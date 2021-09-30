المجلس الدولي للكريكت يعقد شراكة استراتيجية مع شركة نايوم

دبي الامارات العربية المتحدة, 30 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ —

أعلن المجلس الدولي للكريكت عن عقد شراكة استراتيجية مع نايوم بهدف توسيع أطر التعاون المشترك لتنظيم ثلاث فعاليات عالمية للمجلس حتى نهاية عام 2023 وهي كأس العالم للكريكت للرجال T20 في الإمارات وسلطنة عُمان، ونهائي بطولة العالم للاختبار في عام 2023، وكأس العالم للكريكت للرجال 2023 في الهند.

وتوفر نايوم، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تطوير البنية التحتيّة للتكنولوجيا المالية، الفرصة أمام البنوك والشركات للوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات البنية التحتية للتكنولوجيا المالية من خلال واجهة واحدة لبرمجة التطبيقات.

وستعمل نايوم، بصفتها الشريك الرسمي للمجلس الدولي للكريكت، على تعزيز علاقات المجلس مع منصات البث والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة فريدة لجمهور الرياضة والعملاء خلال هذه الفعاليات. بينما ستتيح هذه الشراكة لشركة نايوم إمكانية الوصول إلى القاعدة العالمية الواسعة لجمهور الكريكت من خلال تنظيم حملات ترويجية مبتكرة تسلط الضوء على الدور المهم للتكنولوجيا المالية في تسريع التدفقات المالية العالمية وجعلها أكثر أمناً وسهولة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال أنوراغ داهيا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في المجلس الدولي للكريكت: “يسرنا انضمام شركة نايوم إلينا كشريك رسمي، وأن نستهل شراكتنا بتنظيم كأس العالم للكريكت للرجال T20 والتي ستقام في دولة الإمارات وسلطنة عُمان”.

وأضاف داهيا: “ستوفر هذه الشراكة الفرصة لشركة نايوم للاستفادة من القاعدة الشعبية الكبيرة للكريكت في الملاعب التي ستستضيف هذه البطولات فضلاً عن الترويج لدورها المهم كإحدى الشركات الرائدة والمبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية أمام عملائها الحاليين والمحتملين في مختلف أنحاء العالم. ونتطلع للتعاون مع نايوم في تطوير حملات مخصصة نعتقد بأنها ستنجح بإحداث تأثير إيجابي في هذه الرياضة وطريقة تفاعلنا مع الجمهور”.

بدوره، قال براجيت نانو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة نايوم: “يسعدنا التعاون مع المجلس الدولي للكريكت بصفتنا الشريك التجاري المميز لقطاع الأعمال المباشرة بين الشركات، إذ يتجاوز شغف العالم برياضة الكريكت حدود الدول والعملات والثقافات المختلفة”.

وتابع نانو: “ركزت نايوم على مدى أعوام طويلة، في تطوير البنية التحتيّة للتكنولوجيا المالية لدى عدد من أشهر العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ولا شك أن هذه الشراكة ستوفر لنا الفرصة لعرض ابتكاراتنا المتميزة في القطاع على المستوى العالمي، وتفعيل مشاركة خبراء التكنولوجيا من عشاق رياضة الكريكت في تطوير برامج جديدة لإثراء التجارب العالمية لهذه الرياضة”.

لمحة عن المجلس الدولي للكريكت

يعد المجلس الدولي للكريكت الجهة الدولية الناظمة لرياضة الكريكت. ويتولى المجلس الذي يضم 105 عضواً تنظيم وإدارة الرياضة، حيث تشمل مسؤولياته تقديم البطولات العالمية الكبرى بما في ذلك كأس العالم للكريكت للرجال، وكأس العالم للكريكت للسيدات، وكأس العالم للكريكت للرجال والنساء T20، بالإضافة إلى جميع التصفيات المؤهلة لها.

ويترأس المجلس أيضاً وضع مدونة قواعد السلوك للرياضة، والتي تحدد المعايير الاحترافية لرياضة الكريكت العالمية، وشروط اللعب، والمراجعات الخاصة بطريقة رمي الكرة، وغيرها من اللوائح التنظيمية الأخرى الخاصة باللعبة. بينما يتولى نادي مارليبون للكريكت مسؤولية الإشراف على قوانين اللعبة.

ويقوم المجلس الدولي للكريكت بتعيين الحكام الذين يقودون جميع مباريات الاختبار، وبطولة اليوم الواحد الدولية، وبطولات T20. ويتولى المجلس من خلال وحدة مكافحة الفساد تنسيق إجراءات مكافحة الفساد والتلاعب بنتائج المباريات. ويتعاون قسم تطوير اللعبة في المجلس مع الأعضاء المعنيين لارتقاء بسوية رياضة الكريكت العالمية، وإنشاء أنظمة أفضل للرياضة، وزيادة عدد لاعبي الكريكت، وتعزيز نمو اللعبة.

لمحة عن شركة نايوم

تعد نايوم شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي توفر للبنوك ومزودي خدمات الدفع والشركات المتخصصة بخدمات السفر والشركات على اختلاف أحجامها فرصة الوصول إلى خدمات الدفع العالمية من خلال واجهة واحدة لبرمجة التطبيقات. وتعمل المنصة النموذجية التابعة للشركة تعمل على تمكين التجارة الإلكترونية، مما يساعد الشركات على الدفع وتحصيل الأموال في جميع أنحاء العالم من خلال الخدمات خدمات تسليم الدفعات وجمعها وإصدار البطاقات المصرفية والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS). وبمجرد اتصالها مع منصة نايوم، تتاح للشركات القدرة على إجراء مدفوعات بأكثر من 100 عملة لأكثر من 190 دولة، ويتم إجراء عمليات الدفع لـ 85 دولة منها خلال الوقت الحقيقي. ويمكن تلقي الأموال المدفوعة في 33 سوقاً مختلفة، بما في ذلك أسواق جنوب شرق آسيا، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وأستراليا، والهند، والولايات المتحدة. وتتوافر خدمات نايوم الخاصة بإصدار البطاقات المصرفية حالياً في 32 دولة تتوزع على مناطق أوروبا (منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة)، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وسنغافورة. وتشكل البنية التحتيّة لخدمات الترخيص عنصراً أساسياً في عمليات نايوم، والتي تم بناؤها بمرور الوقت في عدد من أسرع الاقتصادات نمواً. وتمتلك نايوم محفظة تراخيص واسعة النطاق، وتغطي 11 ولاية قضائية حول العالم، ما يوفر خدمات دفع عالمية سريعة وسلسة بصرف النظر عن المنطقة الجغرافية.

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