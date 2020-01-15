المؤسسات التجارية في الشرق الأوسط تحقق النمو بمساعدة الشركة السحابية أوراكل نتسويت

مؤسسات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، عمان والبحرين تنقل أعمالها إلى المستوى التالي مع كلاود إي آر بي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أوراكل أوبن وورلد – تختار الشركات عبر الشرق الأوسط بصورة متزايدة شركة أوراكل نتسويت لتحقيق النمو ونقل أعمالها إلى المستوى التالي. وبمساعدة نتسويت يمكن للمؤسسات التي تعمل في المنطقة مثل بروبرتي فايندر غروب، شركة الجابر القابضة ومجلس كريكيت الدولي المحدود، الاستفادة من منصة أعمال مدمجة في السحاب لتحقيق شهرتها وسيطرتها اللازمة لتجاوز التغيير وتلبية المتطلبات التنظيمية وتسريع النمو.

وقالت نيكي توزر، نائبة رئيس أوراكل نتسويت في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “هناك ثقافة مهمة في ريادة الأعمال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يمثل فرصة كبيرة لنمو الأعمال. في العام الماضي وحده، رأينا المزيد من المؤسسات العاملة في هذه المنطقة تعيد التفكير في أنظمتها التجارية التقليدية في سعيها لزيادة الكفاءة التشغيلية وفتح فرص نمو جديدة. وفي نتسويت، نحن ملتزمون بمساعدة المؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط الشرق على الاستفادة من تقنيات السحاب لرفع أعمالها إلى المستوى التالي.”

بروبرتي فايندر غروب تختار نتسويت لدعم أهداف النمو

تعتبربروبرتي فايندر غروب المنصة الرقمية الرائدة في مجال العقارات، حيث توفر سوقًا مناسبًا لتأجير وبيع العقارات السكنية والتجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مع أكثر من ستة ملايين زيارة شهرية عبر منصاتها، ونظام بيئي متنامٍ للمستخدمين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وتركيا، وقطر، والبحرين، ولبنان، والمغرب، كانت بروبرتي فايندر غروب بحاجة إلى منصة قائمة على السحاب لإدارة عملياتتها المتعددة الجنسيات والعمليات المتعددة التابعة للشركات الفرعية.

وقال أنس القضاة، مراقب المجموعة لأنظمة المشاريع، في بروبرتي فايندر: “مهمتنا هي توفير رحلة البحث عن المنزل والعقارات الأكثر ملاءمة للملايين من المستخدمين في مختلف البلدان. مع نمونا، كنا بحاجة إلى تحسين تقدير إيراداتنا وقدرتنا على العمل عبر الحدود. تمنحنا نتسويتالمرونة في العمل محليًا ولكنها تمنحنا عالميا تصورا في الوقت الفعلي إلى أعمالنا، وفي النهاية تحسن تجربة عملائنا.”

الجابر تدخل نتسويت لإطلاق نمو المحفظة

تأسست شركة الجابر القابضة في العام 1952، وهي مجموعة مقرها المملكة العربية السعودية مع محفظة استثمارية واسعة في مختلف القطاعات بما في ذلك السيارات وتأجير السيارات والغسيل والاستثمار والعقارات والتمويل والبناء والتعاقد والتصنيع، وهي الوكيل الوطني لشركة كيا موتورز في المملكة العربية السعودية. ولدعم مهمتها المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات ذات جودة لا مثيل لها عبر محفظتها، احتاجت الجابر إلى رؤية أكبر للأداء المالي والتشغيلي في جميع أعماله.

وقال إيهاب هواري، مدير المعلومات في مجموعة الجابر: “إن الجابر تعني الجودة، والحفاظ على هذه المعايير العالية في مجموعة متنوعة يتطلب الوضوح والرؤية ونحن نسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية طموحة. لقد منحتنانتسويتفهمًا عميقًا لأدائنا عبر مجموعة من مصالحنا التجارية. هذا يساعدنا على التخطيط المسبق واستكشاف فرص النمو الجديدة والمساهمة في جهود التحول الرقمي التي ستساعدنا على التواصل بشكل أفضل مع عملائنا.”

