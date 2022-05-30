‫المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث: تقدم إندونيسيا مفهوم القدرة المستدامة على الصمود لمواجهة مخاطر الكوارث

جاكرتا، أندونيسيا، 30 ماي/أيار 2022 / PRNewswire / — خلال حدث المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (المشار إليه في ما يلي بِـ “ GPDRR “) لعام 2022، قدمت حكومة إندونيسيا للعالم مفهوم القدرة المستدامة على الصمود كَحَل لمواجهة تحديات مخاطر الكوارث النظامية.

سلط الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الضوء على هذا المفهوم في حفل افتتاح GPDRR لعام 2022 هنا، يوم الأربعاء، في نوسا دوا.

وأشار جوكووي إلى أن مفهوم القدرة المستدامة على الصمود يعتبر حلاً لمعالجة جميع أشكال الكوارث، بما في ذلك مواجهة الوباء والدعم المتزامن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وسلط الضوء على الحاجة إلى تطبيق عدة تدابير لبناء قدرة مستدامة على الصمود.

وصرح الرئيس جوكووي قائلاً: “أولاً، يجب أن نعزز ثقافة التأهب للكوارث الاستباقية والاستجابة والتكيف بالإضافة إلى المؤسسات في التعامل مع الكوارث”.

وفقًا للرئيس، يجب أن يصبح التعليم في مجال التخفيف من آثار الكوارث والمؤسسات الحكومية المتآزرة والمستجيبة للكوارث أولوية مشتركة.

أوضح جوكووي أن الإجراء الثاني الذي يعتبر ضروريًا هو أن تستثمر كل دولة في العلوم والابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك ضمان الحصول على التمويل ونقل التكنولوجيا.

“الحصول على التمويل مسألة مهمة يجب أن نتعامل معها بجدية. وقد طورت إندونيسيا استراتيجية للتمويل والتأمين ضد الكوارث من خلال إنشاء صندوق مشترك واستخدام أموال التنمية على المستويات المحلية لدعم التخفيف من حدة الكوارث والاستعداد لها “.

الإجراء الثالث هو بناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام الكوارث وتغير المناخ.

“(هذا) بالإضافة إلى التخفيف (الآثار على) البنية التحتية المادية، مثل السدود، وحواجز الأمواج، والخزانات؛ والبنية التحتية الخضراء، مثل غابات المنغروف، وشتلات الجمبري على الساحل؛ … وكذلك تطوير المساحات المفتوحة لتكون جزءًا من تحقيق تطوير البنية التحتية “.

وشدد على: “حماية الفئات الضعيفة التي تعيش في المناطق المعرضة لخطر الكوارث يجب أن تحظى باهتمام خاص”.

وأخيراً، دعا الرئيس الإندونيسي جميع الدول إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات العالمية على المستويين الوطني والمحلي.

“إطار سنداي واتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة هي اتفاقيات دولية مهمة في الجهود المبذولة للحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ. وأدعو جميع الدول إلى الالتزام وأن تكون جدية في تنفيذه “. صرح جوكووي.

وأكد أن الحد من مخاطر الكوارث استثمار فعال لمنع الخسائر المستقبلية.

كما أكد: “تحقيقا لهذه الغاية، نؤكد التزام إندونيسيا بتنفيذ إطار سنداي بالإضافة إلى الالتزامات الدولية الأخرى”.

كما أعرب رئيس الدولة عن استعداد إندونيسيا لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التخفيف من حدة الكوارث.

وأكد جوكووو: “كدولة معرضة للكوارث، جمعت إندونيسيا المعرفة والخبرة التي يمكن أن تكون درسًا مهمًا للعالم، لكن إندونيسيا حريصة أيضًا على التعلم من التجارب الدولية”.

واختتم قائلاً: “دعونا نعمل معًا لتخفيف (الآثار وإدارة المخاطر فيما يتعلق) تزايد الكوارث من أجل حياة أفضل اليوم وغدًا”.

في هذه

المناسبة، أشاد العديد من مسؤولي الأمم المتحدة – عبد الله شهيد، رئيس الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومامي ميزوتوري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث – إندونيسيا لنجاحها في السيطرة على كوفيد-19، بحيث يمكن عقد منتدى GPDRR لعام 2022 بشكا حضوري في نوسا دوا، بالي.

