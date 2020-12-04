اليوم الأخير من الحوار المتوسطي في روما على وشك أن يبدأ

– الحدث، الذي شهد مشاركة استثنائية حتى الآن، مستعد ليومه الأخير.

روما4 ديسمبر / كانون أول 2020/PRNewswire/ —تقترب الطبعة السادسة لمؤتمر حوارات روما المتوسطية، الذي يتم الترويج له منذ العام 2015 من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدوليةمن نهايتها.

حضر مؤتمر الحوار المتوسطي ميد، هذا العام في طبعة رقمية بالكامل، أكثر من 100 من الخبراء والقادة السياسيين في أكثر من 40 جلسة تناولت بعضًا من أصعب القضايا المتعلقة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط: الأمن والهجرة والازدهار. وركز مؤتمر الحوار المتوسطي 2020 على “ما وراء حلول التعامل مع كوفيد-19 لأوقات ما بعد الوباء”.

سيبدأ اليوم الأخير في الساعة 9 صباحًا وينتهي في الساعة 6 مساءً بمشاركة قادة سياسيين ذوي أهمية استثنائية.

سوبراهمانيام جايشانكار </339وزير خارجية االهند، جان إيف لودريانوزير الخارجية الفرنسي نيلز أنينوزير الدولة الألماني سيرغي فيكتوروفيتش لافروفوزير الخارجية، الاتحاد الروسي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، المملكة العربية السعودية؛ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني </519نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية، قطر، عثمان الجرندي وزير الخارجية والهجرة والمغتربين، تونس نيكوس دندياسوزير الشؤون الخارجية، اليونانناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المغرب، صبري بوقدوموزير الشؤون الخارجية، الجزائر أنزي لوغار وزير الشؤون الخارجية، سلوفينيا، زبيغنيو راو وزير الشؤون الخارجية، بولندا،أرانشا غونزاليز لايا وزير الخارجية، إسبانيا، ديفيد ساسولي </834 رئيس البرلمان الأوروبي باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية، جوزيف بوريل فونتيليس الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الاتحاد الأوروبي.

وسيختتم المؤتمر أعماله بجلسة اختتامية معجيامبيرو ماسولو، رئيس معهد الدراسات السياسية الدولية، إيطاليا، لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وجوزيبي كونتيرئيس مجلس الوزراء، إيطاليا.

سيكون من الممكن مشاهدة الحدث مباشرة على موقع الحوار المتوسطي لمعهد الدراسات السياسية الدولية.

الصحافيون الذين يودون متابعة أنشطة المؤتمر عليهم الحصول على الاعتماد عن طريق ملء النموذج على الرابط التالي: https://join.med. ispionline.it/media- accreditation

البرنامج الكامل متوفر على موقع معهد الدراسات السياسية الدولية للحوار المتوسطي: https://med.ispionline.it/