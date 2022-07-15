الملامح البارزة للمؤتمر الخامس لتكنولوجيا برمجيات نظم المعلومات الجغرافية

بكين، 15 يوليو 2022 / PRNewswire / — يسقط الستار على مؤتمر تكنولوجيا برامج نظم المعلومات الجغرافية الخامس ( GTC 2022) ، وهو حدث عالمي لنظام المعلومات الجغرافية شارك في تنظيمه كل من FIG و SaudiGS و CLAERIA ， ASPG و SuperMap ، ومصمم لتبادل أحدث التطورات في برامج نظم المعلومات الجغرافية، وتبادل أفضل الممارسات في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية. من 6 إلى 8 يوليو، اجتمع الخبراء والمسؤولون والشركات وممثلو الجامعات من حوالي 130 دولة في GTC 2022 لتعلم أحدث تقنيات نظام المعلومات الجغرافية SuperMap ، ومناقشة التطبيقات المبتكرة لنظام المعلومات الجغرافية، واستكشاف الاتجاهات المستقبلية لصناعة نظام المعلومات الجغرافية.

إلى جانب المؤتمر العام في الصين، يتكون GTC 2022 من ست جلسات شخصية في إندونيسيا وبوتسوانا وتايلاند والسنغال والفلبين وبيرو وأربع جلسات عامة افتراضية متعددة اللغات باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية واليابانية.

شهد المؤتمر العام الفرنسي مناقشة حية حول المدن الذكية، والتخطيط الحضري، وإدارة الأراضي الريفية، وأحدث تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية ثلاثية الأبعاد. وألقى السيد يانخوبا دياتارا، وزير الاقتصاد الرقمي والاتصالات السلكية واللاسلكية في السنغال، كلمة افتتاحية حارة. رحب المؤتمر العام الإنجليزي بأكثر من 2000 شخص من كينيا وإثيوبيا والمكسيك وأستراليا وألمانيا واليونان والهند، إلخ.

وشارك في تنظيم الدورة الموقعية في بوتسوانا كل من شركة GeoSmart وشركة SuperMap . وأدلى السيد أودوتسي تاوتونا، نائب رئيس بلدية مدينة غابورون، بتعليقات افتتاحية في هذا الحدث. وتبادل السيد كافن بوي روايي، مدير جيوسمارت، الآراء بشأن الاستعراض العام لنظم المعلومات الجغرافية في بوتسوانا. وقدّم خبراء من جامعة بوتسوانا ومعهد بوتسوانا لعلوم الأرض وشركات محلية معروفة عروضًا إيضاحية مستنيرة عن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجالات التعدين والطائرات المسيّرة ورسم الخرائط الحضرية، وما إلى ذلك.

عقدت SuperMap شراكة مع الجمعية السنغالية للمهنيين الجيوماتيكيين ( ASPG ) لتقديم الدورة في الموقع في السنغال. وتبادلت وزارة الاقتصاد الرقمي والاتصالات السلكية واللاسلكية، ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار، والمؤسسات الأعضاء في الرابطة، الأفكار بشأن الإدارة المساحية، وإدارة البلديات، وتنمية الأعمال التجارية للشركات الجغرافية المكانية.

وهذه هي السنة الأولى التي تعقد فيها جلسات شخصية للجنة التجارة العالمية في أفريقيا. تعد أفريقيا سوقًا متناميًا لنظام المعلومات الجغرافية حيث ينتشر تطوير الرقمنة في جميع أنحاء القارة. يتم تسليط الضوء على قيمة تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية ممثلة في نظم المعلومات الجغرافية ثلاثية الأبعاد، ونظم المعلومات الجغرافية الذكية، ونظم المعلومات الجغرافية للبيانات الضخمة في الإدارة الحضرية والزراعة وإدارة الكوارث، إلخ. تلتزم SuperMap GIS ، باعتبارها واحدة من أنظمة تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية الرائدة عالميًا، بالأعمال الرائدة في هذا المجال والتطبيقات المبتكرة لمختلف الصناعات.