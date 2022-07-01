‫”الياه سات” تعلن عن تعيين سليمان آل علي رئيساً تنفيذياً للشؤون التجارية لدفع مسيرة نمو

“الثريا” و”الياه كليك”

سيتولى سليمان آل علي قيادة أعمال كل من “الياه كليك”؛ ذراع “الياه سات” لحلول البيانات، و”الثريا” المتخصصة في خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة

يعكس السجل الحافل بالإنجازات لسليمان آل علي التزام “الياه سات” الراسخ بتعزيز القدرات والإمكانات المشتركة وأوجه التعاون على مستوى الشركة وخلق قيمة إضافية لعملائها وشركائها

أ بوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 يوليو 2022: أعلنت اليوم شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع (“الياه سات” ويشار إليها مع الشركات التابعة لها باسم “المجموعة”) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: YAHSAT (رمز التعريف الدولي: AEA007501017 )، المزود الرائد لحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة،عن تعيين سليمان آل علي رئيساً تنفيذياً للشؤون التجارية اعتباراً من 1 يوليو 2022.

سيخلف السيد سليمان آل علي، السيد فرهاد خان الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في “الياه سات” على مدى السنوات الست الماضية. وقد كان فرهاد من الداعمين الرئيسيين لتوسيع أعمال “الياه كليك” في الأسواق الحالية والجديدة.

وانضم آل علي إلى مجموعة “الياه سات” في عام 2014 كمدير إدارة القطاع التجاري في وحدة “الياه سات للخدمات الحكومية” قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة “الثريا” في عام 2019، ثم منصب الرئيس التنفيذي لها في عام 2021. وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة “الثريا”، يلعب دوراً محورياً في قيادة التميز التشغيلي وتقديم حلول جديدة ومبتكرة للعملاء في مرحلة ما بعد الجائحة، إلى جانب وضع الأساس لتحقيق نمو قوي في المستقبل.

ويأتي تعيين آل علي بما يتماشى مع مساعي “الياه سات” لتعزيز تقنياتها، وخدماتها، وإمكانياتها المشتركة لتمكين الابتكار وتحقيق أكبر قيمة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، صرح علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الياه سات” قائلاً: “يسرني الإعلان عن تعيين سليمان آل علي بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الياه سات. حيث يعكس منصبه الجديد خبرته الواسعة ومساهماته البارزة في المجموعة، وستساهم معرفته وسجله الحافل بالإنجازات في تطوير الحلول التي نقدمها لعملائنا بالاستفادة من المزايا التي تتيحها شركاتنا التابعة والمتخصصة في حلول البيانات وخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة. وبالنيابة عني وعن فريق القيادة، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى السيد فرهاد على تفانيه ودعمه للمجموعة وʼياه كليكʻ وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في مساعيه المستقبلية”.

بدوره قال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في “الياه سات”: “يسعدني أن أكون الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الياه سات، وأنا ملتزم بدمج نقاط قوة أعمال المجموعة لتحقيق أكبر قيمة ممكنة لعملائنا وشركائنا. تتفرد الياه سات اليوم بمكانة مميزة تمكنها من تقديم حلول للتحديات المعقدة التي تواجه عملاءنا، وذلك من خلال توفير مركز متكامل ومجهز تجهيزاً شاملاً لتلبية احتياجات الاتصالات الفضائية المختلفة. نتطلع إلى تعزيز ثقافة الابتكار التي تحتضنها الياه سات في أعمالها التجارية لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا”.

نبذة عن “الياه سات”:

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. (الياه سات) – هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا.

ويغطي أسطول “الياه سات” المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات هامة تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر “الياه سات” مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C و Ku و Ka للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من “الياه سات للخدمات الحكومية”، و”الثريا”، و”ياه كليك” (بدعم من “هيوز”)، و”ياه لينك”. كما إن شركة “الياه سات” شريك في خدمة “هيوز دو برازيل”، المشترك مع شركة “هيوز”، و”ياه لايف”، المشروع المشترك مع شركة “إس إي إس”.

في عام 2020، بدأت “الياه سات” في إنشاء قمر الثريا 4NGS-، وهو الجيل الجديد من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها “الثريا”، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول عام 2024.

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