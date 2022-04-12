‫ المصنع الذكي لمكونات الطعام الجديدة لشركة Angel Yeast يدخل حيز التشغيل

ييتشانغ، الصين، 12 أبريل 2022 / PRNewswire / — Angel Yeast Co., Ltd (يشار إليها باسم “ Angel Yeast ” أو “الشركة”، 600298. (SH ، هي شركة عالمية مصنعة للخميرة ومستخلص الخميرة، تفتتح مصنعًا جديدًا لمكونات الطعام. يوفر المصنع – المزود بأحدث المرافق التي تتيح التشغيل الآلي ومراقبة الجودة المشددة – إنتاجية محسّنة وكفاءة أعلى في استخدام الطاقة، مع خروج الدفعة الأولى من المنتجات من خط الإنتاج المختلط الذكي.

وقد نجحت شركة Angel ، التي تعد مبتكرًا عالميًا في مجال إنتاج المنتجات القائمة على الخميرة والمكونات الغذائية، في تطوير مجموعة متنوعة من مكونات وحلول الخبز القياسية والمخصصة، بما في ذلك خميرة الخبازين ومحسّنات الخبز وعوامل التخمير والمنتجات الجاهزة، إلخ.

ويأتي مصنع Angel الذكي ضمن أحدث جهود الشركة لتحسين عملية الإنتاج وتحسين عروض منتجاتها للعملاء في جميع أنحاء العالم. وسيمكّن ذلك شركة Angel من توفير مواد خام طبيعية ومغذية وأكثر صداقة للبيئة للأطعمة المخبوزة والمعجنات. وقد سرّعت شركة Angel أيضًا الاستثمار لإنشاء مراكز بحث وتطوير ومراكز تكنولوجيا لمنتجات المخابز في جميع أنحاء العالم، بحثًا عن ابتكارات جديدة لإطلاق المزيد من الإمكانات لقطاع الغذاء العالمي.

قال زياو منغوا، المدير العام لشركة Angel ، “يحتل المكون الغذائي موقع الصدارة في استثماراتنا كأحد محاور الأعمال الخمسة الرئيسية لشركة Angel . وأضاف قائلاً “إن المصنع الذكي سيعزز قدراتنا التصنيعية بشكل أكبر، ويمنح شركة Angel خبرة “الصناعة من المستوى 4.0″ في قيادة نماذج أعمال جديدة وتعزيز الجودة والإنتاجية والاستدامة”.

ويضم المصنع ورشة تعبئة وتغليف مجهزة بأحدث آلة تعبئة أوتوماتيكية عالية السرعة قادرة على تغليف 65 عبوة في الدقيقة، مما يزيد بشكل كبير من القدرة الإنتاجية للآلة الواحدة. يمكن لكل من الروبوتات المتطورة والمركبات الموجهة على قضبان إنجاز عمليات مستقلة تمامًا، مما يقلل من كثافة اليد العاملة مع زيادة الكفاءة والإنتاجية بشكل كبير. يقوم المصنع، المزوّد بنظام التصنيع الذكي ( MES ) ونظام التحكم الموزع لخط الإنتاج ( DCS ) ومنشآت التخزين الأوتوماتيكية الذكية، برقمنة وأتمتة عملية التصنيع بأكملها بدءًا من تخزين المواد الخام وحتى التعبئة ووضع الأختام ونقل المنتجات النهائية.

وأردف زياو قائلاً “لقد عزّزت شركة Angel ريادتها في الصين وخارجها من خلال أعمالها في مجال إنتاج الخميرة الجافة. وفي الوقت نفسه، يستخدم أكثر من نصف الأطعمة المخمرة في الصين خميرة شركة Angel . وتعمل محسّنات العجين من شركة Angel على تحسين جودة وإطالة العمر الافتراضي لملايين الأطنان من المنتجات الغذائية المخمرة كل عام، مما يقلل بشكل كبير من هدر الطعام. كما أنشأت الشركة أيضًا متجرًا إلكترونيًا مخصصًا حيث يمكن للعملاء شراء مكونات الطعام عالية الجودة من شركة Angel عالية الجودة بسهولة”.

نبذة عن شركة Angel Yeast

تأسست شركة Angel Yeast Co., Ltd في عام 1986، وهي شركة متخصصة في إنتاج الخميرة ومشتقاتها. وتشمل مجموعة منتجاتها خميرة الخبازين والمكونات، وخميرة ديم سوم الصينية والتوابل، ومستخلص الخميرة المتبلة، وصحة الإنسان، وتغذية الحيوان، وتغذية النبات، والمشروبات الروحية المقطرة والوقود الحيوي، والتغذية الميكروبية، والإنزيمات.