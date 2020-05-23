المتعة والانغماس ينتظرانك في منتجع ريتز كارلتون، بالي

بالي، إندونيسيا، 23 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — ما من وقت أفضل من الآن للبدء في التخطيط لعطلتك المترفة التالية حين يحين الوقت للسفر ثانية. يسر فندق ريتز كارلتون في بالي – The Ritz-Carlton, Bali دعوة الضيوف للتمتع بالضيافة الذائعة الصيت لهذا المنتجع الشاطئي الذي يطلق عرضا حصريا ينبغي استغلاله قبل الـ 15 من حزيران/يونيو 2020 لأية ضيافة في هذا المنتجع حتى 31 أيار/مايو 2021.

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بسعر يبدأ من 2750,000 روبية إندونيسية بما في ذلك الضرائب والخدمة لكل غرفة في الليلة، يشمل هذا العرض الخاص إقامة فاخرة luxurious accommodation في جناحسوانغانجونيور مع بوفيه إفطار يومي شامل لشخصين في مطعمسنسز Senses restaurant . يحصل الضيوف أيضًا على رصيد منتجع يومي بقيمة 500,000 روبية إندونيسية يمكن استخدامه في مزيد من الانغماس مثل ترقيات الغرفة أو تجارب تناول الطعام الرائعة exquisite dining أو جلسات السبا spa treatments .

وإذ يقع على الشاطئ الرملي الأبيض البكر في نوسا دوا، يمكن للضيوف الاستمتاع بأشعة الشمس، أو الاستمتاع بالظل تحت مظلة الشاطئ في المسبح اللامتناهي المترامي الأطراف المطل على شاطئ المحيط الهندي المتلألىء مع فرصة طلب الكوكتيلات والمأكولات beachside cuisine على الشاطئ مباشرة إلى كرسي الاسترخاء الخاص بهم على الشاطئ.

سيجد أولئك الذين يبحثون عن المزيد من تجارب تناول الطعام الرسمية شيئًا لكل ذوق ومزاج في اختيارات المنتجع من المطاعم الحائزة على الجوائز. فمن المطبخ الإندونيسي الفاخر في Bejana على المنحدرات، إلى المأكولات البحرية والمشاوي الطازجة فيمطعم The Beach Grill إلى الطعام الياباني الراقي في Raku أوتناول الشاي في The Ritz-Carlton Lounge & Bar . يمكن للضيوف الذين يبحثون عن تجارب طعام رومانسية أكثر تخصيصًا الاستمتاع بتناول العشاء في الخارج على ضوء النجوم على الشاطىء starlit dine outs ، أو تناول العشاء على ضوء الشموع في الفيلا الخاصة بهم.

وهناك المزيد من الانغماس في سبا منتجع ريتز كارلتون بالي The Ritz-Carlton Spa Bali الشهير، حيث تُستوحى علاجات السبا الباذخة من القوى التحويلية للمحيط الهندي. وإذ يقع في ملاذ هادئ داخل حدائق المنتجع، يوفر السبا مجموعة من دروس اليوغا yoga classes وصالون تجميل وصالة ألعاب رياضية ومسبحامائيا حيويا ومسبحا للاستحمام البالي المنعزَل بشكل رائع المحاط بأوراق الشجر الاستوائية المورقة.

بغض النظر عن موعد قدوم الضيوف، فإن نساء ورجال فندق ريتز كارلتون، بالي، سوف يسعدهم الترحيب بهم مرة أخرى ومنحهم الخدمة الأسطورية التي يشتهر بها هذا المنتجع.

العرض الحصري المتوفر لفترة محدودة متاح للحجز الآن. اتصل بـ rc.dpssw.reservation@ ritzcarlton.com أو اتصل بالرقم +62-361-849-8988، واتصل على واتساب على +62-8191-849-8988 لمزيد من التفاصيل ورمز تسعيرة هذا العرض LRR.

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