النداء العالمي للتنقيح ومقترحات التصميم الإبداعي لعناصر هايكو الحضرية

هايكو، الصين, 31 مايو 2022/PRNewswire/ — بتوجيه من الحكومة الشعبية لبلدية هايكو، المؤتمر الصحفي لـ “النداء العالمي للمدخلات: واشتركت إدارة الدعاية في لجنة بلدية هايكو التابعة للحزب الشيوعي الصيني ومكتب السياحة والثقافة والإذاعة والسينما والتلفزيون والرياضة في مدينة هايكو في رعاية وتنفيذ خطة هايكو لتنقيح العنصر الحضري والتصميم الإبداعي.

وباعتبارها عاصمة مقاطعة هاينان، فإن هايكو هي المركز السياسي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي للمقاطعة، وتقع على عاتقها مهمة مهمة وهي إنشاء المنطقة الرئيسية الرائدة في ميناء هاينان للتجارة الحرة. “النداء العالمي للمدخلات: وستدعو خطة هايكو لتنقيح العنصر الحضري والتصميم الإبداعي “شركاء استراتيجيين من جميع أنحاء العالم، وتدعو الشركات والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والكليات الفنية والحرفية والاستوديوهات العاملة في مجال الإبداع الثقافي والتصميم الفني إلى تحسين العناصر الحضرية في هايكو. بناءً على هذه العناصر، سيتم تصميم مجموعة من مخططات التصميم الحضرية السادسة بإبداع، بما يتماشى مع صورة المدينة لـ “هايكو النابضة بالحياة، فرصة هايكو”، والتي توضح الخصائص الإقليمية وتعكس خصائص المدينة.

لتشجيع فريق التصميم على إنشاء أفضل الأعمال، سيمنح المنظم شريك المشروع اللقب الفخري “ Haikou City Culture Promotion ‘Peer ” وسلسلة من الموارد والحقوق المحددة.

للحصول على تفاصيل عن إعلان المشروع والمتطلبات المحددة، يُرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للحكومة الشعبية لبلدية هايكو، والموقع الرسمي لمكتب السياحة والثقافة والإذاعة والأفلام والتلفزيون والرياضة في مدينة هايكو، و HKBTV.CN ، أو متابعة حسابات WeChat الرسمية لإصدار هايكو، ومحطة هايكو للإذاعة والتلفزيون، وغيرها من المنصات.