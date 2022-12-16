‫الوجه الجديد للـ BLOCKCHAIN: النساء في قطاع WEB3 في الإمارات العربية المتحدة يتفوقن على السوق العالمي

حملة تثقيفية حول نساء Web3 من قبل المغترب الأمريكي سارة أومولوو من Maven Global Access بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تقدم ما قيمته مليون دولار من نطاقات البلوك تشين المجانية لجميع النساء في أبوظبي تحتل مرتبة الشرف في فئات التكنولوجيا خلال موسم جوائز الشرق الأوسط

زيادة في الاستثمار وفرص العمل المتمحورة حول البلوك تشين و Web3 المتوقع في أبوظبي حيث يلتزم رواد الأعمال المشاهير تايرا بانكس وديباك شوبرا وميتّا وورلد بيس وباتريس إيفرا بإطلاق أعمالهم في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — قامت سارة أوموليو، وهي من المغتربين الأمريكيين في الإمارات العربية المتحدة، ببذل جهد مركز ومتعمد لجلب مشاريع Web3 و Blockchain إلى أبوظبي وتمكين المزيد من النساء من دخول القطاع الذي يهيمن عليه الذكور بشكل كبير، بإنزال شركتها، Maven Global Access (MGA) وشريكتها في البرنامج مكتب أبو ظبي للاستثمار، والتي تعتبر البرنامج الرائد في الشرق الأوسط لمبادرات Web3 و Blockchain .

في حين أن النساء يشكلن أقل من 5% من Web3 ومؤسسي العملات المشفرة على مستوى العالم، فقد شهد نطاق Blockchain في وقت سابق من هذا العام بالشراكة مع النطاقات التي لا يمكن إيقافها عرض نطاقات Web3 بقيمة مليون دولار لجميع النساء المقيمات في أبوظبي لتلقي الموارد اللازمة لبدء أعمال Web3 .

حصلت حملة MGA “نساء Web3 ” المدعومة من مكتب أبوظبي للاستثمار مع الشركاء ويبر شاندويك و TBWA/RAAD ، على فوز متتالي في حفل توزيع جوائز البلوك تشين الافتتاحي في الشرق الأوسط الذي أقيم كجزء من أسبوع أبو ظبي المالي وفي حفل توزيع جوائز العلاقات العامة في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، حيث حصلوا على جائزة “أفضل حملة تكنولوجية “.

سلط الطنين الضوء على الحماس المحيط بفرص التكنولوجيا بين نساء الشرق الأوسط وأكد عزم أبو ظبي على أن تصبح رائدة عالمية في البلوك تشين و Web3 . وفي سوق للوافدين الوافدين من أكثر من 200 بلد، يمكن أن تؤثر مبادرة بناء الإرث على حياة أجيال من النساء في جميع أنحاء العالم.

وحظيت حملة Maven Global Access التي حققت رقمًا قياسيًا بحوالي مليار انطباع على الصعيد العالمي، وحظيت بتغطية في 21 بلدًا وترجمت إلى 13 لغة.

بالاقتران مع الالتزامات الأخيرة من رجال الأعمال المشاهير ديباك شوبرا، ميتا وورلد بيس، وباتريس إيفرا لتوسيع مشاريعهم التجارية على Web3 ، من المتوقع أن تصبح أبوظبي بسرعة مركزًا عالميًا رائدًا لمؤسسي وقادة Web3 . تقود سارة أومولوو برنامج Maven Global Access الأول واستفادت من علاقاتها الوثيقة في دوائر المشاهير والمستثمرين في الولايات المتحدة لتأمين هؤلاء وغيرهم من رواد الأعمال والسفراء المشاهير للمبادرة. تم الاعتراف بها على أنها “أفضل 100 شخص مؤثر في الإمارات العربية المتحدة” لمدة ثلاث سنوات متتالية لعملها في التسويق الترفيهي الرائد وتعزيز تمكين المرأة في المنطقة.

وباعتبارها شركة استشارية دولية تقودها النساء وتركز على النساء والأقليات، فإن Maven Global Access هي في مهمة ليس فقط لتحقيق توسع دولي فائق لأولئك الذين تم تجاهلهم تاريخيًا ونقص خدمتهم من قبل المستثمرين، ولكنهم يركزون على وضع النساء في مقعد القيادة في مشاريع الأعمال التكنولوجية الناشئة التي ستشكل مستقبلنا وتخلق ثروة بين الأجيال.

وقع ديباك شوبرا، مؤسس منصة الصحة المتحولة ChopraVerse ؛ Metta World Peace ، سابق في لوس أنجلوس ليكر ومؤسس منصة التكنولوجيا XvsX Sports Patrice Evra ، نقيب مانشستر يونايتد السابق ومؤسس استوديو المحتوى الرقمي Turf Media ، اتفاقيات لإنشاء أعمالهم في عام 2023. انضموا إلى صفوف تايرا بانكس، التي أعلنت عن رئيس وزراء أبوظبي لعلامة آيس كريم Smize Cream في مايو 2022 في إطار برنامج Omolewu .

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Maven Global Access

Kim Seelochan

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