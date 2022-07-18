المراكز الثقافية تقيس رضا الزوار فورياً

ضمن سعيها الدؤوب والمستمر نحو رفع مستوى الخدمات وضمان تجربة مثالية للضيوف ، استحدثت إدارة المراكز الثقافية تجربة جديدة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي عبر نشر عدداً من الأجهزة الخاصة بقياس مدى رضى الزوار في ٢٠ موقع ونقطة تم توزيعها بدقة كي تعطي إنطباعاً واضحاً لكل مرفق على حدة وتساعد الزوار على تقييم تجربتهم في كل مرة تتجدد بها زياراتهم وذلك على غرار ما تتبعه كبرى الشركات والمواقع العالمية كمطار هيثرو ومطار حمد الدولي .



قياس الأداء للزوار ..السعي لابتسامة دائمة

الرصد الفوري لآراء الزوار يعطي انطباعاً حقيقياً وواقعياً حول التجربة مما يساعد الكوادر الإدارية على تحسين الخدمات وتفادي السلبيات في كل مرة وهو الهدف الأساسي في إستراتيجية التطوير المستمرة ، الدراسات المتخصصة في هذا المجال تؤكد على أن الهفوات المتعلقة بمعظم الأعمال لا يمكن رصدها سوى من قبل العميل وهذا من شأنه أن يساهم بشكل كبير بتقييم دقيق لمستوى تجربة الزيارة للمراكز وهذا ما يهدف إليه المسؤولون بجعلها ذكرى لاتنسى

الزائر يبدي رأيه .. إذاً هو يهتم لأمرك

يميل الإنسان بطبيعته للرغبة بإبداء رأيه وهذا ما أكدته إحدى الدراسات بأنه 89٪ من المستجيبين للمشاركة بالتقييمات يريدون تقديم تعليقات لتجاربهم الخاصة وهو ما يجعل مهمة جمع التعليقات في غاية السهولة ، قد تكون ثواني قليله تلك التي يستغرقها الزائر بتقييم التجربة بينما تبقى النقطة الإيجابية حاضرة في ذهنه وتنم عن إهتمام المسؤولين برأيه ، ففي كل مرة يتم فيها إستخدام النظام تعني بأنه هناك زائر مهتم بإيصال رأيه بشكل واضح ومفهوم ويحمل ولاء للمكان الأمر الذي يعزز التجربة ويقدم فرصة لتحليل الاهتمامات واتخاذ قرارات أفضل في المستقبل .

أكثر من خمسة آلاف مشارك خلال أسبوع

في الفترة التجريبية للنظام الجديد وخلال سبعة أيام قدمت من خلالها المراكز عروض متنوعة وقامت مجموعة كبيرة من الزوار تجاوز عددهم الخمسة آلاف زائر بتقييم زيارتهم للمراكز الثقافية ما يشكل قوة تعزيزية إضافية لوسيلة التقييم السابقة عن طريق الرسائل النصية والتي تعطي فرصة للتقييم بشكل مستفيض

ويسعى القائمون على المراكز الثقافية دائماً للإستماع الى الاقتراحات وتصحيح الأخطاء والتطوير المستمر للمرافق كافة .

مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي هو معلم معماري وثقافي في قلب مدينة الكويت أفتتح عام ٢٠١٦ ويهدف لتسليط الضوء على الفنون والإبداعات المحلية والعالمية ويشكل مركزاً وطنياً للثقافة في البلاد ، يتكون من ٤ مباني بتصميم جذاب مستوحى من الجواهر وتحتوي على مسارح ، قاعات للمؤتمرات والحفلات والمعارض والمطاعم محاطة بحدائق ومسطحات خضراء

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1860600/JACC.jpg

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