اللجنة المشتركة الدولية والجمعية الوطنية للجودة الصحية تتعاونان لعرض برنانج تدريب لجودة الرعاية الصحية وسلامة المريض لمؤسسات الرعاية الصحية

أوك بروك، إلينوي، 30 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت اللجنة المشتركة الدولية Joint Commission International والجمعية الوطنية للجودة الصحية National Association for Health Quality عن بدء تعاون بينهما لتحسين نوعية الرعاية الصحية والسلامة. وسيساعد البرنامج مؤسسات الرعاية الصحية على تطوير قدرات الرعاية الصحية في منهجيات ومهارات إدارة الجودة.

سيساعد البرنامج التعليمي القائم على الأدلة المشاركين في الاستعداد لامتحان شهادة المحترف في جودة الرعاية الصحية (CPHQ) من خلال تطوير الكفاءات الأساسية في الجودة وسلامة المرضى. وإذ يأتي مدعوما بأفضل الممارسات المستندة إلى الأدلة في إدارة الجودة من كل منالجمعية الوطنية للجودة الصحيةواللجنة المشتركة الدولية، ويقوده أعضاء هيئة التدريس الخبراء من اللجنة المشتركة الدولية، يدعم البرنامج المستشفيات الدولية ومراكز الرعاية الإسعافية والأنظمة الصحية، حيث يسعى مهنيو الجودة لتعزيز قدراتهم للرعاية الصحية المعيارية في الصناعة .

تقول الدكتورة مروة زهدي، دكتوراه، المهني المرخص في جودة الرعاية الصحية، نائبة الرئيس، خدمات الاستشارات العالمية، اللجنة الدولية المشتركة: “نحن سعداء بالعمل بتناغم معالجمعية الوطنية للجودة الصحية لأن المنظمة تتشارك التزامالجمعية اللجنةالمشتركة الدولية الصارم بتحقيق جودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وسلامة المرضى.” وأشافت: “تتوافق مهمةالجمعية الوطنية للجودة الصحيةلبناء قوى عاملة قوية في مجال الرعاية الصحية مع مهمة اللجنة المشتركة الدولية لتحسين جودة مؤسسات الرعاية الصحية وسلامة المرضى. يجمع تعاوننا بين أفضل ما في المؤسسات الرائدة عالمياً لدينا لغرس أفضل الممارسات والقدرات في مؤسسات الرعاية الصحية وموظفيها “.

تقول ستيفاني ميركادو، الرئيسة التنفيذية والمديرة التنفيذية للجمعية الوطنية للجودة الصحية: “تدعم اللجنة المشتركة الدولية مؤسسات الرعاية الصحية لتحسين سلامة المرضى وجودتها. وحيث تهدف الرعاية الصحية إلى التقدم والتحسين في جميع أنحاء العالم، تعتقدالجمعية الوطنية للجودة الصحيةأنه يجب علينا إعداد قوة عاملة جاهزة لتقديم الجودة والسلامة. نظرًا لأناللجنة المشتركة الدوليةتعمل مع مؤسسات الرعاية الصحية لتحقيق هذا الهدف، فإن المنظمة شريك مهم لتحديد احتياجات الجودة والسلامة. إن شراكةاللجنة المشتركة الدولية معالجمعية الوطنية للجودة الصحيةللتدريب توضح الفرصة لسد الفجوات الإضافية في تقديم الرعاية الصحية.”

يرجى الوصول إلى الرابط التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج إدارة الجودة وسلامة المرضى التابع للجنة المشتركة الدولية / الجمعية الوطنية للجودة الصحيةQuality Management and Patient Safety program أو زيارة jointcommissioninternati onal.org

نبذة عن اللجنة الدولية المشتركة

تأسست اللجنة الدولية المشتركة Joint Commission International في العام 1994 كفرع تابع لمؤسسة “موارد اللجنة المشتركة إنك” Joint Commission Resources, Inc. (JCR)، وهي مؤسسة غير ربحية ومسيطر عليها بالكامل من قبل اللجنة المشتركة. من خلال الاعتماد الدولي، وتقديم المشورة، والمنشورات وبرامج التعليم، تقوم اللجنة المشتركة الدولية بإيصال مهمة اللجنة المشتركة إلى جميع أنحاء العالم من خلال المساعدة على تحسين نوعية العناية بالمرضى. وتعمل اللجنة المشتركة الدولية على تقديم المساعدة لمنظمات الرعاية الصحية الدولية ووكالات الصحة العامة ووزارات الصحة وغيرها في أكثر من 100 بلد. يرجى زيارة موقع اللجنة على: www. jointcommissioninternational. org لمزيد من المعلومات.

عن الرابطة الوطنية للجودة الصحية

الجمعية الوطنية للجودة الصحية (NAHQ) هي الشركة الرائدة في كفاءات جودة الرعاية الصحية. توفر الجمعية الوطنية للجودة الصحية ميزة استراتيجية لأخصائيي الرعاية الصحية والمؤسسات التي تخدمها من خلال تطوير وتنمية الكفاءات في جودة الرعاية الصحية التي تؤدي إلى نتائج أفضل للمرضى والمال لدعم أهداف قيمة الرعاية الصحية. تقدم الجمعية الوطنية للجودة الصحية شهادة معايير الصناعة في جودة الرعاية الصحية والمهنية المعتمدة في جودة الرعاية الصحية التي حاز عليها ما يقرب من 13000 من المتخصصين في الرعاية الصحية اليوم. تقدم الجمعية الوطنية للجودة الصحية أيضًا برامج تعليمية وفرص تواصل وموارد مهنية لمساعدة محترفي الرعاية الصحية.

اتصالات الإعلام:

مورين ليونز

اتصالات الشركات

(630) 792-5171

mlyons@jointcommission.org

الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/118169/joint_commission_ international_logo.jpg