المنصة القانونية التقنية لشركة كلارا لتأسيس الشركات الناشئة تعزز من قدراتها عن طريق تأمين حقوق تأسيس الشركات في جزر كايمن وسوق أبوظبي العالمي

شركة كلارا المدعومة برأس مال مُخاطر تقرر إعادة هيكلة عالم الاستشارات القانونية للشركات الناشئة

لندن، 8 يوليو 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة كلارا، وهي مؤسسة قائمة في لندن وتعتمد في أعمالها على التقنيات القانونية، أنها نجحت في تأمين حقوق تأسيس الشركات ضمن اثنين من أشهر الاختصاصات القضائية في العالم فيما يتعلق بزيادة رأس المال المُخاطر وهما: جزر كايمن وسوق أبوظبي العالمي. تمثل القدرات التي تتمتع بها شركة كلارا في تأسيس الشركات بكل من جزر كايمن وسوق أبوظبي العالمي ثمرة شرائها شركة Foundra Corporate Services وهي مقدم خدمة رائد في مجال تأسيس الشركات في سوق أبوظبي العالمي كما تمثل ثمرة تعاونها مع إحدى شركاتها الزميلة الكائنة في جزر كايمن. وتستطيع شركة كلارا، بفضل هذه الصفقات، التقدم خطوة إضافية نحو تقديم حل إلكتروني مُشغَّل آليًا عبر الإنترنت لخدمة الشركات الساعية لتلبية احتياجاتها القانونية.

يشمل فريق كلارا المؤسس كلاً من باتريك روجرز ولي ماكمهون وحنا ميكنلاي وأحمد عارف وآرثر جيست، فضلاً عن كاثرين بروك العضو المنتدب لشركة Foundra.

وفي هذا الصدد صرح باتريك روجرز، رئيس كلارا التنفيذي ومؤسسها المشارك، قائلاً: “تبحث الشركات الناشئة عن منهجية جديدة تساعدها في التغلب على المنغصات والتعقيدات التي تكتنف التعامل مع الشؤون القانونية. وسوف تتيح لنا تلك الصفقات التنسيق والتيسير الكامل لخدمة العملاء في تأسيس شركات في جزر كايمن وسوق أبوظبي العالمي، ما يمنح منصة كلارا قيمة إضافية وييسر عملية التشغيل الرقمي والتشغيل الآلي للشؤون القانونية لخدمة الشركات الناشئة.”

ومن شأن هذه التطورات تمكين كلارا من تعزيز بنود خدماتها المقدمة للشركات الناشئة ما يسمح بنشأة سلسلة للقيمة ترتبط بتأسيس الشركات وتسجيلها وإدارتها بصفة مستمرة. وقد تم دمج وحدة كلارا لعمليات التأسيس الرقمي مع كل من شركتي DocuSign وCheckout.com، ومن المقرر طرح المنصة في أغسطس القادم بحيث تركز في فترة تشغيلها المبدئية على العمل في جزر كايمن وسوق أبوظبي العالمي.

وسوف يتم، بموجب شروط تلك الصفقات، إعادة تسويق العلامة التجارية لشركة Foundra وشركتها الزميلة الكائنة في جزر كايمن تحت اسم “Clara Formations”.

يدير كلارا فريق من المحامين والتقنيين المخضرمين ممن عملوا لدى بعض من أكبر وأهم الشركات العاملة في مجالات خبراتهم. تعمل منصة الشركة على التشغيل الآلي للعديد من المهام التي يؤديها محامو الشركات الناشئة في الوقت الحالي، بما في ذلك تأسيس الشركات وصياغة الاتفاقيات وإنشاء قوائم رأس المال وإنشاء مراكز البيانات والتثقيف الاستشرافي للمؤسسين بشأن مختلف المفاهيم القانونية. وقد جمعت الشركة، بغرض التمويل المبدئي، رؤوس أموال قوامها 3 ملايين دولار أمريكي من مستثمرين مؤسسيين من بينهم 500 شركة ناشئة ومنصات للتعجيل ببدء أنشطة الشركات الناشئة.

تأسست Foundra في عام 2018 وسرعان ما أصبحت مقدم الخدمة الرائد في مجال خدمات تأسيس الشركات وتسجلها في سوق أبوظبي العالمي الذي يمثل أحد أهم المراكز المالية في العالم. كما أسست Foundra حتى وقتنا الحاضر ما يربو على 400 شركة. وقد صرحت كاثرين بروك، العضو المنتدب لشركة Foundra، قائلة: “تمثل كلارا الشريك المثالي لتعزيز رسالتنا ودفع مسيرتنا نحو الأمام. فسوف نتمكن بفضل موارد كلارا التقنية ومنصتها العالمية من الإسراع بالتشغيل المبتكر في مجال تأسيس الشركات. وقد بلغ حماسي منتهاه وأنا أرى المستقبل الزاهر الذي ينتظرنا.”

تخطط شركة كلارا لإضافة قائمة بالاختصاصات القضائية التي يمكنها العمل من خلالها في تأسيس الشركات. وتدرس الشركة في الوقت الحالي ضم كل من ديلاوير وسنغافورة والمملكة المتحدة إلى قائمتها.

نبذة عن كلارا

كلارا عبارة عن نظام تشغيل قانوني يعمل على التشغيل الرقمي والتشغيل الآلي للخدمات القانونية المتصلة بالشركات الناشئة. تعمل كلارا على تثقيف الأعضاء المؤسسين للشركات وتمكينهم من التعامل مع العديد من المهام التي يؤديها المحامون في الوقت الحالي، ومن بين تلك المهام التسجيل القانوني للشركات وصياغة الاتفاقيات وإنشاء قوائم رأس المال وإنشاء مراكز البيانات. وفي الوقت ذاته، تعمل كلارا كأداة لتنسيق المعلومات وتعميمها فيما بين المؤسسين والمستثمرين والمحامين بحيث يتمكن الفاعلون المنوط بهم تأسيس الشركة على ساحة الشركات الناشئة من العمل سويًا والتعاون بصورة أكثر فاعلية.

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1201181/Clara_Founding_ Team.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1201182/Clara_logo.jpg