وصرحت أمينة محمد في حفل الافتتاح: “أود أن أوصل تقدير الأمم المتحدة إلى رئيس إندونيسيا وشعبها لاستضافة المنتدى العالمي للحد من الكوارث الطبيعية لعام 2022”.

وصرحت: “أود أن أهنئ إندونيسيا وأقدرها على الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كرد فعل) الذي سمح لنا بالاجتماع في هذا المؤتمر هنا حضوريا”.

وفقا لنائب الأمين العام للأمم المتحدة، فإن جهود إندونيسيا لتطعيم سكانها البالغ تعدادهم 217 مليون نسمة يعد إنجازًا كبيرًا.

وأضافت: “إننا نحيي زعيم إندونيسيا على برنامج اللقاح الخاص به للحفاظ على سلامة الجميع والاستجابة والاستجابة لوباء كوفيد”.

كما أكدت أن إندونيسيا شريك مهم قام بتعليم العالم الكثير حول الحد من مخاطر الكوارث.

وأشارت : “إن استعداد إندونيسيا لاستضافة هذا التجمع المهم هو شهادة على الدور الرائد الذي تلعبه في الحفاظ على التنمية والعمل المناخي”.

وفي الوقت نفسه، أشاد ريكاردو مينا، مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( (UNDRR ، بإندونيسيا كدولة رائدة في الجهود العالمية للحد من مخاطر الكوارث.

صرح ريكاردو مينا في مقابلة خاصة مع أنتارا ANTARA هنا يوم الاثنين (23 ماي/أيار): “إنها (جهود) مهم للغاية، وأعتقد أن هذا هو المكان الذي نعتقد أن إندونيسيا تتصدر فيه فيما يتعلق بالجهود العالمية للحد من مخاطر الكوارث”.

وأشار مينا إلى أن إندونيسيا قدمت رسالة قوية حول أهمية جهود الحد من مخاطر الكوارث من خلال استضافة المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2022.

وأضاف: “نعتقد أن إندونيسيا تقدم رسالة قوية للغاية من خلال مشاركة واستضافة GPDRR هنا في بالي. نحن ممتنون جدا للحكومة الاندونيسية على ذلك “.

كما سلط مدير UNDRR الضوء على قيادة إندونيسيا في تبني خطة طويلة الأجل للحد من مخاطر الكوارث.

وأشار: “أعتقد أن ما أود تسليط الضوء عليه هو أن إندونيسيا هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تبنت خطة طويلة المدى للحد من مخاطر الكوارث”.

وأضاف: “هذا مهم جدًا في حالة كنت تريد معالجة الأسباب الجذرية حقًا، ولا يمكنك القيام بذلك في غضون عامين أو ثلاثة أو خمسة أعوام. فذلك مستحيل. ونحن ننظر ونرحب بشدة بحقيقة أن إندونيسيا لديها خطة للحد من مخاطر الكوارث التي تتجاوز حتى عام 2040 “.

وتحقيقا لهذه الغاية، شجع مينا البلدان الأخرى على اتباع خطوات إندونيسيا في اعتماد خطط طويلة الأجل للحد من مخاطر الكوارث.

تستضيف إندونيسيا سلسلة من اجتماعات الدورة السابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ( GP2022 ) في بالي في الفترة الممتدة من 23 إلى 28 ماي/أيار 2022.

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التعليق على الصورة: الرئيس جوكو ويدودو (في الوسط)، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد (الرابعة على اليسار)، ونائبة رئيس زامبيا موتالي نالومانغو (الرابعة على اليمين) تلتقط صورة مع رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو (يسار)، الممثل الخاص للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزوتوري (الثاني على اليسار)، الوزير المنسق للتنمية البشرية والشؤون الثقافية مهاجر أفندي (الثالث على اليسار)، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شهيدة (الثالث على اليمين)، ووزيرة الخارجية ريتنو مارسودي (الثانية على اليمين)، وحاكم بالي وايان كوستر (على اليمين)، والعديد من الوفود قبل حفل افتتاح المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (GPDRR) 2022 في نوسا دوا، بالي، يوم الأربعاء (25 ماي/أيار 2022). يُعقد المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في بالي، ويثير موضوع “من المخاطر إلى القدرة على الصمود: نحو تحقيق التنمية المستدامة للجميع في عالم متحول جراء جائحة كوفيد-19 “. صورة أنتارا ANTARA / أكبر نوجروهو غوماي / فوك.