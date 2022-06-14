‫المليونيرات يتحركون مرة أخرى: الإمارات العربية المتحدة هي المكان الذي يجب أن تكون فيه بينما روسيا هي أكبر الخاسرين

يتضمن الربع الثاني الصادر اليوم عن الإقامة الدولية والجنسية من قبل شركة الاستشارات الاستثمارية هينلي وشركاه حصريًا أحدث التدفقات الصافية المتوقعة لعام 2022 والتدفقات الخارجة من أصحاب الملايين من الدولارات الأمريكية (أي الفرق بين عدد مؤسسات المياه والصرف الصحي التي تنتقل إلى وعدد المهاجرين من بلد ما) كما هو متوقع من قبل New World Wealth .

كما هو متوقع، عانت روسيا من أكبر هجرة للمليونيرات على مدى الأشهر الستة الماضية، مع توقع تدفقات صافية قدرها 15000 بحلول نهاية عام 2022 — 15% من سكانها HNWI و 9500 أكثر مما كانت عليه في عام 2019، قبل الوباء. يقود الغزو الروسي بدوره ارتفاعًا حادًا في HNWIs الصادرة من أوكرانيا، والتي من المتوقع أن تعاني من أعلى خسارة صافية لها في تاريخ البلاد — 2800 مليونير (42% من سكان HNWI ) وخسارة صافية قدرها 2400 أكثر من عام 2019. لا تتوفر أرقام خاصة بكل بلد لعامي 2020 و2021 بسبب عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر المتعلقة بفيروس كورونا.

تظهر الأرقام المتوقعة على لوحة بيانات هينلي الخاصة بهجرة الثروات الخاصة أعلى 10 دول لصافي التدفقات الداخلة من HNWI في عام 2022 ستكون الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وسنغافورة وإسرائيل وسويسرا والولايات المتحدة والبرتغال واليونان وكندا ونيوزيلندا. من المتوقع أيضًا أن تنتقل أعداد كبيرة من أصحاب الملايين إلى “الثلاثة M “: مالطا وموريشيوس وموناكو. على الجانب الآخر، من المتوقع أن تكون البلدان العشرة التي بها أعلى التدفقات الصافية هي روسيا والصين والهند وهونغ كونغ وأوكرانيا والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا.

يقول الدكتور يورغ ستيفن ، الرئيس التنفيذي لشركة Henley & Partners ، إنه بحلول نهاية العام، من المتوقع أن يكون 88,000 مليونير قد انتقلوا إلى بلدان جديدة، أي أقل بـ 22,000 عن ما قبل الجائحة في عام 2019. “في العام المقبل (2023)، من المتوقع أن تكون أكبر تدفقات هجرة مليونيرة — 125000 — بينما يستعد المستثمرون الأثرياء وأسرهم بجدية للنظام العالمي الجديد بعد جائحة كوفيد .”

وفقًا لأحدث البيانات، لا تزال المملكة المتحدة، التي تم وصفها ذات مرة بأنها المركز المالي العالمي، تشهد خسارة مطردة للمليونيرات، مع توقع تدفقات خارجية صافية قدرها 1500 عام 2022. بدأ هذا الاتجاه قبل خمس سنوات مع تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويقدر أن المملكة المتحدة عانت من خسارة صافية إجمالية تبلغ حوالي 12000 مليونير منذ عام 2017.

كما أن أمريكا أقل شعبية بشكل ملحوظ بين أصحاب الملايين المهاجرين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خطر ارتفاع الضرائب. لا تزال البلاد تجتذب المزيد من المؤسسات غير الحكومية البشرية أكثر من خسارتها للهجرة، مع تدفق صافٍ قدره 1500 متوقع لعام 2022، على الرغم من أن هذا انخفاض مذهل بنسبة 86% عن مستويات عام 2019، والذي شهد تدفقًا صافياً قدره 10800 مليونير.

على النقيض من ذلك، أصبحت الإمارات العربية المتحدة مركز الاهتمام الشديد بين المستثمرين الأثرياء ومن المتوقع أن تشهد أعلى تدفق صاف لمؤسسات المياه والصرف الصحي على مستوى العالم في عام 2022، مع توقع 4000 — زيادة كبيرة بنسبة 208% مقابل صافي تدفق عام 2019 البالغ 1300 وواحد من أكبر التدفقات المسجلة.

تعليقًا على تقرير هينلي للمواطنين العالميين ، يقول الصحفي الحائز على الجوائز ميشا غليني إن الروس الأثرياء ينتقلون إلى الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بأعداد كبيرة. “قبل فرض العقوبات على النظام المصرفي الروسي بوقت طويل، كان هناك تسونامي لرأس المال يغادر البلاد، مدفوعًا إلى حد كبير بأسلوب الحكم المتقلب بشكل متزايد للرئيس فلاديمير بوتين ومطالبه بالولاء للطبقة الوسطى والروس الأثرياء”.

يقول البروفيسور تريفور ويليامز ، كبير الاقتصاديين السابق في بنك لويدز التجاري، إن من المتوقع أن تزدهر الاقتصادات الناشئة في العقد المقبل. “من المتوقع أن يرتفع عدد مؤسسات المياه والصرف الصحي في سريلانكا بنسبة 90% بحلول عام 2031، في حين من المتوقع أن يرتفع نمو المليونير في الهند وموريشيوس بنسبة 80%، والصين بنسبة 50%، مقارنة بـ 20% فقط في الولايات المتحدة الأمريكية و 10% في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة”.