‫النمو السنوي لشركة STL يقفز بنسبة 19٪؛ مسجلة أعلى عائد على الإطلاق

– 55٪ من الإيرادات السنوية من الأسواق المركزة في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

– أداء تشغيلي قوي عبر الشركات

– تراجع الهامش بسبب الضغوط التضخمية

دالاس، 29 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — أعلنت STL [NSE: STLTECH] ، وهي شركة رائدة في مجال تكامل خدمات الشبكات الرقمية، عن نتائجها المالية عن الربع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. سجلت الشركة دفتر طلبات قوي بلغ 1،568 مليون دولار أمريكي وأعلى إيرادات على الإطلاق بلغت 775 مليون دولار أمريكي.

تقود دورة إنشاء شبكة غير مسبوقة متعددة السنوات شبكات 5G و FTTx ومركز البيانات و Open RAN . كانت ولا زالت STL تستثمر في التكنولوجيا والمواهب ذات المستوى العالمي وهي في وضع جيد لتلبية هذا الطلب. متابعة لطموحها العالمي، وصلت STL إلى حصة سوقية تبلغ 6٪ في الأمريكتين في عامها الأول من العمليات وأبلغت عن حصة 25٪ في السوق الأوروبية، ارتفاعا من 16٪ في السنة المالية 21. كان العام المالي 22 محوريا لشركة STL حيث أعلنت عن وحدات تصنيع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأطلقت حلول “ All-in 5G” للشبكات المتقاربة والمفتوحة المصدر. لقد قامت ببناء فريق قيادة عالمي قوي لدفع النمو غير الخطي عبر الشركات.

المكاسب الرئيسية للسنة المالية 22 مدفوعة بالتركيز الشديد على ثلاث محاور للنمو:

· تنمية الأعمال البصرية: بصرف النظر عن تنفيذ خطة تعزيز قدرة 7Mn fKM المخطط لها في الهند والإعلان عن خطط للمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قطعت STL خطوات كبيرة في أعمال الربط البصري، حيث رفعت معدل الإرفاق من 3٪ إلى 11٪

· عولمة تكامل النظام: مع استمرار الزخم في الهند، أطلقت STL أعمالها للخدمات العالمية في المملكة المتحدة بمزيج من التكنولوجيا والقوى العاملة المدربة وسجلت دفتر طلب مفتوح بقيمة 135 مليون دولار أمريكي

· بناء حلول إمكانية الوصول: كان هذا عاما تأسيسيا قويا لأحدث أعمال STL ، حيث أعلنت عن توفر 3 من 5 منتجات كجزء من حل Accellus مفتوح المصدر والقابل للبرمجة.

المؤشرات المالية الرئيسية:

· العملاء العالميون المتنوعون الفائزون – كانت كل من Netomnia و Openreach و Vocus و Meta Connectivity و Telecom Italia و PGCIL و Power & Tel و Giganet من بعض المكاسب الرئيسية للعملاء في السنة المالية 22

· الابتكار التكنولوجي الرائد في الصناعة – سجلت شركة STL ما قدره 57 براءة اختراع في الربع الرابع من السنة، لترتفع حافظة براءات الاختراع العالمية إلى 733. 60 ٪ من براءات الاختراع المودعة في السنة المالية 22، هي في قسم الأعمال البصرية الأساسية

· تركيز قوي على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG – واصلت STL تركيزها على ESG من خلال البرامج الاجتماعية التي تؤثر على 1.37 مليون شخص. في السنة المالية 22، زرعت STL حوالي 169000 شجرة والتزمت بانبعاثات صافية صفرية بحلول سنة 2030. كما فازت بجوائز مرموقة بما في ذلك The Global CSR و Green World Awards

· أفضل ممارسات الأشخاص في فئتها – فازت STL للسنة الثالثة على التوالي، بشهادة أفضل مكان للعمل Great Place to Work وهي علامة فارقة في رحلتها لبناء منظمة عالمية المستوى

المؤشرات المالية (مليون دولار أمريكي)

الربح والخسارة (مليون دولار أمريكي) السنة المالية 22 السنة المالية 21 العائدات 775 650 الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 80 115 الأرباح بعد الضرائب 8 37

قال أنكيت أغاروال، العضو المنتدب لشركة STL ، تعليقا على النتائج: “خلال السنة المالية 22، حققنا نموا استثنائيا في الإيرادات ونمونا بشكل كبير في الأسواق التي تركز عليها الولايات المتحدة وأوروبا. ما زلنا نشهد الرياح المعاكسة التضخمية مع بدء السنة المالية 23 ونحن في طور اتخاذ إجراءات للتخفيف من التأثير على الهوامش. من الواضح أننا في دورة إنشاء شبكة متعددة السنوات. أنا واثق من أنه مع وجود قيادة قوية، سنضاعف الابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي والتركيز على العملاء لتحقيق نمو بنسبة 25٪ وتحقيق هدفنا الأكبر المتمثل في تحويل مليارات الأرواح من خلال الشبكات الرقمية “.

نبذة عن STL :

STL هي شركة تكامل رائدة للشبكات الرقمية تقدم حلول شاملة لشبكة الجيل الخامس. تضعنا إمكانياتنا عبر الشبكات الضوئية والخدمات والبرامج والاتصال اللاسلكي بين أفضل اللاعبين البصريين في العالم. تم بناء هذه الإمكانات على هياكل متقاربة تساعد شركات الاتصالات والشركات السحابية وشبكات المواطنين والمؤسسات الكبيرة على تقديم تجارب الجيل التالي لعملائها. وتتعاون STL مع مقدمي الخدمات على مستوى العالم في تحقيق مستقبل رقمي أخضر ومستدام بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما تتمتع STL بحضور عالمي قوي في الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والصين، والبرازيل. لقراءة المزيد , تواصل معنا .

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