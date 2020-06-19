ال سي وايكيكي كينيا تطبق نموذج المبيعات المباشرة على إنستجرام

إسطنبول، 19 يونيو 2020 /PRNewswire/ — طورت إل سي وايكيكي تطبيقًا خاصًا بها في كينيا في إطار مسيرتها الناجحة التي تنتهجها لتكون علامة تجارية عالمية مُنتشرة في جميع أنحاء العالم بما يتسق مع مهمتها المتمثلة في شعار “الكل يستحق ملابس رائعة”. يتيح هذا التطبيق مشاهدة المُنتجات عبر الحساب الرسمي لمتاجر إل سي وايكيكي كينيا على إنستجرام، حيث يستطيع العملاء شراء المُنتجات التي يرغبون بها.

طورت إل سي وايكيكي -التي تقدم ملابس الموضة بأسعار معقولة لكل شرائح المجتمع- نموذجها الخاص للمبيعات المباشرة على إنستجرام، وسيُطبق النموذج للمرة الأولى في كينيا بما يتيح للجميع ارتداء الملابس التي تتوافق مع أذواقهم وقدراتهم الشرائية تحقيقًا لمهمتها المتمثلة في شعار “الكل يستحق ملابس رائعة”. وبذلك سيكون التسوق أسهل مع التطبيق الجديد دون الحاجة للذهاب إلى المتجر. يقتضي نموذج التطبيق إعداد قطع الملابس العصرية وترتيبها في صورة كتالوج رقمي وتقديمه للعملاء من خلال حساب إل سي وايكيكي كينيا على إنستجرام.

ويُتاح الطلب عبر الإنترنت في الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع من خلال تطبيق واتساب للأعمال (Whatsapp Business Line) الذي صُمم خصيصًا للتطبيقات التي توفر سهولة التسوق للعملاء. كما يستطيع العملاء اختيار المنتج الذي يريدونه وطلبه بسهولة من خلال الرموز التي خُصصت لكل منشور من المنشورات الموجودة على حساب إل سي وايكيكي كينيا على إنستجرام. تُسلم الطلبات للعملاء في غضون 24 ساعة داخل نيروبي و48 ساعة خارج نيروبي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى متابعة الحساب:

www.instagram.com/lcwkenya

نُبذة عن إل سي وايكيكي

تأسست إل سي وايكيكي في عام 1988، وتعمل تحت مظلة العلامة التجارية LC Waikiki Retail منذ عام 1997، وتتمثل مهمتها في شعار “الكل يستحق ملابس رائعة” ونهج “الموضة الميُسرة” في تركيا. وتستمر إل سي وايكيكي في رحلتها لتحقيق الانتشار على مدار 32 عامًا في بلدها الأصلي وخارجه. تعمل إل سي وايكيكي -الرائدة في صناعة الملابس الجاهزة- بطاقم من العاملين قوامه 47 ألف موظف ينتشرون فيما يربو على 1000 متجر في 48 دولة.

www.lcwaikiki.com

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1191894/LC_Waikiki_ Instagram.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1191893/LC_Waikiki_Logo. jpg