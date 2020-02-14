المشرف على برنامج التنمية والإعمار في اليمن والسفير السعودي الجابر يلتقي بشخصيات سياسية ودبلوماسية في لندن

لندن، 14 فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — اجتمع سفير المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر آل سعود اليوم مع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد الجابر، والمتحدث الرسمي باسم تحالف القوات الداعمة للشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، وسعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنويلث ورئيس دائرة التنمية الدولية، الدكتور أندرو موريسون، وعدد من الوزراء والمسؤولين في البرلمان البريطاني.

وفي أعقاب المعرض الذي تم تنظيمه في وقت سابق من هذا الأسبوع، استعرض هؤلاء المسؤولون معًا العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والشراكة القائمة بين البلدين. وقدم السفير الجابر عرضا للجهود الإنسانية والإنمائية السعودية في اليمن لأعضاء البرلمان البريطاني، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال التنمية والإنسانية.

وفي وقت لاحق، عقد السفير محمد الجابر والعقيد تركي المالكي اجتماعًا مشتركًا في سفارة المملكة في لندن، بحضور عدد من المسؤولين. خلال الاجتماع، سلط السفير الجابر الأضواء على مجريات الأحداث الأخيرة في اليمن، بما في ذلك عملالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنفي مجالات التنمية وإعادة الإعمار. وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلها البرنامج من خلال استعراض أكثر من 100 مشروع تنموي في جميع المحافظات اليمنية، وتحدث عن أحدث الآثار الملموسة لهذه المشاريع التي أدت إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين والمساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد اليمني

.وتحدث السفير الجابر عن القطاعات السبعة الهامة التي يدعمهاالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن:الصحة، التعليم، الطاقة، الزراعة وصيد الأسماك، المياه، النقل (بما في ذلك الموانئ والمطارات)، وقطاع المباني الحكومية.

كما أوضح أن البرنامج يعمل في معظم المحافظات اليمنية بما فيها عدن وحضرموت والجوف ومأرب وحجة وسقطرى والمهرة، في حين يصل تأثير البرنامج إلى جميع أنحاء اليمن من خلال المساهمة النشطة للبرنامج في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.

وأضاف السفير الجابر أن البرنامج يعتزم توسيع نطاق دعمه في جميع المحافظات اليمنية مع افتتاح العديد من المكاتب. من خلال هذه الأهداف، يهدفالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنإلى المراقبة المستمرة للمشاريع قيد التنفيذ والإبلاغ عن تقدم المشاريع ومعالجة أي مشاكل فنية قد تنشأ أثناء التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم هذه المكاتب بدراسة مشاريع جديدة وفقًا لاحتياجات المحافظات. سيعقدالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمناجتماعات متكررة مع المحافظين ومواطنيها، ثم سينسق مع الحكومة اليمنية من أجل تقديم مشاريع جديدة

.وأضاف أن هناك تعاونًا وثيقًا مع منظمات التنمية الدولية، بما في ذلك الاجتماعات وورش العمل المتكررة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والعديد من هذه المنظمات – حتى يستفيد الجميع من المناقشة وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة. وقد استفادت المشاريع الحالية في قطاع الزراعة التي تتطلب الطاقة الشمسية استفادة كبيرة من هذا النهج.

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