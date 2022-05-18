المنصة الأكثر أهمية لصناعة الخشب والأثاث والمراتب الهندية مصممة لخلق معايير جديدة

البنغالور، الهند،18 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — الطبعة الثانية عشرة من INDIAWOD (2 – 6يونيو، 2022، BIEC، بنغالور) التي نظمتها NuernbergMesse India ستعزز مرة أخرى مكانتها باعتبارها المنتدى الأكثر صلة وأهمية لصناعة الأخشاب وتصنيع الأثاث في الهند. مع الأجنحة القطرية من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتركيا وماليزيا وفنلندا وإستونيا وتايوان وغابون وغيرها، سيقدم الحدث الذي يستمر خمسة أيام مجموعة شاملة من المنتجات المبتكرة ويقدم معلومات عن أحدث التطورات التكنولوجية.

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من المتوقع أن تتجاوز سوق الأثاث في الهند 27 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، مما يجعل سوق الأثاث في الهند صناعة بقيمة مليار دولار. ومن بين العوامل التي تساهم في نمو سوق الأثاث في الهند الطبقة المتوسطة من السكان، وارتفاع الدخل المتاح، وتزايد عدد الأسر الحضرية. مع دخول اللاعبين العالميين الرائدين مؤخرًا في الهند، ظلت الحصة السوقية للقطاع المنظم تنمو باستمرار.

من المتوقع أن يجذب هذا الحدث، الذي يمتد على مساحة 65000 متر مربع بالإضافة إلى 5 قاعات مخصصة، عددًا قياسيًا من الزوار.

يمكن للزوار من جميع الأوساط بما في ذلك مصنعي الأثاث والمطبخ ومصنعي المناشير وصانعي الألواح والتجهيزات ومصنعي المكونات والتجار والمهندسين المعماريين والبنائين ومصممي الديكور الداخلي التطلع إلى أحدث التقنيات والمواد والابتكارات على مدى حدث الخمسة أيام.

وسيستهدف مؤتمر “الأخشاب في العمارة والتصميم” الذي سيعقد في 3 يونيو، جمع التقليديين والحداثيين في منصة مشتركة لاستكشاف تنوع الأخشاب ومتانتها وتطبيقها في العمارة والتصميم. ومن المتوقع أن يجتذب هذا الحدث المهندسين المعماريين والمهندسين الإنشائيين والمصممين ومصنعي الأخشاب الجماعية وغيرهم.

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“ الهند MATTRESSTECH + لوازم التنجيد ( IME) ، المعرض التجاري الدولي لتكنولوجيا إنتاج المراتب والتنجيد، الآلات واللوازم وأدوات الإنتاج وملحقاتها، الذي عقد بالتزامن من 2 إلى 5يونيو في مركز بنغالور الدولي للمعارض.

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حول NuernbergMesse India

NuernbergMesse India – مع انتشار 17 عرضًا عبر مختلف قطاعات الصناعة، أصبحت عروض NuernbergMesse India اليوم متنوعة ومتنوعة، بالتزامن مع اتجاهات الوقت وأصبحت متأصلة بعمق في الوعي الصناعي والتنمية.

للتواصل بالمعرض:

Belliappa. M.K

مدير أول – المشاريع

الخط المباشر: هاتف رقم: ‎+91-80-46748883

البريد الإلكتروني: belliappa.mk@nm-india.com

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