نتسويت تساعدالمجلس الدولي للكريكيت ( آي سي سي) على إرساء الأساس لنمو لعبة الكريكيت

المجلس الدولي للكريكيت المحدود (ICC) هو الهيئة الدولية التي تحكم رياضة الكريكيت. وإذ يمثل 105 من المنظمات الأعضاء في جميع أنحاء العالم، يلعب آي سي سي دوراً مكملاً في النمو العالمي للكريكيت. للمساعدة في دعم خططه لتوسيع اللعبة وإدارة أحداث آي سي سي بنجاح، يحتاج المجلس إلى منصة أعمال متكاملة لالتقاط رؤى حول الأداء التجاري وتعزيز عملية صنع القرار. مع نتسويت، سيسيفيد المجلس من زيادة وضوح عملياته المالية في حملته نحو تقديم لعبة الكريكيت التنافسية والمسلية والهادفة للاعبين والمشجعين.

يو أف سي جيم يعزز عملياته

نادي يو أف سي جيم للياقة البدنية هو أول امتداد لعلامة البطولة القتالية النهائية. وعبر استراتيجية نمو قوية لامتياز النادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأندية الموجودة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين ومصر، ومع افتتاح مرافق لياقة بدنية جديدة له في الكويت والمملكة العربية السعودية، يحتاجيو أف سي جيم إلى تعزيز عملياته وتبسيط عملياته لإعداد تقاريره المالية والقانونية.

وقال إبراهيم محمد، المدير المالي ليو أف سي جيم: “نجاحنا مدفوع من خلال توفير فنون القتال المختلطة ذات المستوى العالمي والتدريب الوظيفي لأعضائنا، وهي مهارات نتقنها. إن توفير التقارير في الوقت الحقيقي لفريق الإدارة لدينا هو بنفس الأهمية لتشغيل عملية استثنائية وتحقيق استراتيجية النمو لدينا. تسمح لنا نتسويت بإدارة العديد من الفروع والوحدات التجارية على منصة واحدة، والامتثال للمعايير المحلية والدولية والتأكد من الوفاء بالتزامات الإبلاغ المطلوبة لدينا.

ميليوس تنمو مع نتسوبت

توفرميليوس التي مقرها دبي مورداً للتعلم الإلكتروني لمساعدة أصحاب الأعمال على الاستفادة من التقنيات الجديدة مثلبلوكتشين والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تقديم رؤى وأبحاث تجارية لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. ولدعم الطلب المتزايد على مساحة التعلم التفاعلية ميليوس، تحتاج ميليوس إلى استبدال نظامها المالي السابق، والذي كان غير بديهي وغير قادر على تقديم تقارير أداء مفصلة.

وقال موين إسلام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ميليوس: “مهمتنا هي تقديم معلومات مستهدفة تساعد أصحاب الأعمال على تحقيق أهدافهم. نتسويت هي الخيار الأمثل لشركة متنامية مثلنا. لقد سمحت لنا نتسويت بتتبع نمونا وفهم أفضل لكيفية ومتى وأين نتوسع. لقد زادت كفاءتنا بشكل كبير منذ استخدام نتسويت، ولدينا حضور أكبر بكثير في الأداء، وهو أمر مهم ونحن نبدأ في مشاريع جديدة لمساعدة المزيد من أصحاب الأعمال.”



حول نتسويت

لأكثر من 20 عاما، ساعدت أوراكل نتسويت المنظمات على النمو والتوسع والتكيف مع التغير. وتزود نتسويت مجموعة من التطبيقات المستندة إلى السحاب، التي تتضمن المالية/تخطيط موارد الشركات، القوى العاملة، أتمتة الخدمات المهنية والتجارة المتعددة الأقنية، التي يستخدمها أكثر من 15,000 عميل في 203 دولة ومناطق تابعة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.netsuite.com .

تابع نت سويت على Cloud blog ، Facebook و @NetSuite على تويتر للحصول على التحديثات في الوقت الحقيقي.

حول أوراكل

تقدم أوراكل كلاود مجموعات تطبيق أس أيه أيه أس الكاملة لتخطيط موارد المؤسسات، وإدارة الموارد البشرية، وسي أكس، بالإضافة إلى أفضل منصة قاعدة بيانات كخدمة، والبنية التحتية كخدمة من مراكز البيانات في جميع أنحاء الأميركتين وأوروبا وآسيا. لمزيد من المعلومات حول أوراكل (NYSE:ORCL)، يرجى زيارة موقعنا: oracle.com

الماركات التجارية

أوراكل وجافا هما ماركتان تجاريتان مسجلتان لأوراكل و/أو الشركات التابعة لها. الأسماء الأخرى قد تكون ماركات تجارية مملوكة لأصحابها.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1075960/Oracle_NetSuite_ Dubai.jpg