والتصنيع وتحديد المواقع والعديد من التطبيقات الأخرى، مما يساعد على زيادة كفاءة الإنتاج. يرى جو باريت، رئيس إدارة الخدمات العامة، أن “العديد من المجالات ستستفيد من دقة تحديد المواقع المحسنة للجيل الخامس المتقدم، لا سيما فيما يتعلق بخفض تكاليف نشر إنترنت الأشياء المتقدم”. وأشار إلى أن أعضاء إدارة الخدمات العامة وجميع البائعين الرئيسيين سيواصلون تعزيز توحيد معايير الجيل الخامس المتقدم ودعم تطويرها.

تشارك الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول نظرة إيجابية للغاية لحالات الاستخدام الجديدة للجيل الخامس المتقدم. صرح هنري كالفيرت، المدير الأول لتقنية المجموعة في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، إن العالم سيشهد قريبًا الكشف عن تقنية الجيل الخامس المتقدم عن حالات استخدام جديدة لكل من المستهلكين وأسواق الصناعة. يرى أن تمديد الواقع ( XR ) أصبح واحدًا من أكثر التجارب الجديدة إثارة التي سيجلبها الجيل الخامس المتقدم للمستهلكين. من الواقع الافتراضي ( VR ) إلى الواقع المعزز ( AR) ، ستمكن هذه التقنية الجديدة من بناء عوالم رقمية تفاعلية على قمة العالم المادي. تتجاوز إمكانات تمديد الواقع ترفيه المستهلك. وتستكشف صناعات مختلفة تمديد الواقع لاكتشاف طرق جديدة للعمل.

كما تعمل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول حاليًا على إنشاء مجتمع جيل خامس متقدم، بهدف جمع أصحاب المصلحة معًا من جميع أجزاء الصناعة للمساعدة في التعاون في تحديد التكنولوجيا الجديدة وحالات الاستخدام التي ستوفرها في المستقبل. “إننا بصدد إقرار التطوير. نريد إطلاق العنان لاتصال المعايير الجديدة تجاريًا. وهذا حقًا يتعلق بفهم حالات الاستخدام ودراسة الجدوى الخاصة بالتكنولوجيا الجديدة”.

تعزز الجهود العالمية من المشغلين تطور الجيل الخامس

لا شك أن مشغلي الاتصالات هم القوة الرئيسية على طريق تقنية الجيل الخامس المتقدم. تضع اتصالات الإمارات، المشغل الرائد لشبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط، الكثير من الأسهم في تطور شبكات الجيل الخامس. وفقًا لكبير مسؤولي الابتكار التكنولوجي، خالد مرشد، فإنها ترى استكشاف تطور الجيل الخامس كمكون رئيسي للتعامل مع المقاييس المتزايدة والتعقيد والتحديات التقنية التي جاءت جنبًا إلى جنب مع أهمية الجيل الخامس المتزايدة. نظرًا لتطور الجيل الخامس بسرعة لتقديم تطبيقات مبتكرة في مختلف القطاعات، فإن التطور المستمر لتقنياتها يعد أمرًا ضروريًا للصناعة التي تتطلع إلى تلبية متطلبات الصناعة.

صرح، خالد مرشد، قائلًا: “إن البحث والتوحيد القياسي لتطور الجيل الخامس هما الآن في مرحلة جوهرية. تتضمن عناصر البحث الخاصة بالجيل الخامس المتطور حالات استخدام الجيل الخامس: النطاق العريض المتنقل المحسّن ( eMBB) ، الاتصالات فائقة الموثوقية منخفضة التأخير ( URLLC) ، إنترنت الأشياء ( IoT) ، ومركبة إلى كل شيء ( V2X ). كما سيشمل الجيل الخامس المتقدم العديد من حالات الاستخدام الجديدة، مثل الارتباط العلوي عالي السعة، والواقع المعزز / الواقع الافتراضي، تحديد المواقع بدقة عالية، وتوفير الطاقة في الشبكة والجهاز”.

تعمل مجموعة زين، المشغل الرائد لشبكات الهاتف المحمول في الشرق الأوسط، الآن على تسريع انتقالها من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس، بما في ذلك الجيل 5.5، لإثراء تجربة المستخدم في أسواق متعددة. بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعتها في المؤتمر العالمي للجوال الأخير في برشلونة، ستركز مجموعة زين على تحسين بنية شبكتها لضمان إمكانات الجيل الخامس المطلوبة لتنفيذ اتصالات النطاق العريض المركزية للارتباط العلوي ( UCBC) ، واتصالات النطاق العريض في الوقت الفعلي ( RTBC) ، والاتصالات والاستشعار المنسق ( HCS ).

لقد دخل تطوير الجيل الخامس فصلاً جديدًا على مستوى العالم. مع تطورها المستمر، يعتقد الناس جميعًا أن المحطة التالية للجيل الخامس ستكون أكثر إثارة.